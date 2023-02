DrizzyClare: "Está habiendo un 'bum' de mujeres DJ con muchos estilos diferentes"

Las colecciones de discos de su padre y de su abuelo, a un lado. Su madre, profesora de flamenco, al otro. En medio, ella, Clara Becerril, bebiendo de ese acervo musical. Actualmente, esta zaragozana de 25 años se presenta al mundo como DrizzyClare, una de las DJ con más proyección de la escena local.

Una ‘masterclass’ en 2019 con la también zaragozana DJ Ms Von Disko le "explotó la cabeza": "Pensé: 'Toda esa música que he estado coleccionando, que he estado descubriendo, ¡voy a poder compartirla con la gente!'". Apenas cuatro años después - para ella un plazo “poco habitual” por breve, “la de DJ es una carrera de fondo”, dice-, sus sesiones y mixes ya conquistan a públicos a nivel nacional En la sala barcelonesa Razzmatazz, por ejemplo, la esperan el 10 y el 31 de marzo. En Madrid, parará en Antídoto el 30. En Zaragoza es habitual en las fiestas de Face Down o Pangoleo. Y el 17 de marzo participará en la mesa redonda ‘Producir en femenino. Una realidad cambiante’, en el Centro Cívico Delicias.

"Hay reguetón feminista. La cuestión es seleccionar qué tipo de reguetón quieres escuchar".



"Cuando únicamente es al reguetón al que se tilda de machista lo que me parece que subyace en realidad es racismo".​

​

Como muchos de sus contemporáneos los gustos musicales de Clara beben de un proverbial desprejuicio que huye de lo comercial entendido como “la lista del top 50 del Spotify’: su radar y su curiosidad son amplios. También le inspira el trabajo de otros compañeros, como la propia Ms von Disko o SweetDrinkz, a quienes considera sus padrinos profesionales ("me han abierto muchas puertas").

Últimamente anda fascinada con Flaka, DJ argentina residente en San Sebastián. “Fue de las primeras que introdujo en la cultura de club el reguetón”, cuenta Clara, quien defiende este ritmo tan de moda entre la gente de su edad. Señala especialmente a los que lo critican basándose en su misoginia: "Todos los géneros tienen su parte misógina porque no es el género el que lo es, sino los artistas. Hay reguetón feminista o, simplemente, de gente que no quiere hablar de nada que tenga que ver con el amor romántico. La cuestión es seleccionar qué tipo de reguetón quieres escuchar. Cuando únicamente es el reguetón lo que se tilda de machista lo que me parece que subyace en realidad es racismo".

Describe Clara su estilo como "un baile entre la cultura de club y la música urbana actual". "Me gusta mezclar el reguetón, dembow o canciones de los 90 o los 2000 con sonidos que se mueven en el ‘underground’ del Reino Unido o Brasil, como el funk, el grime... Es decir, a la música que la gente conoce le añado sonidos de club. Para mí es una oportunidad muy chula la de tener este altavoz para dar a conocer la música que me gusta".

La DJ DrizzyClare. Guillermo Mestre

La zaragozana reconoce que el salto a la escena profesional a veces le produce algo de vértigo e "incertidumbre", pero mira el futuro con optimismo: "Yo creo que este gremio no morirá y si no haré como Rosalía en su canción: 'Yo me transformo'".

En cuanto al presente, DrizzyClare cree que "la gente estaba loca por salir. Y encima tiene ganas de descubrir música nueva, nuevas fiestas, nuevos locales. Y eso hace que un DJ que, como yo, acaba de empezar, encuentre oportunidades. La gente está muy receptiva". En paralelo a sus sesiones, Clara ha emprendido varios proyectos ahora en 'stand by', pero con voluntad de continuar en un futuro. Uno es Al Corte, una serie web para dar a conocer a artistas emergentes locales. Otro son las fiestas Casa Spice, encaminadas a establecer una atmósfera segura para personas LGTB+ y para mujeres.

"La gente estaba loca por salir. Y encima tiene ganas de descubrir música nueva, nuevas fiestas, nuevos locales".

En este sentido, Clara considera que, pese a lo avances y el "buen recibimiento" que ha tenido, aún queda camino por recorrer en la incorporación igualitaria de la mujer en la escena de los DJ. "Si he necesitado ayuda la he pedido sin problema, pero lo que no tolero son los comentarios condescendientes, el paternalismo", afirma. Se queja también de que con frecuencia los técnicos -un mundo mayoritariamente masculino- asumen que una mujer como ella no sabe manejar los aparatos.

Pero se queda con lo bueno: "Está habiendo un 'bum' de mujeres DJ y estoy súper contenta, y además de muy variados estilos". Le pedimos el nombre de algunas: "Pues lo está petando La Bicha en el mundo del techno, y está aprendiendo mucho Rita Lorén".