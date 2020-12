Cuánto me tiene que tocar en el Gordo de la lotería de Navidad para vivir sin trabajar

¿Cuánto dinero se necesita para poder vivir sin trabajar? ¿Se puede conseguir solo con un premio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional? Estos días muchas personas sueñan con que el número del Gordo que salga del bombo el martes 22 de diciembre sea el del décimo o la participación que guardan en casa y alivie sus problemas económicos, que para algunos son muchos en una situación de crisis sanitaria y económica como la actual provocada por la pandemia de covid.

El sorteo más popular del año reparte 2.408 millones de euros. Cada décimo de 20 euros está premiado con 328.000 euros, descontado el 20% que se lleva Hacienda. Los expertos advierten de que un premio, incluso elevado, no garantiza el fin de las preocupaciones.

En algunas ocasiones, "esa buena noticia puede durar poco si no administramos bien el dinero del premio", aseguran desde la firma de asesoramiento financiero Abante. De hecho, un estudio de la asociación European Financial Planning Association (EFPA) señala que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado. Desde Abante Asesores explican entre las razones que "la felicidad que nos produce ser uno de los premiados nos lleva a tomar decisiones precipitadas y a caer en errores típicos".

Cuánto dinero se necesita para vivir

A la hora de calcular cuánto dinero se necesita para prescindir de un sueldo, la situación personal es decisiva. "Depende de lo que se gaste. No es lo mismo tener cuatro hijos en edad escolar que estar jubilado", pone como ejemplos Juan Royo, economista.

El contexto financiero actual con los tipos de interés en mínimos, antes ya de la pandemia, no ayuda a sacar partido al premio. Royo confiesa que es "difícil" estimar cuánto se puede estirar el dinero porque "antes podías calcular con productos de ahorro que fueran seguros, pero ahora en los plazos fijos no hay rentabilidad porque el euríbor está a cero". El lado positivo es que la inflación también sigue baja, por lo que no se encarece tanto la vida. La pandemia de covid ha añadido incertidumbre a la economía, alargado la etapa de tipos bajos y añadido inestabilidad a la bolsas. "Seguro no hay nada", confiesa.

La posibilidad de invertir en la compra de vivienda a la espera de su revalorización no pasa por su mejor momento debido a la actual pandemia. La situación actual no tiene nada que ver con el 'boom' inmobiliario de hace una década, en el que en cada compraventa de pisos había una plusvalía segura. Los precios se empiezan a resentir del desplome de operaciones por la pandemia y han bajado un 2,9% en el tercer trimestre de 2020 en Aragón, comparados con un año antes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, el economista considera que la fórmula que más se puede acercar a la realidad, para un ahorrador que no quiera arriesgar en inversiones, será dividir el importe del premio "por los años que piense que va a vivir".

Si se opta por invertir en bolsa, Royo afirma que es algo "muy personal" ya que "cada uno tiene una aversión al riesgo distinto y un horizonte temporal diferente". Se necesitará asesoramiento y tener "capacidad de ahorro". Apuesta por los fondos de inversión responsables, que incluyen en sus carteras empresas de energías renovables, salud, agua… Y, sobre todo, "tener mucho cuidado y ser muy prudente" porque "el problema de la bolsa es que cuando baja es muy complicado recuperar".

Planificar para vivir de las rentas hasta los 95 años

Desde Abante señalan que los españoles son "muy conservadores con su dinero", aunque esta tendencia estaría cambiando. "La mayoría suele optar por dejar su dinero inmóvil (bajo el colchón)o en depósitos que, a día de hoy, apenas dan rentabilidad", reconocen. Si no se invierte el dinero, no hay riesgo de perder parte en una mala inversión, pero los 328.000 euros de un décimo pueden convertirse en 220.735 descontando el efecto del IPC pasados 20 años, si se cuenta una media anual de inflación del 2%, calculan. De momento, los precios siguen cayendo con un descenso del 0,8% en noviembre.

Desde Abante consideran que se puede empezar a hablar de "vivir sin trabajar" a partir de dos décimos premiados con el número agraciado con el Gordo. Se trataría de planificar una inversión con 656.000 euros (328.000 por décimo). En el gráfico superior, el equipo de Financial Life Planning de Abante ha calculado cuánto dinero puede obtener el premiado al año en intereses en función de su edad y siempre que tome la decisión de invertir todo el dinero para estirarlo en el tiempo. "Todo depende, claro, de la cantidad que se necesite mensualmente y de dónde inviertas", apuntan.

Como se ve en el gráfico anterior, una persona a la que le toque la lotería con 40 años y que invierta todo el premio con una cartera que le permita obtener un 3% de rentabilidad (inflación + 1%) durante 55 años, es decir, hasta los 95 años, podría obtener una renta anual de 15.130 euros, y de 19.030 si asume más riesgo e invierte en productos que le permitan llegar al 4% (inflación + 2%), ponen como ejemplo. Si se empieza a invertir el premio con 50 años la renta anual sería de 17.613 euros en el escenario más conservador y 21.300 en el de más riesgo. Un premiado de 60 años que invierta y consiga superar la inflación podría llegar a los 25.000 euros al año. En todos los casos, habría que asumir riesgo para conseguir esas rentabilidades, que hoy en día, con los tipos al 0% se pueden considerar elevadas.

Los cálculos se toman teniendo en cuenta una esperanza de vida de 95 años, ya que esta se ha duplicado en el último siglo en España. "Es algo muy importante a tener en cuenta porque a veces la gente hace cálculos hasta los 80 y algo y luego, al final, viven más años, a los que llegan sin dinero", advierten.

En cada edad se dibujan dos escenarios, de mayor o menor riesgo. Se parte de que la rentabilidad de la cartera de inversión ascienda a la inflación + 1%, (es decir +3%) e inflación + 2% (es decir, +4%). Se ha tenido en cuenta el 2% de objetivo de inflación que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

Cuanto más joven sea la persona, más provecho puede ir sacando de su inversión. "Al empezar a invertir más pronto, la cifra total que se obtiene del premio es mayor, aunque la cuantía anual es menor porque se reparte durante más tiempo", señalan.

"Errores típicos"

Desde Abante plantean evitar "errores típicos" que se repiten año tras año a la hora de tomar decisiones con el premio:

-Gastar sin planificar. Aconsejan contar con una planificación financiera y "tomarse un tiempo de seis meses antes de comenzar a gastar o a invertir el dinero". El objetivo es que la persona que ha ganado la lotería "se acostumbre a vivir con una cantidad elevada de dinero y que en esos meses pueda reflexionar sobre qué es lo que realmente quiere conseguir con ese dinero extra que le ha llegado a la cuenta" señalan. Siempre teniendo en cuenta que hay tres meses para cobrar el décimo premiado.

-Quitarse la hipoteca. Por muchas ganas que se tengande vivir sin la deuda mensual de la vivienda, los asesores financieros aconsejan que "lo primero que habría que ver es si la rentabilidad que da el dinero invertido es mayor que el coste de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca". Además, si el piso se compró antes de 2013 se estará beneficiando de deducción en el Impuesto sobre la Renta, "que puede que no interese perder", señalan.

-Dar dinero a un familiar. Desde Abante explican que la donación puede tener que declararse en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. "Si se quiere donar parte del premio a un familiar hay que tener presente que, si no se puede demostrar que el boleto es compartido, hay que tributar".

-Más opciones. Antes de optar por amortizar la hipoteca o hacer donaciones sin ver la repercusión fiscal, desde Abante plantean estudiar otras opciones como dedicar el parte del dinero a emprender en un nuevo negocio o buscar una segunda carrera profesional y formarse de nuevo.

