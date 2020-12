Comprueba los quintos premios de la lotería de Navidad 2020: 86986, 37023, 19371, 49760, 55483 y 28674

El quinto premio en el gran día lotero del 22 de diciembre también es un alegrón, aunque los premios no supongan un cambio radical de vida, pero ya lo dicen los más mayores: oye, que es un millón de pesetas por décimo, y eso sigue siendo un empujón considerable para cualquier economía, la llave para materializar algún sueño pospuesto por las necesidades cotidianas y el modo de cumplir holgadamente con las obligaciones de pago más habituales de cada hogar. Cada quinto premio está dotado con 6.000 euros al décimo, un premio que no tributa dado que la cantidad no supera los 40.000 euros exentos de tal obligación. El premio, además, no sube la base imponible en la siguiente declaración de la Renta.

Los quintos premios que han salido por ahora son los números: 86986, 37023, 19371, 49760 y 55483.

El primer quinto premio de la lotería de Navidad 2020: 86986

Albacete, Madrid, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gerona, Ciudad Real, Valencia, Almería, Huelva, Huesca, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Lugo, A Coruña, Vigo y Porriño (Pontevedra), Islas Baleares, Pájara (Las Palmas), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Santa Marta de Tormes (Salamanca) y Alcantarilla (Murcia).

El segundo quinto premio de la lotería de Navidad: 37023

Vendido en Madrid, Jaca (Huesca), Zaragoza, Barakaldo (Vizcaya), Gijón (Asturias), La Llagosta (Barcelona), Viella (Lérida), Santiago de Compostela (Coruña), Ponferrada (León), Arona (Santa Cruz de Tenerife) y Vinaroz (Castellón.

El tercer quinto premio de la lotería de Navidad: 19371.

Vendido en Don Benito y Aceuchal (Badajoz), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Palamós (Girona), Lourenzá (Lugo), Alcorcón y Torrejón de Ardoz (Madrid), Roquetas de Mar (Almería), Haro (La Rioja), Madrid, Torremolinos (Málaga), San Pedro del Pinatar (Murcia), Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife), Seseña (Toledo), Valladolid y Zaragoza

El cuarto quinto premio de la lotería de Navidad: 49760.

Vendido en Alcañiz (Teruel)

El quinto quinto premio de la lotería de Navidad: 55483

Vendido en Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Bilbao, Bérriz (Vizcaya), Arcos de la Frontera (Cádiz), Jumilla (Murcia) y Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

El sexto quinto premio de la lotería de Navidad: 28674

Madrid, Zaragoza (administración número 49 en la calle Baltasar Gracián), Sort (Lérida), Palma de Mallorca (Islas Baleares), Mijas y Coín (Málaga), Barcelona, Gijón (Asturias), Torrelavega (Cantabria), Alfaro (La Rioja), Getafe (Madrid), Molina de Segura (Murcia), Venta de Baños (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Valladolid y Lejona (Vizcaya).

El primero de los ocho quintos premios de la lotería de Navidad 2020, dotado con 60.000 euros a la serie, ha salido a la luz apenas unos minutos después de empezar el sorteo. Se trata del número 86986 y ha estado muy repartido, entre otros sitios en Zaragoza y Benasque.

El segundo quinto premio ha salido también pronto, a las 9.20, y ha correspondido al número 37023 y ha caído en trece administraciones, entre ellas la ubicada en la calle Obispo 1 de Jaca, y en Zaragoza, en San Juan de la Peña 1. En concreto, en Jaca tenían consignadas 15 series del 37023 (900.000 euros). En gran parte se ha repartido en participaciones de 5 euros entre vecinos de esta localidad, pero también turistas, ya que muchas se vendieron en las mesas reivindicativas que Jaca sin Perder el Norte instaló en agosto en la plaza de la Catedral.

Los premios de la lotería de Navidad 2020

El Gordo: 328.000 euros al décimo después de impuestos.

Segundo Premio: 108.000 euros al décimo después de impuestos.

Tercer Premio: 48.000 euros al décimo después de impuestos.

Cuartos Premios: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos Premios: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

2 aproximaciones de 20.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.
2 aproximaciones de 12.500 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

2 aproximaciones de 9.600 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

198 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

