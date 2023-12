More than disc, la nueva discográfica zaragozana que baja la música de las nubes

"Somos cosistas, nos gustan los objetos", dice Mariano Bazco. Es en gran parte esa querencia por la tangible en un mundo cada vez más virtual lo que impulsa More than Disc, un nuevo sello discográfico nacido en la capital aragonesa para convertir en vinilo canciones que ahora mismo sólo habitan el mundo digital. "Lo que queremos es hacer el camino inverso al de los últimos años, en los que los músicos crean sus canciones para la nube", explica Bazco, a quien acompañan en el empeño otras dos amantes de la música en plástico: Cuca Tena y Nuria Pequerul.

"El que ama los discos lo entiende, entiende lo que es tocarlos, olerlos, asociar una canción a una portada, ese ratito en el que estás poniendo el disco, el porqué de cada detalle", explican. "Yo no entiendo mi vida en digital", llega a decir Bazco, "necesito tocar cosas, olerlas, que se me rompan... !regalarlas!". "Las cosas -defienden- se pueden compartir".

La amistad y la complicidad del trío se afianzó durante la pandemia, cuando el intercambio de discos se convirtió para ellos en uno de los vehículos para la socialización con distancias de aquella época.

Nació así los Vinilovers, un grupo heterogéneo unido por el amor a los discos que, más o menos elástico en su membresía, se mantiene hasta la fecha.

La idea de More than Disc fue primero un sueño difuso, que empezó a enfocarse entre mercadillos de discos, pinchadas y el disfrute de documentales como el que cuenta la romántica historia de Sarah Records. Otra, más cercana, la de Madmua Records, impulsada con éxito por Joan F. Losilla, les hizo ver que era posible. Con algunos de sus consejos en cartera, los tres dieron el primer paso firme hacia delante: encontrar el nombre.

"Es curioso que empezamos por ahí", comenta Nuria. "Y que al final después de muchas vueltas nos quedamos con el primero que se nos ocurrió": More Than Disc que, según explican, resume el espíritu del sello discográfico.

Primero porque hace alusión a la canción de Roxy Music ‘More than This’, que cantaba Bill Murray en un karaoke en la película ‘Lost in Traslation’, que tanto les gusta. La banda, cuentan, tenía un aura muy artística, venían de una escuela de diseño, y esa es otra de las patas en las que el trío apoya el proyecto. "Queremos ediciones muy cuidadas, en las que las portadas sean obra de artistas que nos gustan".

En el caso del disco de lanzamiento, se trata de una obra de la pintora e ilustradora Coco Escribano creada en exclusiva para la ocasión. Uno de sus reconocibles retratos femeninos, en este caso con una clara alusión a la Navidad. Es ese el tema de la canción elegida para el estreno, compuesta por una de las bandas más representativas y con más solera del panorama musical aragonés: Las Novias.

"Han sido supergenerosos", dicen en More Than Disc de esta colaboración que supone el arranque del sello con una melodía que habitaba únicamente el mundo digital y que ahora se puede pinchar con una aguja: es ‘Diario de Navidad’, un tema en el que la tradicional celebración sirve de excusa para muchas reflexiones políticas y sociales por parte de Las Novias. Se lanzó por estas fechas hace dos años, en plena pandemia solo en digital. En este viaje a lo corpóreo, a ‘Diario de Navidad’ le acompaña otro tema, la Cara B (aunque en More than Disc prefieren llamarla la otra canción), titulada, ‘Postales envenenadas’.

More than Disc se presenta este miércoles 13 por la tarde en Kafell, una galería de arte, completando así el guiño ‘arty’ que preside el sello.

El disco de lanzamiento se puede comprar a través de la página web del sello, así como en las tiendas Shuave, Leyenda y Linacero. Sale con una tirada de 350 ejemplares.