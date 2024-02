Marzo se convierte en el Mes del Ternasco de Aragón asado

Marzo es un mes de celebraciones -Cincomarzada, 8-M, San José, Semana Santa...- y desde hace unos años también es el Mes del Ternasco de Aragón. Del 1 al 31, más de 70 bares y restaurantes de toda la Comunidad preparan con mimo sus recetas de este producto tan aragonés. Aunque también se vuelcan con la acción en carnicerías, supermercados e hipermercados aragoneses y de otras comunidades limítrofes, donde se potencia su consumo.

El objetivo principal es destacar el papel de este producto en la hostería y también fomentar su consumo en casa. En esta nueva edición, la tercera ya, participan un total de 71 restaurantes que presentan 86 recetas diferentes. Estas cifras suponen un 40% más de establecimientos en relación al año pasado y un 33% en cuestión de platos.

Presentación del Mes del Ternasco Asado de Aragón, en El Fuelle. Gabi Orte

"Hay que incentivar el consumo de ternasco", animó Ángel Samper, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón en la presentación en El Fuelle de la capital aragonesa. Santiago Calvo, propietario del restaurante, fue el anfitrión de la cita.

Todos ellos se dividen en dos categorías: asado tradicional y no tradicional. En la primera de las disciplinas concursan 54 restaurantes, mientras que de la segunda son 32, además de 15 que lo hacen en ambas categorías. Dentro de 'ternasco tradicional' se incluye cualquier parte del ternasco con patatas panadera, mientras que 'no tradicional' son propuestas como lingotes deshuesados, rellenos, con guarniciones, salsas... "Son compatibles, no comparables", resaltó Juan Carlos Brun, presidente del consejo regulador de I. G. P. Ternasco de Aragón.

Para evaluar todos ellos se han formado dos equipos de jurado, ambos dirigidos por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y Maestro del Cordero. A pesar de que todavía no haya comenzado el certamen, el tribunal ya ha comenzado a degustar las diferentes propuestas. Los premiados de ambas categorías se desvelarán el 21 de marzo, con distinción por provincias y uno general de Aragón.

El certamen de 2023

El año pasado el primer premio de tradicional de todo Aragón fue para El Mesón del Aceite de Bulbuente y Casa Pedro, de Zaragoza, se alzó con el título de la mejor propuesta no tradicional. En la provincia de Zaragoza se eligió a El Fuelle, en Huesca a Trasiego y en la provincia turolense venció Masía la Torre.

