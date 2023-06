Maxvll mezcla el funk y los aires cariocas en su nuevo epé, que invita al baile desaforado

Máximo Antonio Domínguez Andújar tiene 25 años, nació en Nagua (norte de República Dominicana) y vive en Zaragoza desde los 9 años. El pasado 26 de mayo sacó su segundo EP, ‘Abrndo fogo’, titulado en portugués con alguna letra perdidas en el viento que suenan al ser dichas, como en su propio nombre artístico.

La vida profesional de este ‘dominimaño’ va rauda desde que las restricciones de la pandemia comenzaron a aflojar. "Han pasado muchas cosas este último año y medio. Empecé a pinchar más fuera de Zaragoza y las llamadas fueron llegando una tras otra, pero una que llegó de Barcelona fue muy especial. Razzmatazz contactó y eso ya supuso un ‘boom’ para mí".

Al mes siguiente llegó Antídoto Club desde Madrid. "A día de hoy trabajo con ellos, me llevan como mánagers y también gestionan los contratos para pinchar. Estoy donde quería: me siento súper cómodo, pero no olvido a quienes me dieron las primeras oportunidades, sobre todo Candela y Alberto de Face Down Ass Up. He podido pinchar en La Graviére, un club fantástico en Ginebra; también en Tánger, en Marruecos, y vienen más cosas interesantes por ahí".

Maxvll tiene en el galo Lazyflow a otro referente. Fue la estrella principal del reciente aniversario de Face Down Ass Up en la sala López de Zaragoza. "No pude hablar con él ese día, espero hacerlo pronto; pongo muchos temas suyos". Allá estuvo en la mesa de mezclas Drizzyclare, otro talentazo aragonés de nuevo cuño. "Clara tiene una cabeza privilegiada. No lleva mucho tiempo pinchando, poco más de año y medio. ¡Yo tampoco llevo mucho más! Es muy buena y ahora está aprendiendo a producir".

El artista de Nagua habla de comunidad con entusiasmo. "La vida nos juntó y tratamos de apoyarnos un montón los unos a los otros, tanto con Clara como con otros artistas de la escena con los que compartimos el hecho de la poca edad y el gusto por trabajar duro, con entusiasmo, queremos seguir progresando y superándonos. Y actuar allá donde nos llamen, desde algo underground hasta proyectos muy grandes como el Vive Latino o Pirineos Sur, que me encanta".

Originales y remezclas

En este nuevo esfuerzo, Maxvll se ha tirado hacia Brasil. "He mezclado mi gusto por el aire carioca con el baile funk, estoy pinchando bastante en esta onda y eso me inspiró a la hora de producir mi trabajo. Escucho mucha música y he tratado de profundizar también en las diferentes culturas brasileñas. Mi sueño ahora es pinchar esta música en Brasil, no me importa el lugar, aunque ir durante el carnaval de Río o visitar Sao Paulo sería increíble".

En Zaragoza bulle la escena orientada al baile y los ritmos étnicos, muchas veces fusionada con el toque tribal, el funk y los diferentes aires caribeños. "Hay mucha gente haciéndolo bien, pero de aquí quiero destacar a Largoofy, con quien comparto estudio: es productor y también DJ. El Gato 500 euros es fantástico, y el trabajo de La Bicha en el hard techno también es muy interesante. Bueno, y Eddy Charlez, por supuesto, ha sido un gran apoyo para mí y me ha enseñado mucho". Largoofy colabora en 'Tokyo do favela', tema del nuevo disco de Maxvll, y el productor también se ha buscado el apoyo de su socia Drizzyclare y la vocalista canaria Tiara para la delicada pieza de cierre, 'You'.