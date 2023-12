Adriana Abenia vuelve a casa (con libro) por Navidad

Adriana Abenia jugaba este jueves en casa. En su Zaragoza natal a adonde ha vuelto, como tantos otros, por Navidad. Pero esta vez tenía un motivo más, la presentación de su libro 'La vida ahora' en el que la presentadora y modelo hace una enmienda total a algunos de los momentos menos edificantes de su vida profesional, que llegaron a afectarle en lo personal y a la salud.

En la presentación en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Adriana compartió con los asistentes, entre los que había no pocos amigos amigos y familiares, algunos de los secretos de la ardua (por sentida) escritura del libro.

Una experiencia muy diferente y que, dijo, "me ha gustado más", a la de su primera obra, una novela, 'Lo que moja la lluvia'.

Lo piensa así porque, dijo Abenia, 'La vida ahora' es un libro "llorado", sobre todo al principio. Pero que tiene un arco argumental que termina con la superación de esos momentos, algo que pasa por haber recuperado el control de su vida. Y, sobre todo, por poder compartirlo con la perspectiva y sabiduría que da el paso del tiempo.

Aquel derrape físico y emocional se produjo, paradójicamente, en un momento dulce de su carrera, cuando era la reportera estrella del programa 'Sálvame'.

Por las páginas de 'La vida ahora' aparecen momentos de aquellos días, también nombres y situaciones muy concretas que ayudan a enmarcar los hechos, a explicarlos. También, y mucho, Zaragoza, que aparece como la parte luminosa frente a la oscuridad. La presentadora lo explica: "Zaragoza ha sido siempre mi refugio". Y está dispuesta a que lo siga siendo. "Yo empecé aquí, en Aragón TV, y a veces la gente se piensa que porque me vaya la vida bien en Madrid no quiero o no puedo volver, pero eso no es así".