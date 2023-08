Miguel Ángel Lamata «Descansar es lo más cansado que he hecho jamás»

¿Cómo pasa el verano un director de cine a punto de rodar su nueva película?

Como ‘El árbol y el ruiseñor’ es una peli de terror que produciré con Raúl García Medrano, me dedico a prepararla asistiendo a exorcismos, celebrando ouijas, peleándome con espíritus malditos, viajando en el tiempo... actividades lúdicas de verano.

¿Quién protagonizará ‘El árbol y el ruiseñor’?

De momento, están confirmados en el reparto Eduardo Noriega y Norma Ruíz, pero habrá involucrado mucho talento aragonés delante y detrás de la cámara. Se rodará íntegramente en Aragón, sobre todo en la provincia de Teruel. El guión está basado en una narración de Mayte Navales, la zaragozana autora de la extraordinaria novela ‘La última bruja’.

¿Le queda tiempo para irse de vacaciones?

Para mí no hay nada mejor que preparar un proyecto. si no me queda más remedio que descansar, lo hago trabajando en el siguiente. que, por cierto, será la adaptación al cine de la novela ‘Mujeres que compran flores’, de Vanessa Montfort.

¿Cuál ha sido el viaje veraniego de su vida?

Tenía poco más de 18 años cuando gané un premio en un certamen literario y me fui, mochila en ristre, a París, Bruselas y Ámsterdam. Era la primera vez que salía de España y fue una experiencia iniciática. Me sentía como Indiana Jones en busca de la pérdida de su virginidad.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

En 2017, rodando ‘Los futbolísimos’, pasamos tanto calor que pensé en cambiarle el título a la película y llamarla ‘Cariño, he derretido a los niños’.

¿Qué tipo de lecturas realiza en estos días?

No paro de leer libros de miedo de Stephen King y los herederos de su estilo: Catriona Ward, Thomas Olde Heuvelt... incluso tengo una biografía de Henry Kissinger acechándome desde un estante (creo que por la noche ese libro deambula por la casa, sin parar de conspirar; pero estoy tranquilo: tengo un chihuahua de un palmo que me protege).

¿Qué recuerdos de su infancia o adolescencia tienes del verano?

Leer como un psicópata cómics Marvel, libros de Enid Blyton o Charles Bukowski (perfectamente compatibles), ir a ver muchas veces las películas que me gustaban, fracasar una y otra vez como deportista y descubrir que quería dedicar mi vida a contar historias.

¿Qué plan cumple de los que se propone cada verano?

Pase lo que pase, intento no descansar. Descansar es lo más cansado que he hecho jamás. Cada vez que me han obligado a descansar, me he puesto enfermo, me he deprimido o ambas cosas.

¿Qué película está asociada a un verano inolvidable?

‘Jungla de cristal’ se estrenó hacia el final del verano de 1988. La vi en cine unas 30 veces. Esa película te enseña las cosas fundamentales de la vida: a enfrentarte al mal, a saltar de un rascacielos sin matarte, a soltar chistes cuando estás a punto de morir... Quiero reencarnarme en John Mcclane, aunque no sea real. De hecho, es mejor no ser real.

¿Cómo ve el cine aragonés en la actualidad?

Vive un momento simplemente maravilloso, con el que hace veinte años sólo podíamos soñar. Hay talento ya reconocido y consolidado (Paula Ortiz, Pilar Palomero o Javier Macipe, por decir tres). Pero es más estimulante todavía saber todo lo que se prepara para el futuro (Gala Gracia, Nacho Lasierra o Leticia Barrios, por citar solo otros tres): muchos artistas excelentemente formados con miradas únicas, con una pasión indomable por el cine... Hay que apoyar todo esto sin complejos, sin límites. El cine aragonés es la mejor forma de promover lo nuestro y de generar riqueza a todos los niveles.