La escena DJ aragonesa sigue creciendo y multiplicándose en el panorama nacional

No hace tanto tiempo, la escena aragonesa de club languidecía en una crisis reconocida por sus principales actores, desde los DJ a los promotores y salas. La supervivencia de las carreras individuales, la resistencia al cierre de salas como la Reset y el empeño de algunas fiestas como la ya veterana Face Down Ass Up salvaban la papeleta. Sin embargo, una vez superado el mal trago de la pandemia, una nueva generación de productores y especialistas a los platos está cambiando el color del panorama: del negro hormiga se ha pasado al technicolor. Además, los veteranos siguen al pie del cañón, aunque hayan bajado un poco los beats por minuto de sus corazones.

Zaragoza, por puro volumen y tradición, lidera una tabla que tiene nombres ilustres en Huesca y Teruel. El pionero de la tierra, Javimar, es oscense: tuvo el primer carnet profesional que le acreditaba como DJ. También es de Huesca Andrés Campo, residente en Florida 135 y emblema del Monegros Desert Festival: su remezcla techno de ‘Los perros’ de Arde Bogotá con Kase.O en el fraseo es uno de los temas del año en España. Satu, por su parte, es un valor en alza. Álex Curreya, de Barbastro, es otro omnipresente de las cabinas de la Comunidad, con el Polifonik como epicentro.

En Teruel, Poyo es el nombre más popular en los pueblos de la provincia, Tello no le va a la zaga y Jorge Favela ya ha probado el aplauso del público americano en Colombia, Perú,Ecuador y Venezuela: en 2024 tiene fechas en Italia y Reino Unido.

Alberto y Candela

Alberto Sweet Drinkz y Candela Von Disko llevan las fiestas Face Down Ass Up, que este 2023 han cumplido 13 años. Ambos imparten docencia en Sontic Digital, nuevo referente en Zaragoza, y han mantenido un ritmo muy alto en lo tocante a amenizar noches sin fin desde las cabinas en la última década y media. “Estoy más centrado ahora en cosas que no podía abordar por el número de bolos y actividades –apunta Alberto– y me puse más selectivo a nivel personal y también económico, para profundizar en otros caminos que tengo abiertos hace años, más relacionados con la música y el sonido en sí”.

A pesar de estas palabras, Alberto no reniega de las mezclas en vivo. “He alcanzado muchos de los objetivos que me había propuesto;también es verdad que siguen saliendo festivales y salas muy interesantes fuera de Aragón: por eso no me alejo del todo. Estuve en Berlín hace poco”.

El timonel de las Face Down (al 50% con VonDisko) señala igualmente otros nombres básicos en el horizonte local. “Entre la gente más joven, Maxvll y Drizzyclare llevan ya un tiempo demostrando lo que valen, son tendencia y futuro de la ciudad en nuestro gremio. Se han juntado con Largoofy, de Lost Files, y hacen cosas muy interesantes los tres, además de pinchar mucho. No quiero olvidar a Persi, de Mercromina, que estuvo hace poco en Face Down: tanto él como su entorno hacen cosas muy interesantes, y lo mismo digo de Lux Vimdor y sus originales fiestas Plasma”.

Candela Von Disko se enorgullece de estar trayendo “artistas excelentes a Zaragoza, tanto nacionales como internacionales. En noviembre he descansado un poco como DJ, tanto el verano como octubre han sido intensos, pero en diciembre regresaré con la programación habitual de Casa Spice y Face Down, además de bolos fuera de Zaragoza”.

En cuanto a nuevos talentos, Candela se decanta por Bicha. “Es una DJ de techno que lo hace muy bien. También Persi, me gustó muchísimo en Face Down. Y SV, residente de Sónica”. Este sábado hay fiesta Sónica, con doble sede: el Jardín de las Artes en el Parque Deportivo Ebro por la tarde y la discoteca Inpu (Cesáreo Alierta, 135) en el ‘afterparty’.

Drizzyclare tiene un noviembre especialmente prolífico. “Los tres primeros martes del mes, empezando por éste, saco una serie de mixes que alternan diversos estilos musicales con los que he ido experimentando en estos últimos meses. En menos de dos semanas, el sábado 17, me va a ocurrir algo fantástico: la fiesta Keep Hush de Londres va a hacer un ‘takeover’ –asalto pacífico– en Fuego Razzmatazz en Barcelona y cuentan conmigo para un ‘set’. Es un sueño hecho realidad. También lo es haber trabajado estos meses con Dani Largoofy, productor y DJ: es un artistazo. También quiero citar a un chico de Calahorra que vive en Zaragoza, llamado Viernes; hay otro, Kyros, que se atreve con electrónica underground, me gusta mucho lo que hace”.

Su colega Maxvll (ambos andan aún muy lejos de la treintena, por debajo) está que no para.Zaragozano de adopción y enrolado en el equipo de Antídoto Madrid, se patea España y el mundo cada fin de semana. En las últimas semanas ha pinchado en la capital holandesa, Amsterdam, y Yakarta (Indonesia): ha sacado disco y tiene como meta actuar en su país de origen, República Dominicana.

Veteranos en ejercicio

La guardia local que hace no mucho encabezaba ‘rankings’ nacionales alterna las cabinas con otras actividades. Chelis, varias veces elegido mejor DJ español, ha abierto su propio negocio este año, el restaurante Gozar: pincha cuando buenamente puede. “Estuve el pasado viernes en el Hole, un club techno muy curioso en un sótano del Casco Viejo de Zaragoza. En 2023 he estado en el Laut en Barcelona, Siroco y El Sótano en Madrid, Reset en Zaragoza... con Luso haremos algo en breve”.

El mentado Luso y Rosmundo son pilares en la sala Reset, baluarte del techno y el house en Zaragoza. Otros nombres fundamentales en la ciudad son Rialto, Fleki Flex, Eddy Charlez, Pendejo (adalid de los ritmos jamaicanos), Ladyfunk (su nombre la delata: dos décadas de sapiencia a los platos) o el versátil Black Flamingo Disco Driver, que se atreve con cosmic, ‘dark’ disco o electro. el electro, italo... sin olvidar a Carlos Hollers, otro veterano, centrado en la docencia presencial y online en los últimos años.