El cuarto premio que esperó comprador en Las Delicias "desde el verano"

"Ha estado en ventanilla desde el verano, desde que empezamos a poner Lotería de Navidad". Víctor Pérez, administrador del despacho de Lotería de la calle de Fray Juan Regla número 1, en el barrio zaragozano de Las Delicias, cuenta que ha vendido una serie completa (es decir, 10 décimos) del 38341, agraciado con un cuarto premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

Por lo tanto, ha repartido 200.000 euros a 10 de sus clientes, 20.000 euros para cada uno. "Es una gran alegría, espero que le haya venido bien a alguna familia", ha señalado. Según ha apuntado, de momento nadie ha acudido para celebrarlo hasta este punto de Las Delicias. "Es difícil, tal y como está la cosa...", ha señalado.

No es la primera vez que esta administración reparte un premio en 22 de diciembre, ya que en 2017 vendió un décimo de un quinto premio y en 2018, otro décimo del Gordo.

El primero de los cuartos premios de la lotería de Navidad 2020 ha recaído en el número 75981. Después de los tres grandes del sorteo, correspondientes al Gordo, el segundo y el tercer premio, los dos cuartos son una excelente recompensa, que dejan igualmente razones para festejo en su punto de venta y reparten un poco más la alegría por todo el territorio nacional.

Cada cuarto premio está dotado con 20.000 euros al décimo, un premio que no tributadado que la cantidad no supera los 40.000 euros exentos de tal obligación. El premio se percibe íntegramente, por tanto, y no sube la base imponible en la siguiente declaración de la Renta.

El segundo de los cuartos premios ha salido a las 12.42 y ha correspondido al 38341.

Localidades donde ha caído el primer cuarto premio de la lotería de Navidad: 75981

Vendido en San Pedro del Pinatar (Murcia), Cambados (Pontevedra), Granada, Villaviciosa (Asturias), Toledo, Plasencia (Cáceres), Fuenlabrada, Navalcarnero y Pelayos de la Presa (Madrid), Madrid, Murcia, Granadilla de Abona, Poris de Abona y Arico (Santa Cruz de Tenerife), Barrax (Albacete), Artá y Son Ferrer (Islas Baleares), Creixell (Tarragona), Las Palmas, Porriño (Pontevedra), Nambroca (Toledo), Segovia, Onteniente , Manises y Cullera (Valencia)

Localidades donde ha caído el segundo cuarto premio de la lotería de Navidad: 38341

Zaragoza, Manises, Meliana, Faura y Almassera (Valencia), Cascante (Navarra), Madrid, Roquetas de Mar (Almería) y Vigo (Pontevedra).

Comprueba los números premiados de la lotería de Navidad 2020 y busca tu número



Esta herramienta permite saber en directo si los números jugados han recibido algún tipo de premio, desde los más importantes a un simple reintegro. Solamente hay que introducir manualmente el número en cuestión y comprobar si ha sido agraciado.

Estos son los premios de la lotería de Navidad 2020:



El Gordo: 328.000 euros al décimo después de impuestos.

Segundo Premio : 108.000 euros al décimo después de impuestos.

: 108.000 euros al décimo después de impuestos. Tercer Premio : 48.000 euros al décimo después de impuestos.

: 48.000 euros al décimo después de impuestos. Cuartos Premios : 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos Premios : 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos. 2 aproximaciones de 20.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio. 2 aproximaciones de 12.500 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. 2 aproximaciones de 9.600 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. 198 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

