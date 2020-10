Negra campaña de Navidad para el empleo por la covid

Si la pandemia de covid no hubiera irrumpido en el mundo este año, a estas alturas de octubre, el mercado laboral se estaría preparando para una de las épocas de mayor contratación. Temporal, limitada a la campaña de Navidad, pero una oportunidad para encontrar ofertas de empleo en la recta final del año. En Aragón había 76.710 personas en las listas del desempleo en septiembre pese a una ligera bajada.

Sin embargo, la crisis sanitaria por el coronavirus y las restricciones que le acompañan han afectado a algunos de los principales sectores que tienen vacantes en esta época: el comercio, la hostelería y el turismo. Todos ellos se encuentran casi asfixiados por la necesidad de limitar la movilidad y evitar las reuniones sociales y las celebraciones para prevenir la extensión de la enfermedad. Aragón ha superado los 1.300 contagios en un día.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) confiesen que todavía no se está planificando la campaña navideña. "Las empresas van a esperar a contratar al último momento, cuando lo vean lo más claro posible", cree Herminia Lombarte, directora de Aragón de Adecco.

Aumento de la venta por internet

"Ahora estaríamos ya preparando el Black Friday de noviembre. El año pasado en el Pilar ya estábamos preparando candidatos y ahora es muy residual", confiesa sobre el último viernes de noviembre que se anima con descuentos prenavideños. Las restricciones anunciadas esta semana en Aragón, con el confinamiento perimetral de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, y la subida al nivel 3 de alerta desde mañana, han terminado por descolocar a las empresas.

La venta 'online' y la gran distribución habían adelantado incluso ofertas de Black Friday a octubre para tratar de mover el consumo. "Ya tendríamos que estar pensando en contratar para el ‘viernes negro’ y no se está contratando. Las grandes empresas han hecho un esfuerzo a nivel nacional porque se están adelantando, pero sobre todo, en la venta 'online'", añade Juan Carlos Cantín, secretario de empleo de CC. OO. Aragón. Y el comercio electrónico crea menos empleo y perfiles distintos. Frente a dependientas y promotoras, se necesitan más puestos de almacén.

"Esta campaña, generar empleo, para nada", reconoce María Jesús Aliaga, responsable de Grandes Almacenes de la federación FESMC de UGT-Aragón. "Si no se remonta hasta mitad de noviembre, la campaña de Navidad nos la habremos cargado", augura. Se muestra "muy preocupada" por el pequeño comercio porque "a día de hoy con la limitación de aforos al 25%, para el pequeño comercio va a ser demoledor". Y para los grandes almacenes también se traducirá en pérdidas.

Las consultoras de Recursos Humanos ven menos movimiento en puestos más cualificados, pero se mantiene en sectores como industria y agroalimentación. "Ahora habrá un bajón de contratación, sobre todo, en comercio y hostelería, pero en diciembre habrá una subida. Si nos confinan es para salvar los 20 días de comercio en Navidad y que la gente anímicamente, esos días que son de celebración, los pueda disfrutar. Hay que salvar el final de año", pide Manuel Fandos, director de Thinking People, consultora zaragozana del Grupo Castilla.

"Llevo 41 años en la empresa y no he vivido esto nunca. Ni en la crisis de 2008 ni en 1993. Esta situación no la recuerdo", afirma María Jesús Aliaga, desde la federación FESMC UGT que incluye el comercio, sobre el parón de la actividad. Reconoce que el objetivo de esta campaña navideña va a ser "mantener el empleo de los trabajadores". Al periodo de más consumo del año se va a llegar con empresas inmersas todavía en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con trabajadores con parte de su jornada reducida y negocios replanteándose su viabilidad. "Este nuevo confinamiento y las demás restricciones, no favorecen que se incorporen a los puestos de trabajo", asegura sobre el cierre perimetral de las tres capitales y la entrada en el nivel 3 de alerta mañana.

"Los trabajadores estábamos esperando que remontara un poco la actividad y que la campaña pudiera salvar en un tanto por ciento importante las no ganancias por el confinamiento de marzo, que ha sido devastador", confiesa la sindicalista responsable de grandes almacenes. En su sector, la temporada fuerte empieza en noviembre. "La gente normalmente adelanta mucho las compras de Navidad, sobre todo en alimentación. En el supermercado se adelanta en pescados, embutidos, producto seco. Al final, dentro del Black Friday adelantan compras de Navidad", explica sobre esta fecha de descuentos traída de Estados Unidos. Todo ello lleva a diciembre, mes en el que "la actividad fuerte es del 15 al 30", pero este año "no se pueden hacer previsiones", confiesa.

Esperar "al último momento"

Las empresas de trabajo temporal (ETT) han recibido esta semana numerosas llamadas de clientes que pensaban contratar y ya no estaban seguros con los cambios. "Estos días habíamos cogido un poco de ritmo y estas últimas noticias hacen que se generen otra vez todas las dudas", confiesa Herminia Lombarte, directora de Adecco en Aragón. La hostelería y el comercio están tocados con la nueva reducción de aforos. Pendientes de los boletines oficiales, "las empresas van a esperar a contratar al último momento, cuando lo vean lo más claro posible", considera. La semana que viene será la prueba de fuego para quienes se ven más afectados. Desde la hostelería ya se ha advertido de que habrá "cierres masivos" si no se permite servir dentro de los locales.

"La contratación ha sido muy pobre. Han bajado mucho los contratos en su volumen", añade Juan Carlos Cantín, responsable de empleo de CC. OO. Aragón. Las restricciones por la crisis sanitaria han afectado al sector servicios, el principal para crear empleo en este periodo. El aumento de ventas en el comercio 'online', al que se han acostumbrado los consumidores desde el confinamiento "puede mantener puestos de trabajo", pero también "reducirlos", cuando se prescinde de la atención al cliente, advierten desde UGT. "La movilidad es reducidísima en el comercio y las grandes empresas van a hacer una apuesta por la venta ‘online’ y ahí se va a hacer algo de contratación", considera Cantín. Va a haber "menos contratación y más especializada. La contratación va a tener que ir al almacén y el repartidor", pone como ejemplos.

Adecco espera que aunque se resientan los nuevos contratos en las grandes superficies, se mantengan en alimentación, el sector que mejor ha resistido durante toda la pandemia, junto a la entrega de productos a domicilio.

Pese al aumento del paro y fuera de la campaña de Navidad, sigue habiendo puestos cualificados difíciles de cubrir, afirma Manuel Fandos, director de la consultora zaragozana de Recursos Humanos Thinking People, adquirida por Grupo Castilla. "Hay falta de candidatos (por ejemplo, técnicos o que pidan idiomas) y fichar a uno de otra empresa es complicado en la actual crisis porque el que está más o menos bien donde está no se mueve". Han tenido casos en los que o bien la empresa del candidato ha hecho una contraoferta o al candidato le ha dado miedo cambiar. Pese a todo, Fandos confiesa que "teníamos peores previsiones" a la vuelta del primer estado de alarma.

"Posiblemente la contratación, aunque sea temporal no va a tener prácticamente incidencia. Ojalá aunque se empezara a mover un poco más tarde se produjera, pero vemos que es muy difícil", cree sobre el comercio Aliaga, de UGT. "El deseo de todos es que tuviéramos una Navidad dentro de la ‘nueva normalidad’", pide Cantín. Piensa ya en la necesidad de una tercer prórroga de los ERTE, recién aprobada la segunda que finaliza el 31 de enero, para seguir manteniendo el empleo.

Mozos de almacén, 'picking' y extras de Amenábar

Los puestos relacionados con la logística del comercio electrónico están desbancando esta campaña a los comerciales que tradicionalmente centraban las ofertas. Frente a dependientas o promotoras, perfiles feminizados, los anuncios de empleo que se encuentran van dirigidos a personal de almacén, ocupados mayoritariamente por hombres. Esto empieza a hacer que haya dependientas o personal comercial que se recicle a puestos de almacén. En Aragón, la tasa de paro femenino es del 13,57%, frente al 10,24% en los hombres.

"Estamos detectando en Aragón un aumento de las peticiones de talento por parte de las empresas con una alta actividad de comercio electrónico, en especial las que pertenecen al sector logístico", afirma Pilar Giménez, directora de zona de Randstad. En la lista de los perfiles que se buscan destaca "los operarios de ‘picking’ o preparación de pedidos en almacén". El sector logístico se coloca entre los que más actividad ha recuperado. En Aragón se firmaron 3.829 contratos en logística durante septiembre, un 10,9% más que la cifra registrada el mes anterior (3.452). El 74,8% de los contratos fueron para hombres. Aunque por debajo de niveles de otros años, asegura que «se están reactivando ligeramente las posiciones para promociones».

250 figurantes para un rodaje

En Adecco destacan también el cambio de perfiles hacia los de almacén. Entre las ofertas de empleo de este mes se ha colado una poco frecuente en Aragón. Adecco Audiovisual busca 250 extras para la nueva serie de televisión del director de cine Alejandro Amenábar, que rodarán desde mañana en la base americana de Zaragoza. Se trata de un trabajo por horas, que ha despertado el interés por el volumen tan elevado de vacantes, aunque sea solo para cinco días.

Como en otras crisis, el perfil del candidato también varía. "Hay más candidaturas, por desgracia", reconoce Herminia Lombarte, directora de Aragón de Adecco. Llegan más solicitudes de "gente que lleva muchos meses en ERTE y busca un empleo para complementar o ha tenido que cerrar". Un 68,5% más de estudiantes estaban apuntados al paro en Aragón en septiembre, 1.788, según los datos del SEPE recogidos por Randstad, 19,4 puntos más que la media.

