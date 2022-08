De ruta por Caspe entre encurtidos, cervezas artesanas y tomate seco

Disfrutar del verano combinando turismo y gastronomía es una buena alternativa. No hace falta alejarse mucho de Aragón y, en concreto, de Zaragoza, para descubrir interesantes propuestas que habitualmente pasan desapercibidas.

Rescatamos del ostracismo escenarios vinculados a la gastronomía y al sector agroalimentario que viven en un discreto segundo plano, pero que tienen mucho que mostrar. Y todo ello sin salir de la provincia de Zaragoza.

La primera ruta se asienta en Caspe, donde la colegiata Santa María la Mayor del Pilar, la torre de Salamanca, el embalse de Mequinenza o el castillo del Compromiso muestran suficientes argumentos como para preparar un buen cóctel de historia y naturaleza. ¿Y la gastronomía? Pues bien, de las cosas del comer ofrecemos tres propuestas. No son restaurantes sino empresas agroalimentarias. En este reportaje, la elección del sitio donde reponer fuerzas queda al criterio del visitante.

Concha y Antonia Molina están al frente de la fábrica de encurtidos y conservas De Molina Artesanas Alimentarias (c/Alcañiz, 15. Caspe. 660 034 891). No es fácil contactar con ellas. Consigo hablar con Concha unos minutos antes de que vaya a abrir la tajadera en el turno de riego de uno de sus campos. "Es lo que tiene ocuparse de todo; somos agricultoras, aderezamos y encurtimos y, finalmente, envasamos", relata.

Eso, básicamente, es lo que diferencia sus productos artesanales de otros que hay en el mercado. Las variedades empeltre y Caspe son las grandes protagonistas entre las olivas, y en los huertos cultivan guindillas, pepinillos, pimientos, berenjenas, alcaparras... y turmas.

"No tenemos una producción muy grande, pero estamos empeñadas en que no se pierda su consumo"

La turma es un tubérculo que casi está en vías de extinción. "Es de la familia de la patata pero no tiene fécula ni almidón", explica Concha. Sus propiedades nutricionales son magníficas, pero tal vez el recuerdo de ser un alimento de subsistencia durante la postguerra lo ha relegado al ostracismo. "No tenemos una producción muy grande, pero estamos empeñadas en que no se pierda su consumo".

Los almendros y los frutales con los que hacen todo tipo de mermeladas completan el catálogo de productos de esta empresa artesana, que quiere hacer mucho más visible al mundo su trabajo. Es por ello que Concha y Antonia han programado tres tipos de visitas.

Una posibilidad es conocer la fábrica y aprender de primera mano el proceso de elaboración de encurtidos y conservas. A esta se puede añadir una cata degustación de productos tras realizar el recorrido. Y, finalmente, la opción más completa incluye participar en un taller de elaboración, por ejemplo, de patés o encurtidos. Los precios de estas actividades oscilan entre los dos euros de la visita básica y los 15 del taller.

Recientemente se organizó en Cierzo Brewing una fiesta cata con música GRAVITAR ESTUDIO.

En Caspe nació el proyecto cervecero que finalmente se convirtió en Cierzo Brewing (polígono industrial El Castillo, calle F, 11 A. Caspe. 657 339 732). No tienen un catálogo de cervezas fijas, pero hay alrededor de una decena que se repiten bastante.

En la fábrica hay doce fermentadores de hasta tres mil litros y su producción, en la actualidad, llega a 18 países. Otra de sus características es que permanentemente están sacando cervezas nuevas. "En este ambiente es lo que más gusta, que siempre haya novedades para probar", comenta Carlos Suárez, uno de los socios fundadores.

De momento, en Cierzo Brewing no existe un programa de visitas o catas, pero contactando con ellos valoran la posibilidad de realizar alguna actividad dirigida a grupos. Eso sí, recientemente organizaron una fiesta con cata y música en la fábrica y piensan repetir.

La gama de productos de La Mar de Sabor no deja de crecer. A. T.

La empresa La Mar de Sabor (c/ Playas de Chacón. Parcela 147. Caspe. 722 834 012) nació hace año y medio con el objetivo de darle un aire totalmente diferente a uno de los productos icónicos de la zona, el tomate seco. Su origen se encuentra en la tradición de partir los tomates por la mitad, echar sal y colocarlos en cañizos para secarlos al sol. Cuando estaban suficientemente secos, se guardaban en bolsas de red o en aceite hasta su consumo.

Su propietario, Ramón Monroy, cuenta que los productos estrella son el paté deshidratado de tomate seco de Caspe al mojo picón y al toque del orégano. "Para poner en una tostada, acompañar un queso o darle un toque especial a la pasta o a una vinagreta son magníficos".

La otra propuesta es la presentación en polvo de tomate seco en distintas versiones, como ras el hanout, picante, con curry, ahumado o con orégano. La última línea de productos que han sacado son las sales del mundo aromatizadas y escamas de flor de sal con especias.

De momento, en La Mar de Sabor tampoco organizan visitas guiadas, pero sus productos sí se pueden adquirir en la fábrica, aunque es mejor concertar cita previa.