Jorge Martínez: "Las canciones nos llevan, somos un instrumento más de su energía"

Despierta McFly es ya un grupo veterano. Publican un nuevo disco, 'El campeón'. ¿Cómo eran y cómo son?

Seguimos siendo un grupo de buenos amigos, militantes rockeros de alma y actitud. En otro tiempo fuimos bastante más duros con nuestros cuerpos, ahora disfrutamos más cada cosa pequeña que nos pasa. Se mantienen intactas las ganas y la ilusión por comernos el mundo, pero nos vamos a casa antes. Solo eso (risas).

¿De cuántas formas puede tocarse el rock?

Hay tantas maneras como músicos. Nosotros desde la formación del grupo hace 10 años hemos pasado por fases diferentes de salvajismo hasta llegar aquí, por lo que podría decirse que hemos tocado rock de maneras distintas. Siempre hemos tenido un gran respeto a las canciones y nos hemos dejado llevar de manera natural a la querencia que cada uno tiene. Lo auténtico no se busca.

¿Y cómo puede sentirse en el escenario, con vehemencia, pasión, con ganas de contagiar vitalidad y ritmos bailables? Jorge Martínez, usted, parece tener el secreto.

El escenario es un espacio de libertad. Creo que todos los miembros que han pasado por Despierta McFLy sentían que somos una banda cuya aspiración es hacer disfrutar a nuestra gente. Por supuesto que un disco transmite y debe transmitir cosas, pero en el escenario se crea la liturgia del rock and roll y se desbordan las ganas de dar lo mejor para que el respetable sea feliz. Yo concretamente estoy enganchado a tocar en directo, aunque sea en una bodega con una guitarra rota. En Las Armas hubo mucha pasión, como una comunión entre el público y la banda, es difícil de explicar con palabras.

¿Qué ha pasado con este disco, cómo se ha concebido, qué buscaban?

‘El Campeón’ es un disco que simboliza la perseverancia, la tozudez, la resistencia. Las bandas de rock pasan por momentos duros, a nosotros nos pasó. Hay muchos casos de formaciones que se queman, y hay que llevar el veneno muy dentro para seguir y seguir pase lo que pase. Despierta McFly ha sufrido bajas por diferentes motivos y ha pasado en estos años anteriores por momentos duros, pero hemos vuelto con más fuerza. Se trata de eso, si no, no es rock and roll.

En el plano artístico, diría que desde el sonido más rocoso del principio, hay un salto de mayor gusto por el silencio o el detalle concreto, que mantiene la esencia por la naturaleza de las canciones, pero que también es una búsqueda. Las canciones nos llevan, somos un instrumento más de su energía (risas). Ha quedado zen a tope. ¿Eh?

Cuando uno dice que la producción es de Cuti Vericad, ¿qué quieren decir, cómo trabaja, cómo influye en un grupo?

El productor artístico en el momento en el cual la banda decide poner el disco en sus manos, manda por el hecho de que tiene una visión externa y un amplio conocimiento del género. Cuti siempre ha ofrecido debate con la banda para sus decisiones. Las canciones las fuimos llevando al local de ensayo y las fuimos trabajando allí entre los cuatro, Cuti las escuchó y no hubo demasiada discrepancia entre el concepto de la banda y el suyo. Ha sido muy natural trabajar con él y estamos muy satisfechos. El resultado es el deseado, el trabajo ha sido muy edificante para todos y el disfrute grabando con Diego García en Audiofeeling ha sido histórico.

Hablemos un instante de las letras. ¿Qué busca en términos de mensaje, de ironía, de empatía y complicidad?

Que el mensaje sea sincero y llegue claro, que hable a ser posible de lo que todos sentimos o hemos vivido. Hay ironía y mucho que contar en las canciones aunque la complicidad con el receptor no es una búsqueda como tal si escribes sintiendo el mensaje. Si no es verdad lo que dices, no se lo va a creer nadie. Eso también es rock and roll.

Detalle de la portada del disco. Juan Moro.

¿Y formalmente, cómo son sus textos, cómo diría que es su imaginación, es tan feliz como parece, qué le motiva?

Soy razonablemente feliz. Hay textos más desgarrados y hay textos muy luminosos porque hay días grises y días soleados. La dualidad de la vida motiva mucho, nos regala ideas para contar historias. Y siempre digo que en el peor momento de mi vida escribí la canción más luminosa que tengo, que es ‘No hay dolor’. Creo que también hay que comprometerse con el mensaje, y esto consiste en no estar todo el día hablando de penas.

¿Busca McFly construir, crear himnos? A veces da la sensación de que ‘Muerde’ o ‘No hay dolor’ lo son o pueden serlo. Da la sensación de que estáis más convencidos que nunca de vuestro destino, de vuestra música.

Nuestro destino es hacer buenas canciones y si suenan a himno, pues es maravilloso, porque los himnos unen. ¡Viaje con McFly!

¿Cómo ñle gusta más el rock, en directo o grabado?

En directo, sin duda. Hay un lenguaje en el escenario, un lenguaje visual y expresivo. No es lo mismo escuchar a un batería en el disco, que verlo acompañando con su cuerpo los golpes a los tambores y a los platos cuando está en escena. Ahí hay garra, sudor y autenticidad. Si no funcionas en directo, no tienes futuro en esto. Por otro lado, te diré que estar en un estudio grabando un disco, es apasionante, una de las mejores sensaciones que puedes tener como compositor de canciones, pero en mi caso, desde luego, el directo por encima. Hay mística, elevación…

Hablan de rock ibérico. ¿En qué consiste, y cuáles serían sus referencias?

Esta fue una etiqueta que se nos puso hace unos años, que nos encanta por otro lado. Supongo que al definirnos así, se referían a un sonido clásicamente rockero y español, basado en una estética sin demasiadas pretensiones, directo y honesto, a la vez que unas letras de calidad. Podríamos catalogar a bandas como 091, Burning o Los Enemigos como rock ibérico. De ellos bebemos (y con ellos alguna vez).

¿Por qué se suma a la figura literaria y simbólica del boxeador?

Hago una identificación del boxeador con el luchador cotidiano. El mensaje del disco es el de la resistencia como te he dicho. La de una banda como la nuestra, que graba discos y busca conciertos para ir a ofrecer sus canciones, que siempre ha de estar subiendo un escalón. Y si no está el escalón, pues compramos los ladrillos, el cemento y lo armamos. (risas)

Hay un evidente guiño cinematográfico que nos pareció bonito. Zaragoza no es Philadelphia y Guille no es Balboa, pero nos lo pasamos muy bien, y creo que la imagen del tipo haciendo el símbolo de la victoria con los brazos en alto es muy potente. Y funciona en los conciertos.

La banda: Julio Calvo, Juan Millán, Jorge Martínez y Guillermo Mata. Juan Moro.

¿Qué es ‘El campeón’ y qué es un campeón?

El Campeón somos todos nosotros, en esos días en los que uno se levanta sin ganas de nada pero sale a la calle para ir a trabajar. Los campeones intentan ser mejores cada día, y a mí me enseñaron eso en mi casa. Por otro lado, resulta muy natural llamar a alguien que aprecias “campeón o campeona”, lo cual añade un punto de ternura a nuestra propuesta.

¿Cuál es el momento del rock en Aragón?

Creo que el mejor, el futuro lo tenemos que cantar todavía. En los últimos dos meses, he visto llenazos en conciertos de rock aragonés que nunca había visto. Cuatro seguidos: Cuti, Nelson, Yago & los Olvidados y Despierta McFly. Algo estaremos haciendo bien. Siempre hemos sido partidarios de la unión de fuerzas, y creo que vamos a seguir haciendo cosas importantes. La cantera viene fuerte.

¿Puede avanzarnos proyectos, sueños, etc.?

El 22 y 23 de abril haré mi tradicional homenaje anual a Más Birras en La Campana Underground. A la vez seguiremos presentando el disco donde nos llamen y siempre que lo permita el virus. Le avanzo en primicia que se va a hacer un ‘Despierta McFly & Friends’ el 29 de mayo en Rock and Blues, para celebrar el décimo aniversario de la banda, y contaremos con todos nuestros amigos campeones.

Sigo escribiendo canciones para el próximo disco, poesía y en breve comenzará la grabación del videoclip del tema ‘Lo que tenga que ser’. Un no parar.