Y2K: los veinteañeros tienen nostalgia de los 2000

A medio camino entre el fenómeno sociológico y el de consumo, la nostalgia sigue siendo uno de los motores del ocio y de la conversación pública en lo que va de siglo XXI. Mientras la década de los 80 sigue demostrándose como un filón inagotable, especialmente por la fijación de los demográficamente numerosos ‘boomers’, los 90 no le van a la zaga.

Así las cosas, parecía inevitable que la ola de morriña llegará hasta los 2000. Menos probable era que quienes sean sus principales valedores sean los veinteañeros. Sí, resulta que muchos de los nacidos en los albores del siglo XXI se pirran por las series, la música y la ropa de hace poco más de veinte años, o sea, de cuando nacieron. Una añoranza que se traduce en fiestas temáticas, ropa, mucho mercado de segunda mano y contenido ‘online’. La etiqueta #Y2K (donde Y es year -año en inglés- y 2K, 2.000) aglutina la corriente juvenil al respecto en las redes sociales: reúne consejos para vestirse, música y, otro de los grandes vectores de canalización de la fiebre dosmilera, las series de televisión.

Amén de su vigencia sentimental (el capítulo final de ‘Ana y los 7’ está actualmente entre lo más visto de la web de RTVE), nuevas series orientan el retrovisor a los 2000. Es el caso de ‘Todas las veces que nos enamoramos’, que acaba de estrenar Netflix.

Sitúa la acción principal en la década anterior, con el punto de inflexión inicial en los atentados del 11-M. Pese a incluir este terrible suceso, la serie es una comedia romántica protagonizada por cinco estudiantes de periodismo. La trama se centra en sus relaciones amorosas y de amistad, con constante guiños a la moda y la cultura de entonces: los protagonistas se comunican mediante los SMS de un Nokia con un gran póster de Amaral de fondo. Las canciones de los zaragozanos suenan junto a las de Belle & Sebastian, OBK, La Casa Azul, Xoel López, Nosotrash, Lorna o Tonino Carotone.

La ropa es también clave para el viaje en el tiempo que propone. "Creo que el vestuario de la serie está muy bien porque es completamente natural, no van disfrazados", opina Pili Méndez, de Kashmir, una tienda especializada en vintage en la calle Santo Dominguito de Val de Zaragoza. Méndez confirma el auge de los 2000 ("siempre con alguna revisión", puntualiza): vuelven el canalé, las chaquetas de chándal coloridas, la marca Puma, el tiro más bajo en los pantalones...

Efecto 2000: reguetoneros de 2023 bailan ‘La bomba’

Todo eso, música y ropa 'dosmilera', formará parte de la columna vertebral de Flow2k, la fiesta temática que tendrá lugar el próximo sábado, 3 de marzo, en Bembé Club de Zaragoza (Maestro Luna, 7; entradas a 3 euros a través de Nixxel).

Está organizada por Elgato500euros (Martín Badesa,), un artista multidisciplinar de 24 años que esa noche estará pinchando éxitos de los 2000 junto a Ms. Von Disko y Maxvll. En la particular ‘playlist’ de Elgato500euros estarán desde las Rihanna y Katy Perry de esa época a David Guetta, Britney Spears o bailables como ‘La bomba’, que, de niño, llegaban a su vida en el coche paterno, con coreografías escolares, a través de sus primos mayores o, después, del messenger, ya en los albores de internet.

Este veinteañero defiende el desprejuicio de su generación: "Yo sobre todo soy reguetonero, pero disfruto a la vez de clásicos del punk, del rock o del metal; no estigmatizo ningún género porque me gusta la música. Con mis amigos nos solemos reír bastante de quien critica el reguetón porque no tiene sentido, ¿quién estipula que una música sea mejor que otra? Creo que ahora los jóvenes somos menos herméticos y hay más permeabilidad entre gentes de gustos distintos".

Martín explica la conexión veinteañeros-2000 por más cuestiones. Por un lado, la cantidad de "estímulos que recibimos debido a internet y a las redes sociales". Por otro, cree que "los jóvenes no quieren renunciar a su infancia, quieren que les siga acompañando de alguna manera en la adultez".