Las canciones más oídas 2023 entre los músicos aragoneses: de Juan Aguirre a Elem

Pocas cosas hay tan injustas en el mundo de la cultura como la valoración de ‘lo mejor de’. La subjetividad es máxima y la garantía de que mucha gente valiosa se quedará en el tintero, altísima. Otra cosa es que tus propias costumbres de consumo hablen por ti: es el caso del ya habitual ‘Wrapped’ de Spotify, que un mes antes de acabar cada año corriente manda a sus miles de millones de usuarios el resumen de lo consumido en la aplicación los últimos doce meses.

Desde el día en que se desvela el misterio (en 2023 ha sido este miércoles 29 de noviembre) y los números de uso individual afloran por doquier, las redes sociales van replicando los favoritos de todo quisque. Entre ese universo están los propios artistas, claro, que suelen ser ávidos escuchantes de obras ajenas; a todo el que ama la música le apetece descubrir nuevas gemas o revisitar canciones que, en un momento dado, han sido importantes en sus vidas.

Del pop al rock y el rap

Juan Aguirre, el 50% de Amaral, se halla metido en el estudio estos días, preparando un 2024 que viene potente con nuevo disco, paseo por festivales y más que probablemente salto del charco atlántico. Aguirre es curioso y minucioso en sus búsquedas, amante del vinilo y aficionado a “Este año, las canciones que más he oído son ‘An acoustic companion’ de Larkin Poe, ‘Back to moon beach’ de Kurt Vile, ‘Bunny is a rider’ de Caroline Polachek, ‘Los días malos’ de Niña Polaca y ‘Flowers’ de Miley Cyrus. Podría elegir otros muchos, claro”.

Rapsusklei, que ha amanecido este jueves 30 de noviembre en Costa Rica por compromisos profesionales, también es más de vinilo y no tira demasiado de Spotify, pero en el resumen del año del rapero zaragozano aparecen nombres interesantes. “Me dice Spotify que la canción que más he oído ahí es ‘Up late’, de Ari Lennox. Luego van ‘Mad’, de Solange y Lil’Wayne; ‘Comfortable’, de H.E.R., ‘By any means’, de Jorja Smith y ‘Baptize’, de Spillage Village, que es un temazo.

El folclore argentino

Javier Macipe, el director de ‘La estrella azul’, es rocker de cuna y amante del folclore del norte argentino, como el músico que inspiró su película -de próximo estreno: 23 de febrero-, un tal Mauricio Aznar Müller. Los dos, por cierto, son del barrio de Casablanca. “La canción que más he oído este año pertenece akl género de la chacarera: ‘Un canto a la amistad’, de Cuti Carabajal, también actor en la película. Sigue ‘Para cantar he nacido’, de Mercedes Sosa, ‘A los maestros rurales’, otra de Cuti Carabajal, y acabo las cinco primeras con ‘Let me take you there’ de The Shadows y ‘Para llegar a ti0, de Más Birras.

El Spotify de Laura Cebrián, Elem, se marca una selección muy variopinta. La cantante, instrumentista y compositora zaragozana (también docente musical) ha oído muchísimo este año ‘Bed’, de Raye. “Me encanta, ha quedado claro”, explicaba este miércoles. Su listado se completa con ‘Anti-hero’, de Taylor Swift; ‘I’m coming’, de Tove Lo; ‘Intro (duro), de Natalia Lacunza, e ‘Ice dance’, de Danny Elfman.

Palabra de DJ

La zaragozana Clara Becerril, Drizzyclare, es una estrella emergente de los platos en el contexto nacional, y ha incursionado ya en el mundo de la remecla como productora. Este año ha usado Spotify 48.540 minutos (casi 34 días completos) y su primer puesto es para otro talento joven de la tierra, la impactante Lu Demie, con el tema ‘Mercromina’. Siguen ‘Gravity’ de Tinashe, ‘Fantasy’ de Kali Uchis y Don Tolliver, ‘Temporary’ de 6LACK y nuevamente Don Tolliver, y ‘Sshoottazz’, de Kyne y Jesse Baez.