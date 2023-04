Face Down Ass Up cumple 13 años con una fiesta de acento ‘vogue’ en la sala López

Candela (Ms Von Disko) y Alberto (Sweet Drinkz) no son supersticiosos. El hecho de que Face Down Ass Up (FDAU), club mutante de fiestas electrónicas que cofundaron en abril de 2010, cumpla 13 años no les ha amilanado a la hora de montar una buena fiesta para celebrarlo. Tras la hora bruja de esta noche (0.30, 12 euros en Dice), en la sala López y con un invitado de postín en el galo Lazy Flow, ambos sacarán lo mejor de sí mismos en la selección y mezcla. El talento emergente y ya consolidado de Drizzyclare, alumna de Candela que ya vuela en las mejores cabinas del país, completa la noche.

La traducción directa del nombre que identifica al invento es ‘Cara baja, culo arriba’, una invitación directa al baile libre de autocensura. La frase sale de un tema de 2 Live Crew y lleva décadas siendo sampleada a discreción, Drake incluido, pero para el dúo zaragozano tiene una significación más amplia. "Hay un punto provocativo que nos gusta. Por otro lado, buscábamos algo que recogiera los distintos estilos musicales que nos motivaban, desde el Miami bass hip hop al hardcore holandés. Todo tenía y tiene cabida en Face Down Ass Up".

Candela llevaba apenas un año cuando comenzó FDAU. "No me dejaban poner esta música en ningún sitio, la veían muy agresiva; en aquellos años primaba el minimal por un lado y el indie por el otro. Decidimos juntarnos Alberto, que estaba en Sweet Sinners, y Matthias de We Are Not Friends, para hacer una fiesta con la música que nos apeteciese en el antiguo Boulevard. No había pretensión alguna; la primera salió muy bien, pero es que en la segunda se agotaron las entradas".

Libertad de expresión y flexión

Cuando la gente llega en el mundo FDAU, la expresión «sé libre» es como el felpudo de entrada. "Lo que más me dicen cuando vienen –apunta Candela– es que se sienten libres. Hablo de estilo, de expresión, de orientación sexual... no hay etiquetas, solo la de lugar inclusivo. Son fiestas donde la euforia suele estar presente, aunque pase el tiempo y cambien nuestros gustos musicales".

Los dos DJ se han distinguido por carecer de tabúes a la hora de pinchar estilos denostados por la realeza de la profesión. "Desde el principio ha sido así. Hemos pinchado estilos impopulares –apunta Alberto– porque los disfrutábamos: desde el punk al reguetón. En los últimos años han aparecido otras cosas muy interesantes y divertidas que han ido entrando, es el espíritu Face Down".

La electrónica más dura vuelve a estar en boga, Candela y Alberto dixit. "Hablamos de techno, house Chicago y europeo… que la música se haya endurecido un poco en los últimos años puede deberse al covid y las consecuencias anímicas de haber pasado algo así. Pasó con el jazz en su día; las crisis traen rupturismo, un giro a la oscuridad".

Candela está muy orgullosa de Drizzyclare. "No me siento mentora, aunque a ella le di clase y es una gozada que le vaya bien. Hay gente nueva que ya ha pasado por Face Down Ass Up, es otro modo de apoyar su ilusión. Me ocurrió con Chelis, todo lo que sé empezó viéndole como público; bueno, no me comparo con él, ojalá yo".

Un fiestón al estilo ‘vogue’

La juerga de esta noche promete ser intensa, aunque el fanal extranjero que la va a iluminar (Lazy Flow) tenga un nombre perezoso. Se trata del productor más respetado del formato ‘ballroom’, la última vuelta de tuerca del ‘dance’ en París. El baile y la actitud ‘vogue’, con gotas de trópico, mandarán en la López cuando el DJ y productor galo esté en tarima.

Los zaragozanos adoran a su invitado. "Sus temas –apuntan Alberto y Candela– llevan varios años sonando en nuestras fiestas, aunque realmente todo el mundo pone su música". La fiesta, por cierto, acabará con el alba.