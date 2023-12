Días de sofá y mantita: qué libros van a leer y qué pelis van a ver algunos aragoneses creativos

Serie: 'Nada'

Susana recomiendo serie en lugar de película. Se trata de 'Nada', "que se ve muy rápido ya que sus capítulos son de no más de 35 minutos".

Robert De Niro y Luis Brandoni, protagonizan esta miniserie argentina que se puede ver en Disney +: "Divertida, combina muy bien el humor con el drama. Luis Brandoni (Manuel en la serie) es un crítico gastronómico provocador de los que no sé si me gustaría encontrarme, pero que me gustaría conocer por su manera de ser y con una amplia sabiduría que juega siempre con un humor ácido".