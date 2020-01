Este sábado, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como presentadores, se celebra la XXXIV edición de los premios Goya, en Málaga. De entrada se presume muy reñida entre tres películas, ‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodóvar, ‘Mientras dure la guerra’ de Alejandro Amenábar y ‘La trinchera infinita’ de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga. Y, en cierto modo, será un certamen donde haya más presencia aragonesa entre las candidaturas. Presencias directas e indirectas que optan a las estatuillas.

Carla Pérez con Alejandro Amenábar en Salamanca, durante el rodaje de 'Mientras dure la guerra'. Archivo Carla Pérez/Crónica de Salamanca.

CARLA PÉREZ DE ALBÉNIZ, NOMINADA AL GOYA A DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Si hablamos de una de las películas favoritas, ‘Mientras dure la guerra’, de Amenábar, sobre los últimos días de Miguel de Unamuno, en el equipo de producción figura la zaragozana Carla Pérez de Albéniz como directora de producción. Ha vivido varios años en Barcelona y ahora reside en Madrid. Ha coordinado a un equipo fijo o estable de más de 100 personas, al que se iban sumando otros gremios. “Trabajar en ‘Mientras dure la guerra’ ha sido para mí una experiencia muy bonita. Alejandro Amenábar es un director increíble, y todo te lo hace fácil. Es amable y cuidadoso”.

Cuenta Carla que se inclinó por esa labor -“que transcurre un poco en la sombra como otras ocupaciones, pero que son capitales porque el cine es un trabajo en equipo, y también me gusta por eso”, dice- casi por casualidad, tras curtirse en la publicidad. “Trabajamos en la preparación de la película durante 4 o 5 meses y el rodaje se prolongó durante siete semanas y media. Fue intenso, estresante, y a la vez bonito. Es una película de época, y eso conlleva dificultades. Los exteriores se rodaron en Salamanca y los interiores en Madrid”, explica.

Dice que, sobre todo en ciudades medianas o pequeñas, los rodajes son acogidos con entusiasmo. “Así como en Madrid o Barcelona hay como un cierto cansancio, porque se rueda mucho, series, publicidad, películas, e incomodan los cortes de tráficos y cosas así, y es perfectamente comprensible, en otras ciudades es algo diferente”. Carla Pérez de Albéniz dice que “en Salamanca nos trataron con inmenso cariño y la máxima colaboración, y contamos con el apoyo del Ayuntamiento y de la policía, en todo momento”.

Carla aborda las expectativas ante los Goya y valora la película ‘Mientras dure la guerra’ como un documento social y artístico conectado con la España actual. “Siempre digo lo mismo: tenemos el 25 % de posibilidades de ganar. Cuando leí el guión me di cuenta del valor y del riego de la película. Creo que es un filme necesario y comprometido, que no se inclina ni por un bando ni por otro, y que refleja en cierto modo situaciones que estamos viviendo. Me impresiona el trabajo de todo el equipo”, dice.

Confiesa algo más: “No he trabajado en Aragón. Me gustaría hacerlo. Creo que nuestras instituciones deberían apoyar al cine que se hace ahí: hay mucho talento, mucha creatividad y tenemos escenarios maravillosos. Auténticos platós para el cine”, concluye.

La oscense Yasmina Praderas Ramírez opta a un Goya al Mejor Sonido. Diario del Altoaragón.

YASMINA PRADERAS NOMINADA AL PREMIO GOYA A MEJOR SONIDO

La oscense Yasmina Praderas opta al Premio al Mejor Sonido, por su participación con David Machado y Gabriel Gutiérrez en la película ‘Quien a hierro mata’ de Paco Plaza. Yasmina decía hace unos días al ‘Diario del Altoaragón’: “Cuando me enteré me sentí emocionada y nerviosa. No me lo esperaba”. Agregaba de inmediato cómo fue el trabajo: “Fue intenso, pero muy agradecido, ya que hubo buen ‘feeling’ entre el diseñador Gabriel Gutiérrez y el director Paco Plaza. Los tres teníamos las ideas claras sobre cómo finalizar el sonido de la película y pudimos aportar ideas creativas que resultaron muy interesantes”.

Es la primera nominación de esta joven veterana joven en el oficio; tiene a sus espaldas,títulos como ‘Un monstruo viene a verme’, ‘Tadeo Jones 2’, ‘Durante la tormenta’, y series como ‘Vida perfecta y ‘Match Day’. O ‘Malasaña 32’, que ya está en cartelera.

Yasmina Praderas define así ‘Quien a hierro mata’: “Es una gran película, un ‘thriller’ de venganza muy bien construido. Creo que conseguimos que el espectador generase la sensación de contención, sobriedad y visceralidad que la película expresa. Con un Luis Tosar lleno de matices interpretativos y un fantástico trabajo del director de fotografía Pablo Rosso. Una película es el resultado de trabajo de mucha gente”.

La guionista Isabel Peña, de azul oscuro; detrás, Marta Nieto, actriz de 'Madre'. Oliver Duch

ISABEL PEÑA NOMINADA AL PREMIO GOYA A MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La guionista zaragozana Isabel Peña, que ganó en la edición anterior el premio al Mejor Guión con ‘El reino’ de Rodrigo Sorogoyen, repite como candidata pero en, esta ocasión, en la categoría de Mejor Guión Adaptado por ‘Madre’.

Isabel ha dicho a HERALDO que “el eje principal de la película es el amor. Queríamos contar que Elena -la protagonista interpretada por Marta Nieto- acaba al final de la película mejor que en el minuto diez gracias al amor. Esa era la meta. A veces encuentras antes el final y luego tienes que ver cómo llegar hasta allí”.

La película ‘Madre’ es una prolongación del corto del mismo título que ganó el premio Goya y optó al Óscar de Hollywood. “Como el corto funcionó tan bien, Rodrigo Sorogoyen decidió que había que seguir el viaje. El corto estaba preconcebido un poco como una primera escena muy interesante de algo”, decía a HERALDO. El director y la guionista se inclinaron por el drama en vez del ‘thriller’: “Decidimos hacer una película que fuera hacia la luz por una vez y dejar a un lado la oscuridad”.

Natalia Moreno, candidata al Premio al Mejor Largometraje Documental. Enrique Cidoncha.

NATALIA MORENO, NOMINADA AL GOYA AL MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Natalia Moreno es actriz y directora. Está en una nube de felicidad. Hace pocos días ganaba el Premio Forqué. Decía a HERALDO, tras la victoria: “No se puede imaginar la alegría y la felicidad que sentimos. Quedar nominados entre tantos documentales es algo muy complejo y difícil y sentir el apoyo de tus compañeros productores es algo de agradecer”. Cuando recibió el galardón, entre otros detalles, agradeció a la productora aragonesa Amelia Hernández todos sus desvelos.

Encara los Goya con ilusión y serenidad. “Para mí el premio es haber llegado hasta aquí. Llevo cinco años trabajando en el documental, sin ayudas, he escrito el guión, lo he grabado, montado…, para mí esto es un milagro y un premio en sí”.

Narraba así la novela previa al propio documental, una estremecedora historia familiar y musical: “Antes de dirigir esta película seguía mi carrera como actriz pero en aquel momento estaba embarazada de mi hijo, había parado un poco y coincidió en ese tiempo que el padre de Ara falleció y llegaron a mi casa 25 cajas con todo el material que había guardado durante años. En ellas aparecieron muchas fotografías de Ara desde que había empezado a tocar el violín, pero también otros documentos e imágenes que reflejaban el genocidio de Armenia, la guerra del Líbano... toda un álbum familiar que había atravesado guerras y fronteras. Así que pensé que tenía que tomar el testigo y contar esa historia”.

Gaizka Urresti, en una imagen de archivo, cuando presentó su documental en el Teatro Principal. Toni Galán.

GAIZKA URRESTI, NOMINADO AL GOYA A MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Gaizka Urresti, un vasco afincado en Aragón desde hace un cuarto de siglo, ya está en posesión de un Goya por el corto ‘Abstenerse agencias’, y piensa que una estatuilla no te cambia la vida. Opta al Premio de Mejor Largometraje Documental por ‘Auterretrato’, un trabajo que nace de una premisa: “Yo solo hago documentales de la gente que admiro y Luis Eduardo Aute es un ejemplo de ello. Me atrajo por su conversación, por su poesía y por su bonhomía. Lo conocí en Calanda, durante la proyección de su película ‘Un perro llamado dolor’.

Hoy mismo, desde el AVE, decía: “El trabajo ya está hecho y está donde queríamos: entre los finalistas de los Goya. Creo que es un documental emotivo, de los que llega al espectador. He recibido muchos mensajes y llamadas donde elogiaba su emotividad, la personalidad de Aute. Creo que es un documental bonito. No ha pasado inadvertido en salas: lo han visto más de 10.000 espectadores de pago y ha recaudado 55.000 euros”. La victoria de ‘Ara Malikian’ en los Forqué le parece que indica que es un premio abierto. “Si pensábamos que el favorito era ‘Nuestro cine’ y ganó Natalia Moreno, aquí podría pasar algo semejante. ¿Por qué? Tengo ilusión y esperanza”, añade.

Gaizka, que ya ha terminado de rodar ‘Labordeta. Un hombre sin más’ con Paula Labordeta, explicó así las claves de su documental: “Intento contar la emoción y la fascinación que me produce Aute, quiero compartir con el público su universo y todo el placer que me inspira».

Para Gaizka Urresti, que alterna la producción con la dirección, Aute es cantautor, cineasta, poeta, pintor, pensador. "Me interesa mucho su pensamiento sobre la realidad, y yo destacaría algo fundamental en él: la empatía, esa facilidad que tiene de ponerse en el lugar del otro. Es uno de los creadores más importantes de la cultura española del último medio siglo".

Gaizka Urresti desliza un nuevo detalle. “Hemos creído en ‘Auterretrato’ desde el primer momento hasta el final. Y creo que hemos hecho una buena campaña de promoción y de apoyo a la obra”, resume.

Salvador Simó, ante el cartel de su película. Heraldo/Efe/Alvarado.

'BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS', NOMINADO AL GOYA A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

La película ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ de Salvador Simón está inspirada en el cómic del mismo título de Fermín Solís y opta el Premio a la Mejor Película de Animación. Se basa en una anécdota del rodaje de la película del cineasta calandino ‘La Hurdes. Tierra sin pan’. A su amigo Ramón Acín, artista, político, profesor de dibujos, etc., le tocó la lotería y le hizo un préstamo a Buñuel para que rodase. Los actores Jorge Usón y Gabriel Latorre colaboran con sus voces en esta historia de amistad, viaje, enfermedad y sociología del país.

En esta película, en diversos momentos de su rodaje, han intervenido Javier Espada o su sucesor en el Centro Buñel de Calanda Jordi Xifra. Y cuenta con el apoyo de Aragón Televisión.

Luis Alegre, cinéfilo, animador constante e historiador del cine español, dice: “La mejor noticia es que la amplia presencia aragonesa en los Goya no es una novedad. En los últimos tiempos, Gaizka Urresti, Luisa Gavasa o Isabel Peña han sido premiados y ‘La novia’ de Paula Ortiz logró muchas nominaciones. La realidad sigue confirmando año tras año ese fantástico idilio de Aragón con el cine, que ya se ha consolidado como una de nuestras señas de identidad”.

Luis halla otros matices de interés a la presencia aragonesa: “Es muy llamativo, y nos hemos de felicitar por ello, el sobresaliente protagonismo de las mujeres en este fenómeno. Otros años fueron Luisa Gavasa, Paula Ortiz o Isabel Peña. Este año repite Isabel y también son candidatas Nata Moreno y Carla Pérez de Albéniz. Son mujeres, además, que representan diferentes oficios de la interpretación: guión, interpretación, dirección o dirección de producción”.

A Luis Alegre no le ha pasado inadvertido los dos documentales que pugnarán por el galardón: “También es muy destacable la presencia entre los finalistas, por primera vez en la historia de los Goya, de dos documentales vinculados a Aragón, el de Gaizka sobre Aute y el de Nata Moreno sobre Ara Malikian. Por otro lado, me encanta que las candidaturas de ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas¡’ -película en la que, de un modo u otro, han intervenido Jorge Usón, Fernando Ramos, Gabriel Latorre, Javier Espada y Jordi Xifra – sirva para realzar a Ramón Acín, una figura fuera de serie pero todavía muy ignorada, sobre todo fuera de Aragón”, concluye el director de ‘La buena estrella’.