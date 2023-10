Jorge Martínez: "Reivindicar a un grupo como Más Birras es reivindicar Zaragoza y Aragón"

Jorge Martínez es muchas cosas: tiene espíritu de roquero y es el líder natural del grupo Despierta McFly, es poeta, secretario de ayuntamiento y padre del niño Manuel de un año. Además de escribir y componer canciones y de cantarlas, este año nos sorprende a todos con un bello homenaje: una biografía del grupo Más Birras, que lideró el malogrado Mauricio Aznar, que ha publicado el sello Doce Robles.

¿Qué le dicen las fiestas del Pilar?

Las fiestas del Pilar eran en otro tiempo no muy lejano, nueve días sin entrar en casa.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos, las imágenes que navegan en su memoria?

Mis mejores recuerdos de las fiestas del Pilar se reparten entre la Ofrenda de Flores y los conciertos de Interpeñas. Recuerdo con mucho cariño rondar cantando mil jotas y tomando vermú por los bares del entorno del Mercado Central con el grupo de Calatorao (el pueblo de mi padre) en el que estaba el campeón jotero y amigo de la familia, Alfredo Longares (nadie cantaba ‘La Fiera’, que popularizó José Oto, como él).

¿Dónde se divierte? ¿Quiere rescatar algún concierto?

De Interpeñas, con puro ambiente pilariego, el concierto que hicieron el 5 de octubre de 1996 Los Rodríguez y Joaquín Sabina. Calamaro iba con la camiseta de su paisano Gustavo López, el gran futbolista del Real Zaragoza, y Sabina estaba todavía muy en forma. Fue un concierto realmente gamberro con unos Rodríguez imbatibles, bandaza que para nosotros simbolizaba la resurrección del rock hispano.

¿Algo más?

Nunca olvidaré el concierto que hicimos en la Plaza del Justicia con mi grupo turiasonense, Los Belmondo. Fue nuestro primer asalto grande a la capital y cerrábamos las fiestas del 2002. Este me provoca más nostalgia.

Jorge Martínez recuerda que se viste a menudo de baturro. Archivo Jorge Martínez.

Háblenos de sensaciones, de olores, de multitudes. ¿Qué le suscitan las fiestas?

La Virgen llena de flores siempre me conmueve, disfrutar de la música en la calle, algo tan reivindicado por los músicos de base. Saber que vas a salir en el programa con alguno de tus conciertos también es bonito. Además, las fiestas marcan el inicio del “nuevo año zaragozano” y dan comienzo al otoño, mi estación del año favorita.

No sé si es usted de los que se amontona en la plaza el día del Pilar… ¿Le inspiran o le emocionan los pregones, rescataría alguno?

No me amontono mucho, no (risas). Cada vez me agobian más las muchedumbres. Recuerdo emocionado a José Antonio Labordeta con turuta de pregonero incluida, cuando ya estaba bastante malico. También me encantó el de Kase-O.

¿Cómo vive ahora estas fiestas?

Ahora con un globo de helio y un trajecito de baturro talla 1. A ver a los cabezudos, a los títeres de cachiporra y prontito a casa, que hay un enano muy madrugador por ahí pidiendo juerga.

Este año tiene un libro especial sobre Más Birras. ¿Estará más orgulloso, más feliz, siente que ha puesto voz e imagen en páginas a la banda sonora de muchos aragoneses?

Estoy muy feliz porque creo haber hecho un trabajo honesto y necesario para las gentes de nuestra tierra, para mí mismo y para el grupo. Ellos alegraron muchas fiestas del Pilar con sus canciones. Reivindicar a un grupo como Más Birras es reivindicar Zaragoza y Aragón.