15 cosas que hay que saber antes de sentarse a ver los Premios Goya

Entre los candidatos hay, desde rostros muy populares y veteranos (como el de Antonio Banderas) a otros que se estrenan . Es el caso de Benedicta Sánchez. A sus 84 años vive en O Corgo (Lugo), donde se dedica a trabajos del campo. Se presentó al 'casting' para 'Lo que arde' que se organizó en la comarca y fue la elegida sin haber participado nunca en una película. Ha dado pruebas de su personalidad genuina bailando una muñeira ante los fotógrafos en la alfombra roja del Festival de Cannes y de su espíritu 'zen': "Lo malo como lo bueno procuro que no me altere, el yin y el yang", decía en la pasada fiesta de nominados de los Goya. Si Benedicta es la más vieja de los nominanados, Carmen Arrufat es la más joven. Nominada por 'La inocencia', opera prima de la directora catalana Lucía Alemany, tiene 17 años. Esta castellonense soñaba con salir del pueblo y vaya si lo ha conseguido. Su trabajo junto a Sergi López y Laia Marull, ya le ha abierto algunas puertas y actualmente está viviendo en Madrid para rodar "HIT", una nueva serie de TVE ambientada en un instituto y protagonizada por Daniel Grao. Ainhoa Santamaría , por su parte, es conocida como la inspectora de policía de Élite' y una de las profesoras de 'Señoras del (h)ampa'. Está nominada por 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, en la que interpreta a Enriqueta Carbonell, la mujer del pastor protestante Atilano Cocó, amigo de Miguel de Unamuno (Karra Elejalde). Al igual que Santamaría, Pilar Gómez tiene un extenso currículum televisivo y también teatral. En 'Adiós', el 'thriller' de Paco Cabezas ambientado en los bajos fondos sevillanos, interpreta a La Maravilla, una yonqui maltratada por la vida. Y llegamos a Enric Auquer (en la foto) , el gran favorito. Su nombre ha estado en boca de todos desde que se estrenó 'Quien a hierro mata' de Paco Plaza dando vida a un narco gallego de nueva generación y también ha cosechado elogios por su papel de jardinero y padre en ciernes en la serie de Leticia Dolera 'Vida perfecta'. En los premios Feroz hizo doblete este pasado jueves y fue premiado por ambos trabajos. Quedan Nacho Sánchez , Santi Prego y Vicente Vergara. El primero se convirtió en el intérprete más joven en ganar el premio Max de teatro al mejor actor por el monólogo 'Iván y los perros'. Está nominado por 'Diecisiete', una 'road movie' sentimental de Daniel Sánchez Arévalo. Prego, por su parte, está llamado a hacerle sombra a Auquer con su interpretación de Franco en 'Mientras dure la guerra'. que él compuso como tipo apocado pero ambicioso y tenaz. Vicente Vergara , para acabar, es el vecino que representa la amenaza exterior para el 'topo' Higinio (Antonio de la Torre) en la claustrofóbica 'La trinchera infinita'. .

Si alguien concita un consenso total sobre su idoneidad como merecedora del Goya de Honor esa es Pepa Flores . Hace mucho tiempo que no es actriz, ni cantante, pero su figura, desde que fuera niña prodigio, novia de España y símbolo del franquismo, hasta la activista que le salió 'roja' al régimen, Pepa Flores ha logrado ser única e inigualable. Su presencia no está confirmada y todo apunta a que será la gran ausente de la gala, ya que lleva varias décadas desaparecida de la vida pública. Tendrá, eso sí, su homenaje musical , a cargo, de las voces de Amaia Romero o de Celia Flores, hija de la mítica Marisol.

Buenfuente y Abril: muchas risas y poco sarcasmo

Andreu Buenafuente y Silvia Abril prometen "un show de entretenimiento visual", "breve y dinámico" en el que no van a ser "especialmente sarcásticos". El objetivo, dijo Buenafuente, es estar "a la altura de no desenfocar pero de no defraudar", con un "sentido común y del espectáculo" que, en sus palabras, engloba aspectos como "saber dónde" está uno y saber "quién es".

En esta línea, Abril destacó que no van a ser "especialmente sarcásticos con nadie" porque con conscientes de que es "la fiesta del cine". "No estamos aquí para darle demasiada caña a nadie", afirmó la copresentadora de estos premios, quien añadió que "quien quiera reivindicar va a poder hacerlo".