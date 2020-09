Venta de test rápidos de anticuerpos en internet: ¿son fiables? ¿y seguros?

Con la introducción de los test de antígenos en la estrategia de detección y control de la covid-19, el sistema sanitario español ha introducido una nueva herramienta para mejorar el control de la pandemia. Complementadas con las PCR, estas pruebas detectan la presencia activa del patógeno en el organismo. Por su parte, las pruebas serológicas detectan los anticuerpos en sangre derivados del contacto previo con el virus; aunque se realizan en centros de salud, son menos comunes que las PCR. No obstante, se ha observado un crecimiento de su adquisición en internet; se realizan con una simple punción en la yema del dedo, como la clásica prueba de azúcar en sangre leída luego por un reflectómetro, y se aplican a un reactivo; el resultado se conoce en 15 minutos.

No obstante, los profesionales aclaran que los test rápidos tienen menos sensibilidad y especificidad; es decir, que no son tan fiables, y menos aún si se compran en plataformas digitales que no han ejercido necesariamente un filtro sanitario antes de proceder a su distribución; no hay control previo del fabricante ni análisis adecuado de los componentes por parte de un profesional.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ya ha solicitado a Sanidad la autorización para la dispensación o realización de este tipo de pruebas rápidasen las oficinas de farmacia, y la petición ya ha encontrado eco en otras regiones de España; además, si las pruebas se hacen en la farmacia y se lleva a cabo un registro, desaparece el problema de que la persona que se haya testado decida no reportar su positivo por causas diversas, ya sean laborales o personales. Además, una vez efectuado el test, ese residuo debe eliminarse de manera apropiada para no convertirse en otro posible foco de contagio.

