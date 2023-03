Mujeres, vino, flores y pinceles... en una experiencia cautivadora con Blasina Rocher

Blasina Rocher celebra el 8-M todos los días. "Mi trabajo entero siempre gira en torno a la figura de la mujer, y creo que es lo que hace especial a la obra. Mi forma de poner voz es desde la pintura, y así trato de aportar mi granito de arena cada día", defiende la artista, que este miércoles, 8 de marzo, quiso convertir a otras mujeres trabajadoras en las protagonistas de un evento cargado de flores, pinceles, vino blanco, macarrons y buena música.

Durante algo más de dos horas, lo que duró el trazo de sus pinceles, las participantes disfrutaron de una experiencia artística al lado de la ilustradora zaragozana, que ayudó en todo momento al resto de mujeres a inspirarse a través de sus diseños y dar rienda suelta a su creatividad.

De esta forma, el universo colorido, floral y ultrafemenino que cuelga por primera vez de unas paredes en forma de exposición individual, en el ámbito cultural de El Corte Inglés, se trasladó también este miércoles a los caballetes de pintura que había en la sala. "Quería hacer un encuentro entre todas, de mujeres, arte y flores que siempre encargo a El Jardín de Paula. Al final, todo somos mujeres trabajadoras y esta experiencia ha sido también en honor a ellas", contaba la ilustradora, momentos antes de dejar de lado los cuadernos de notas para coger el pincel.

A su juicio, encuentros como este dan valor a una ciudad a la que "todavía le falta un poco más de movimiento" para dar a conocer la cultura y el arte.

"Por eso es importante este tipo de eventos, que te hagan hueco y que tengan cabida entre nosotras, como han hecho hoy las chicas de Ámbito Cultural El Corte Inglés, para tener visibilidad y entre todos poder aportar esto a Zaragoza", reivindica Blasina Rocher.

Aunque lleva pintado prácticamente "desde los tres años", no fue hasta 2018 cuando convirtió su pasión por la pintura en un trabajo en el que volcarse. Confiesa que es "difícil" poder vivir del arte. "Cuesta tiempo, y es muy poco a poco hasta que consigues hacerte hueco, pero una vez que pasa a ser trabajo, del 'hobby' ya ni me acuerdo en qué año dejó de serlo. Ahora es mi profesión y con toda la presión que ello conlleva", asegura Rocher.

Lo que tiene claro es que piensa seguir celebrando este día como si fuera uno más, sin la "presión" de tener que hacer algo diferente o especial, pero sí volcada en su trabajo y en su pasión por la pintura.

"De normal cada año hago alguna obra reivindicativa, algún audiovisual. Pero a veces no siento esa necesidad… Siento que como aporto mi granito cada día, si en este día fallo, como cualquier persona, me lo perdono. No me pongo la presión encima, es lo que vaya saliendo de manera natural", cuenta la ilustradora, que otros años -recuerda- ha ido con sus compañeras a la huelga feminista, y este miércoles por la mañana protagonizaba este encuentro cultural.

"No estamos en la obligación de que en este día tengamos que reivindicarnos haciendo un montón de ilustraciones o, por lo menos, no en mi caso. Muchos años coincide que sí; y este año, por ejemplo, estoy aquí haciendo esto y luego seguramente me uniré a las manifestaciones. Otros me ha pillado pintando... Para mí tiene mucho valor mi profesión", defiende la artista, que compartiendo este miércoles el colorido universo de su obra con otras le ha alegrado el día a más de una.

"Para mí las flores tienen un papel fundamental en mi pintura y en todo lo que hago, también en mis espacios. Me aportan mucha vida, y siempre he querido transmitir eso cuando hago una ilustración a una persona. Poder darle esa calma, esa armonía que tienen las flores…", concluye.