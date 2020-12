Dónde ha tocado la lotería de Navidad 2020 en Aragón: todas las localidades y administraciones

Este año no ha tocado nada del Gordo de Navidad en Aragón. No obstante, varios quintos premios sí trajeron alegría y muchos millones de euros a tierras aragonesas, con una mención especial para el 49760, que se vendió íntegramente en la administración de Lotería número 1 de Alcañiz. No hubo premiados en Aragón con los números 72987 (primer premio), 52472 (tercero), 75981 (primer cuarto) o 55483 (quinto).

Más información Cómo comprobar si te ha tocado la lotería de Navidad 2020: números y premios

Cuarto premio de la lotería de Navidad 2020 en Zaragoza

El número 38341 en la Administración Carolina Lozano Estopañán. Fray Juan Regla, 1, Zaragoza.

Quintos premios de la lotería de Navidad 2020 en Aragón

El número 86986 en la Administración nº 81. Salvador Allende, 42 en Zaragoza.

Salvador Allende, 42 en Zaragoza. El número 86986 en el estanco David Sarroca. Avenida de Santa Isabel, 138, Zaragoza.

Avenida de Santa Isabel, 138, Zaragoza. El número 86986 en la Administración número 64. San Juan de la Peña , 184, Zaragoza.

, 184, Zaragoza. El número 86986 en el estanco Christhais. Mayor, 17, Benasque (Huesca).

Mayor, 17, Benasque (Huesca). El número 37023 en la Lotería José Luis (Obispo, 1, Jaca (Huesca).

(Obispo, 1, Jaca (Huesca). El número 19371 en el Alcampo Los Enlaces . Carretera de Madrid, km. 315, 2, Local 16. Zaragoza.

. Carretera de Madrid, km. 315, 2, Local 16. Zaragoza. El número 19371 en la Lotería El Sol (administración número 28). Calle Hermandad Donantes de Sangre, 1. Zaragoza.

(administración número 28). Calle Hermandad Donantes de Sangre, 1. Zaragoza. El número 49760 en la Administración número 1. Blasco , 30. Alcañiz (Teruel).

, 30. Alcañiz (Teruel). El número 28674 en la Administración número 49, Baltasar Gracián, 10. Zaragoza.

Últimas noticias de la lotería de Navidad 2020 en Aragón.