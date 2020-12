¿Dónde podremos viajar en Navidad?: el calendario de los confinamientos por Comunidades Autónomas

Las fechas navideñas serán distintas este año para la totalidad de la población mundial. En España, las reglas del juego no son iguales en todas las Comunidades Autónomas, debido a que hay disparidad de criterios acerca de la movilidad; se tiende a permitir los desplazamientos por reunificación con familiares y allegados, aunque este último término ha creado controversia por su indefinición. Además, las declaraciones de las autoridades al respecto tampoco han ayudado mucho a aclarar la cuestión, y no hay un modo definido de sanción para quienes justifiquen su viaje por este motivo, aunque haya evidencia de que no se ajusta a la realidad. No existe un documento de afinidad que lo pruebe. Por ello se apela al sentido común y a la precaución; de hecho, también se pide restringir el número de personas en las reuniones familiares y privadas, aparte de mantener las normas de higiene, distancia social y protección.

Algunas comunidades ya permiten oficialmente salir y entrar en días señalados, mientras que otras aún no se pronuncian:

Calendario de la movilidad por Comunidades Autónomas

1 Aragón Se permite entrar y salir de la región del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. Además, desde el 21 de diciembre se permiten los desplazamientos entre las tres provincias. Este lunes, 14 de diciembre, el Gobierno de Aragón ha confirmado que eliminará el termino 'allegado' de la orden y solo incluirá la palabra 'familiares'. 2 País Vasco También se permite entrar y salir del territorio del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, pero se exige un justificante en el que se deberá especificar el domicilio en el que se van a alojar. Es la única autonomía en España que por ahora exige este requisito. 3 Castilla y León Además de establecer desplazamientos del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, también autoriza los viajes el 5 y 6 de enero con motivo de la festividad de los Reyes Magos.

4 Navarra Fue la primera comunidad en solicitar el confinamiento perimetral el pasado 22 de octubre. En estas fechas tan señaladas, se podrá entrar o salir de la región para reunirse con familiares o allegados en dos franjas: entre el 23 y 26 de diciembre; y entre el 30 y el 2 de enero. Además, se exigirá una declaración responsable para salir o entrar.

5 Murcia Solo se podrá salir de la región para encuentros familiares los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero en principio, para quienes acudan a celebraciones familiares, eliminando el termino 'allegados'. La decisión sobre si se abrirá el 6 de enero dependerá de la situación epidemiológica 6 Castilla-La Mancha Mantendrá el cierre perimetral de la comunidad durante todo el mes de diciembre. En un principio habían planteado abrir solo el 24 y 31 de diciembre, pero aplicarán "estrictamente" el acuerdo del Consejo Interterritorial que permite desplazamientos para reunirse con familiares y allegados del 23 de diciembre al 6 de enero. 7 Andalucía Permite la movilidad entre municipios desde el 12 de diciembre y entre provincias de la región desde el 18 de diciembre. La comunidad permanecerá confinada hasta el 10 de enero, pero permitirá la movilidad entre comunidades autónomas del 23 de diciembre al 6 de enero para encuentros familiares. Andalucía ha descartado incluir el término de 'allegados' por considerarlo ambiguo. 8 Comunidad Valenciana La comunidad está confinada hasta el 15 de enero, pero se levantará los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. 9 Extremadura Ha sido una de las comunidades con menos restricciones a la hora de poner limitaciones por la pandemia de la covid-19, gracias a que en su segunda ola ha sido una de las menos afectadas. Se podrá entrar y salir de la región del 23 de diciembre al 6 de enero. 10 Madrid Madrid se cerrará perimetralmentedel 23 de diciembre al 6 de enero, aunque se prevé que se permitan los desplazamientos para visitar a familiares y allegados, aunque no hay todavía comunicación oficial. Lo que sí está confirmado es la prohibición de celebrar las campanadas en la Puerta del Sol. 11 Asturias La movilidad entre Asturias y el resto de comunidades autónomas quedó restringida a partir del 28 de octubre en todo su territorio y de forma indefinida. Aún no se ha pronunciado sobre los desplazamientos en fechas navideñas. 12 Cantabria El Ejecutivo cántabro ordenó también aislar perimetralmente sus municipios hasta el 12 de diciembre. El confinamiento autonómico se mantendrá más allá de esa fecha, mientras que desde ese mismo día se permitirá la movilidad entre municipios. Cantabria no se ha pronunciado aún sobre las fechas navideñas en las que abrirá el cierre perimetral. 13 Cataluña Desde este lunes 14 de diciembre, el confinamiento municipal pasa a ser confinamiento comarcal los fines de semana. Se mantendrá el confinamiento perimetral, pero entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, en principio, se permitirá la entrada y salida para reunirse con familiares y allegados. 14 Galicia La Xunta cerrará este martes 15 su plan para evitar el avance de la pandemia estas fiestas navideñas y baraja la posibilidad de permitir la movilidad interna para reuniones entre dos unidades familiares entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. 15 La Rioja El Gobierno de La Rioja amplió el cierre perimetral hasta el 19 de diciembre, pero no se ha pronunciado aún sobre los días de Navidad en las que abrirán el cierre perimetral. 16 Canarias Para intentar aprovechar al máximo la apertura de movimientos entre comunidades abrirá su territorio del 23 de diciembre al 10 de enero para incentivar el turismo en las islas. Eso sí, con una excepción, para poder entrar en Canarias el viajero deberá aportar un test de antígenos o una PCR que demuestre que no porta el virus. 17 Islas Baleares El gobierno de las Islas Baleares no ha decretado el confinamiento perimetral, por lo que no habría problemas en viajar al archipiélago.

No hay que olvidar ningún día la regla de las '6M' para una Navidad segura por el coronavirus:

-Mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible).

-Manos (lavado de manos frecuente).

- Metros (mantenimiento de la distancia física).

- Maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura).

-Minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos).

- "Me quedo en casa al primer indicio de síntomas, diagnóstico o contacto".

