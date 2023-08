Jorge Usón: "Ahora estoy centrado en mi banda Decarneyhueso, que da más placer que sofocos"

Para un actor, ¿esta suele ser también una época de mucho trabajo?

Desde luego. El actor, si se va de vacaciones, es porque no tiene trabajo.

¿Tiene o ha tenido tiempo para disfrutar de unas vacaciones este año?

Este verano me está dando para ir a la playa, a la Costa Dorada y al pueblo con mis padres. Me está viniendo bien, la verdad.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida, ese que repetiría si pudiera?

Me fui a Argentina en febrero, que para ellos es como nuestro agosto. Así que verano. Si pudiera, me teletransportaría allí ahora mismo.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones?

Recuerdo estar haciendo teatro en un frontón para las fiestas de un pueblo en agosto y alguien del público gritar: «¡Ya están las migas!». Todos los espectadores se fueron con la función a mitad. Un tontolaba.

¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días (conciertos, teatro, festivales...)?

Voy a todos los conciertos que puedo, saco al perro sin límites de hora, y mucho bañarme y estar a la fresca con la gente que quiero. Lujos de la vida.

¿Qué recuerdos asociados a su infancia tiene del verano?

Mi verano infantil sigue en la playa con mis abuelos. No hay día que no los recuerde, sobre todo a mis abuelas. Lo cierto es que tuve mucha suerte de niño. Me dieron todo y van conmigo a todas partes.

¿Qué plan cumple de los que se propone cada verano: descansar, desconectar...?

Este verano estoy centrado en mi banda Decarneyhueso, que da más placer que sofocos. Estamos trabajando en un disco nuevo y estoy entusiasmado... no hay mejor plan.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

Le vuelvo a llevar a Decarneyhueso. Nunca olvidaremos los conciertos que dimos en Jasa y en Pirineos Sur hace años. La música y las personas hacen que las cosas sean inolvidables.

¿Cuándo o por qué le duele Zaragoza, estando ya tan asentado entre el Oso y el Madroño?

Yo nunca me fui del todo, por eso me duele que la mayoría de los artistas zaragozanos no puedan trabajar en su tierra y que casi nadie haga nada al respecto.

Hablemos de polos, opuestos y helados. ¿Era más de Drácula, de Twister o de Frigodedo?

Drácula siempre, en todas sus modalidades.

¿Con qué obra de teatro ha llorado y reído más últimamente?

Sin duda con la obra de Juan Diego Botto ‘Una noche sin luna’. Lloré y reí muchísimo pero también pude reflexionar y tomar conciencia de muchas cosas. Lo que se dice una experiencia teatral.

¿Por qué merece la pena perder la cabeza en la vida?

Creo que fue Angélica Liddell, que entre otras muchas cosas es dramaturga, directora de escena y psicóloga, la que dijo que los actores tenemos que entrar al escenario con la cabeza debajo del brazo como San Lamberto. Estoy totalmente de acuerdo, y añado: en la cama también. Entiéndaseme mal.