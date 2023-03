El ciclo ‘En femenino’ vuelve a Zaragoza con 12 conciertos en centros cívicos

El ciclo de música ‘En femenino’, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, regresa del 17 al 25 de marzo con 11 conciertos gratuitos, que se celebrarán en siete centros cívicos de la capital aragonesa. Reÿn, Elem, Jordana B., Maríaconfussion, María Esteban, El Portal de Carmen, Ana Bolea, Layla Añil, Susana Azuara, Ariadna Redondo y Komando Komare componen un programa diseñado para romper estereotipos y visibilizar la aportación femenina a la creación musical.

Jazz y soul, boleros, músicas populares y de raíz, folk, canción de autor, rumbas, bulerías, rock, indie-pop y sonidos electrónicos, forman parte de la propuesta de esta octava edición. El programa se inicia esta tarde (18.30) con la mesa redonda ‘Producir en femenino’, en la que intervendrán: Begoña Puértolas, quien ha desempeñado su labor en la organización de festivales como Pirineos Sur y Sonna; Marine Caron, directora del Instituto Francés de Zaragoza, y Clara Becerril, Dj y productora. Las tres participarán en una charla, moderada por la periodista de HERALDO Ana Usieto, en la que conversarán sobre el papel de las productoras musicales. En el pasado, salvo honrosas excepciones, este ha sido un rol predominantemente masculino.

Tributo a las compositoras

La artista francesa Reÿn será la primera en subirse al escenario hoy (20.00), en el Centro Cívico Delicias. A continuación (21.00), actuará la zaragozana Elem, y cerrarán la velada (22.00) las inclasificables Jordana B. Mañana (18.00), en el Centro Cívico Isaac Valero (Casablanca) y el sábado 26 (19.00), en el Centro Cívico Casetas Maríaconfussion rendirá homenaje al bolero y a las mujeres compositoras de música popular.

También mañana (19.00), en el Centro Cívico Casetas, tendrá lugar el concierto ‘Voces veladas’ de María Esteban Quintet, un espectáculo que trata de dar visibilidad, dentro del mundo de la música, a mujeres actualmente olvidadas, Betty Comden y Carolyn Leigh (letristas de temas de jazz y musicales de Broadway), Blossom Dearie (intérprete, pianista y compositora) o Ann Richards, Chris Connor y June Christy (cantantes). Este fin de semana también podrán disfrutarse los recitales de El Portal de Carmen (mañana, en el C. C. Santa Isabel, a las 19.00, y el domingo, en el C. C. Tío Jorge, a las 18.30) y Ana Bolea (el domingo, en el C. C. Torrero, a las 18.30).

La próxima semana, el ciclo continuará con las propuestas de Layla Añil, que ofrecerá un concierto en el Centro Cívico Santa Isabel el viernes 24 (20.00). El sábado 25 (18.00), en el Centro Cívico San Valero, Susana Azuara, acompañada por el guitarrista José Luis Arrazola, interpretará hará un recorrido íntimo con un repertorio de canciones propias y versiones llenas de sentimiento. Ese mismo día (18.00), el Centro Cívico Distrito 14 (La Jota) acogerá el recital de la cantante, pianista y compositora zaragozana Ariadna Redondo. Y para culminar la jornada, el grupo de mujeres aragonesas, artistas y flamencas Komando Komare pondrá el broche final a este ciclo en el C. C. Torrero, a las 19.00.