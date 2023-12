El Apotheke Freak Club revive por una noche este viernes 22 de diciembre en la sala López

DJ Luso, uno de los veteranos de la escena zaragozana, es uno de los convocantes este viernes 22 de diciembre a la fiesta del 25 aniversario de Apotheke Freak Club en la sala López de Zaragoza. La fiesta comienza a la medianoche y se alargará hasta las 6.30: las entradas anticipadas están disponibles en la plataforma Dice a 12€ (incluye copa) y en taquilla valdrán 15 euros.

El Apotheke fue un local emblemático en la zona de Bolonia-La Paz en el periodo entre milenios, de corta e intensa vida, que dejó huella en la escena de club de la capital zaragozana. Chelis y Pendejo, también zaragozanos, compañeros de aquella trinchera y nombres fundamentales en las cabinas españolas, estarán igualmente en la alineación de este viernes, con Héctor de la Puente (otra referencia escénica y creativa de la tierra) en las visuales.

Luso recuerda la génesis del local. “En 1997 lo compra Javier Moriano, conocido como Javi ‘El Abuelo’. Por problemas burocráticos lo tuvo que cerrar un tiempo: en 1998 lo volvió a abrir, pero no terminaba de despegar y me contactó: yo tenía entonces la tienda de discos Mambo Records y organizaba eventos por la zona. Después de la exitosa post-party del concierto de Depeche Mode en el Príncipe Felipe, Javier me propuso hacer algo en su local e hicimos una fiesta de inauguración formal en octubre de 1998 con Chelis, DJ Denza y yo mismo, que fue un éxito rotundo y así nació Apotheke Freak Club”.

El VJ Héctor de la Puente también estará en la López. H. A.

La zona estaba en plena ebullición con bares como el Central, el Cairo, Planeta Buffalo, Soap Club, El Fantasma de los Ojos Azules, Psycodelic Underground, Doom o Superfly. Fueron incorporándose a las programaciones artistas de todas las disciplinas. “Los más reseñables además de Chelis y Pendejo fueron los fundadores del colectivo Manzanas Traigo, Emilio Perdices y Amonal, DJosan, Txemari (DJ Pantocrátor) o Jungle Brothers: Laura, Fabián y Félix. El videoartista Yago de Mateo (Ecstatic Dance) hizo sus primeros videomontaje allá”.

Apotheke Freak Club cerró sus puertas el 31 de julio del 2002. “En 2018 celebramos el 20 aniversario en Las Armas y la respuesta de la gente fue increíble, no solo con el público que lo vivió, también la gente más joven que tan solo había oído hablar de él. Lo de este viernes va a ser un homenaje a esa zona de bares alternativos donde se mezclaba todo el mundo, sin prejuicios ni etiquetas: solamente era puro hedonismo musical. Sonarán los temas que fueron banda sonora de esa etapa, así que la diversión está asegurada”, concluye Luso.