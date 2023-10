El músico y poeta Jorge Martínez presenta un libro sobre Más Birras, su grupo favorito

El antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza estaba este miércoles 4 de octubre a rebosar para la presentación del libro ‘Más Birras: del barrio a la leyenda’, editado por Doce Robles y escrito por el músico y poeta turiasonense Jorge Martínez. La densidad por metro cuadrado de personajes de la noche en la Zaragoza de los 80 y 90 era elevadísima, lo mismo que el entusiasmo con el que se recibieron las palabras de los protagonistas de la jornada, que incluían cuatro nombres muy especiales: tres presentes (Miguel Mata, Mariano Ballesteros y Víctor Jiménez, miembros históricos de Más Birras) y un cuarto en la memoria de todos: Mauricio Aznar, líder de la formación y figura necesaria para entender el rock en castellano de las últimas cuatro décadas.

El reciente éxito de ‘La estrella azul’ en el Festival de Cine de San Sebastián ha hecho además que esta semana se viva una eclosión de afecto y respeto hacia su legado. El editor del libro, Javier Lafuente, calificó a Martínez de "torbellino", recordó su faceta musical (que incluye la voz y guitarra de Otra Ronda, grupo que homenajea a Más Birras) e hizo hincapié en el proceso de gestación de la obra, desde la minuciosa documentación hacia el estilo directo, franco y eléctrico de la redacción. "Una gozada de libro", dijo, que relata la historia de la banda desde la etapa Golden Zippers, abunda en anécdotas jugosas y aporta además imágenes inéditas hasta ahora.

Prólogo de Bunbury

Enrique Bunbury ha escrito el prólogo del libro, y Santi Rex el epílogo: un bonito modo de materializar la camaradería entre tres bandas que vivieron sus momentos álgidos de popularidad al mismo tiempo, encabalgados entre dos décadas hace ahora más de 30 años. Héroes, Niños y Más Birras representaron tres modelos de impacto y aproximación a la música como forma de vida.

Martínez manejó perfectamente las emociones propias de la ocasión, dejándose mecer por ellas a ratos y recurriendo al humor socarrón cuando el momento así lo pedía, en complicidad con el resto de congregados en la mesa: especialmente, los tres Más Birras, sin olvidar a quien también fuera miembro en la última etapa, Josu García, y a un bastión del grupo, Gabriel Sopeña.

"Esto nació una noche de birras, como debía ser, tomando la fresca con Víctor y Miguel. Tras una ronda de historias de furgoneta y aviones en las giras, incluyendo algunas con la Guardia Civil y Alfonso Guerra, pensé que ahí había un libro. He charlado mucho con ellos, individualmente y en conjunto, y han leído mis borradores con paciencia, haciendo señalamientos y correcciones hasta llegar al día de hoy. A pesar de todos esos repasos, estoy seguro de que se habrá colado algún error o imprecisión, pero no será por falta de ganas de evitarlos. Más Birras supo hacer del rock un vehículo para reivindicar tradiciones populares, sin cerrarse en un estilo concreto y abriéndose a a otras sonoridades, desde el tango a Copeland o la rumba".

El autor quiso hacer extensivo su agradecimiento en voz alta a un sinnúmero de personas que han ayudado a sacar adelante esta aventura literaria, y no olvidó a otros dos nombres capitales:el director de cine Javier Macipe y la madre de Mauricio, Inge Müller. "También quiero dar las gracias de manera especial a Miguel Mata: su increíble archivo personal ha hecho posible que este libro cuente con testimonios y precisiones que, sin duda, lo han enriquecido mucho".

Martínez también quiso recordar el profundo amor a la tierra aragonesa que destilaban las letras de Más Birras, un grupo que no buscó la fama, que no quiso transigir con las servidumbres que conllevaba la trascendencia en la industria. "Lo suyo era autenticidad, falta de ínfulas. Nunca perdieron ese amor a lo cotidiano que se exhibía en el inicio, con ‘Al este del Moncayo’. Y nos dejaron grandes canciones, que han resistido perfectamente el paso de los años y son lo que realmente define la grandeza de un proyecto musical. También directos increíbles: yo solo los vi una vez, en Tarazona, tenía ocho años, pero sin duda me dejaron huella, y a día de hoy siguen siendo mi grupo favorito".

La obra, que ayer ya vendió un montón de ejemplares en la misma presentación, ya está disponible en las principales librerías de Zaragoza, y pronto se podrá conseguir en toda España.

Palabra de músicos

Víctor Jiménez, Mariano Ballesteros y Miguel Mata fueron llamados a la tarima para que compartiesen sus vivencias en la preparación de este trabajo. Unas palabras de Mauricio, leídas por Jorge Martínez, fueron todo emotividad. "No quiero triunfar: no importa el envoltorio, sino lo que hay dentro. Si triunfo me van a poner un jodido collar y una correa: paso. Nos gusta el dinero, pero jamás renunciaremos a nuestra esencia de bodega, otra ronda y aspecto de vaqueros resacosos". Ballesteros reconoció que el libro les había causado "una sorpresa: hace 35 años nunca pensamos salir en un libro".

Mata, con su proverbial humor británico del Gállego y ante la carcajada de Jiménez, espetó que "a mí lo que me asombra es la cantidad de cosas que llegáis a decir de nosotros que no hemos ni pensado". Los tres bromearon con las diferentes versiones de muchas anécdotas, abogaron por una media ponderada en los detalles y se mojaron con sus canciones favoritas de la banda, coincidiendo en ‘Hay una cruz en el Saso’, ‘Promesas rotas’ o ‘Cass’, recalcando que "todas son ‘hijas’, hasta las feas como ‘La telaraña’".