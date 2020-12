Cómo se cobra un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Las personas que este martes 22 de diciembre descubran que tienen entre sus manos un décimo de Lotería de Navidad premiado pueden cobrarlo desde esta misma tarde, según el importe. El sorteo especial con el que termina el año está también marcado por la covid, que ha dejado huella en muchos hogares y vaciado el Teatro Real donde se celebra, esta vez sin público. Los expertos aconsejan pensar bien qué hacer con el dinero antes de empezar a gastarlo, para evitar que se dilapide en poco tiempo.

El plazo para cobrar el premio caduca a los tres meses, advierten desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). "Si el premio por décimo es inferior a 2.500 euros se puede cobrar desde las 18.00 del mismo día del sorteo, este 22 de diciembre, en cualquier administración de loterías", apunta la asociación de consumidores.

Si es igual o superior a 2.500 euros, es obligatorio cobrarlo a través de una entidad bancaria. "No le cobrarán ningún tipo de comisión, ni podrán exigirle ninguna contraprestación", señalan. Si se trata de una participación, hay que acudir al emisor de la participación para pedir el importe premiado.

Qué importe se gana realmente

A la hora de ir a cobrarlo habrá que saber qué cantidad corresponde después de descontar impuestos. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón recuerdan que la cantidad ganada no tribuna en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) , pero sí se paga el gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas, después de restar el importe exento.

Desde este año se eleva el límite de la cantidad que no paga impuestos de 20.000 a 40.000 euros. "Si una persona es agraciada con el Gordo (400.000 euros), la parte que se somete a tributación será 360.000 euros, ya que 40.000 no tributan, no pagan impuestos", pone como ejemplo David Sánchez, gestor administrativo. Este límite ha ido subiendo desde 2.500 euros en 2019, por lo que este "es el año donde tenemos un mayor importe que no tributa".

A ello habrá que añadir la parte que se lleva Hacienda. La Agencia Tributaria aplica el Gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas. "El porcentaje que se aplica sobre el premio es del 20%. En consecuencia, una persona agraciada con el gordo, tendrá que pagar el 20% sobre 360.000euros, es decir, 72.000 euros".

Este gravamen especial se descuenta en el momento de cobrar el premio. "Cuando el premiado vaya al banco a cobrar el décimo, el banco retendrá un porcentaje del 20% y lo ingresará en la Agencia Tributaria (AEAT) en nombre y por su cuenta, de forma que al ser esta retención idéntica al tipo de gravamen, el agraciado no tiene que presentar ninguna declaración", detalla Sánchez.

Desde Ucaragón recuerdan que al estar exentos del gravamen los premios cuyo importe sea igual o inferior a 40.000 euros, "este año la Agencia Tributaria solo retiene impuestos al premio Gordo, así como al segundo y tercer premios".

Cómo cobrar un décimo compartido

Si el décimo premiado se compartía entre varias personas, la cuantía exenta "se prorratea entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda", explica Sánchez. Por tanto, "si el gordo le toca por ejemplo a ese par de amigos que jugaban a medias, el importe del premio que se somete a tributación será 180.000 euros, pues al igual que el premio, la parte que no tributa también se divide para dos".

En el caso de que el premio sea compartido y solo uno vaya a cobrarlo, el gestor administrativo hace una serie de recomendaciones. Por un lado, "es importante que se faciliten al banco los datos de los agraciados, para que de esta forma la entidad financiera informe correctamente los perceptores y los importes que corresponde a cada uno de ellos". Si no se hace así y "el encargado de ir a cobrar el premio únicamente informa a la entidad financiera, sus datos personales, cuando posteriormente entregue su parte a su amigo, estaría realizando una donación sujeta a la modalidad de donaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", advierte el experto.

