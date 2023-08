Soul in the kitchen, una oda a la cocina consciente

La cocina consciente está cada vez más de moda. Y si no que se lo digan a Claudia Polo, conocida como ‘@soulinthekitchen’ en redes sociales. "Soul In The Kitchen es el proyecto donde educo en una alimentación consciente a través de la creatividad y una relación sana con nuestro cuerpo y ecosistema" , escribe la joven zaragozana en su página web.

Polo ha conseguido hacerse con una audiencia de cerca de 100.000 seguidores en su página de Instagram, donde publica recetas, fragmentos de su vida y todo lo que tiene que ver con el arte de cocinar. Graduada en Gastronomía y Ciencias Culinarias por el prestigioso Basque Culinary Center, ahora divulga su filosofía en torno a todo lo que rodea la cocina.

Es precisamente en ese espacio donde más disfruta. "Es donde mejor he aprendido a relacionarme con lo que me rodea y conmigo misma y, por eso, es también desde donde quiero enseñar y comunicar lo que para mí es la gastronomía", explica en sus redes sociales.

Cocina consciente

En una entrevista para HERALDO hace un año, Polo hablaba sobre lo que significa la cocina consciente para ella: "Saber y conocer todo lo que ocurre alrededor de la comida hasta que llega al plato", explicaba.

La gastrónoma –así se define a sí misma– está inmersa en varios proyectos que tienen relación con la comida. Junto a al artista Maiky Maik ha creado un calendario en el que no hay fechas, sino que el tiempo se mide por los alimentos que están de temporada. Otro de ellos es ‘Pan Soul’, una marca de sándwiches artesanos a domicilio en Madrid en colaboración con Orchestra Kitchen. También ha tenido su debut literario con ‘Mañanitas: desayunos y rituales’, un manual sobre todo lo que rodea a la primera comida del día y al autocuidado. Este último cuenta con las ilustraciones de la artista Blasina Rocher. Pero quizá su proyecto más personal y cercano es el retiro de cocina consciente. "Durante tres días en el pre-pirineo aragonés acojo a 12 personas, realizamos talleres de cocina, paseamos y recolectamos plantas locales, cocinamos con producto local y de temporada", explica la joven en la página web del proyecto.

Pero si hay una red social que sirve a la zaragozana como medio de comunicación es Instagram, donde publica recetas y consejos para descubrir nuevos platos a través del disfrute y no la culpa. Y es que Claudia Polo aboga por terminar con la cultura de la dieta y la imposición de la delgadez en el cuerpo femenino.