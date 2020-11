Me he hecho un test de antígenos y ha dado negativo, ¿me tengo que quedar en casa?

Si has sido sometido a un test de antígenos por haber estado en contacto con un positivo encoronavirus, aunque no tengas síntomas y hayas dado negativo en dicha prueba de detección, ¿debes permanecer en casa? En este caso, la obligación por tu parte es seguir las recomendaciones de Sanidad y sí, tienes que confinarte en el domicilio. Además, el funcionamiento de un test de antígenos se dirige a la detección de anticuerpos en los organismos que han tenido contacto con la enfermedad, pero estos no se forman hasta los tres o cuatro días posteriores del momento de la infección.

De hecho, la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios alerta de que el uso de este tipo de test en personas que se encuentran en la fase temprana de la enfermedad no es eficaz. En definitiva, aunque el test de antígenos sea negativo, cabe la posibilidad de estar incubando la enfermedad o encontrarse en la primera fase de la afección, previa a la construcción de las glucoproteínas protectoras.

En este sentido, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España son claras si has tenido contacto estrecho con un positivo. En el caso de que hayas estado con dicha persona desde 48 horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias y estando en el mismo lugar, a menos de dos metros y durante más de 15 minutos, debes:

Permanecer en casa, preferentemente en tu habitación, durante 10 días desde el último contacto

Restringir al máximo las salidas de la habitación y evitar el contacto con los convivientes

Extremar las medidas de prevención. Si tienes que salir de tu habitación, usa mascarilla quirúrgica

Observar la aparición de algún síntoma (fiebre, tos, dificultad respiratoria) durante los 10 días de cuarentena y los 4 días siguientes

Lavarse las manos frecuentemente

A ser posible, no compartir el baño con el resto de convivientes

