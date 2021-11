El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza apoyan una nueva Romareda

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, han manifestado al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, su apoyo a la construcción de un nuevo estadio de fútbol en la capital aragonesa.

Ambos dirigentes se han reunido este jueves con el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y le han manifestado su apoyo a la construcción de un nuevo campo de fútbol que reúna las condiciones exigidas para albergar encuentros internacionales y también que pueda optar a ser sede de partidos del Mundial de 2030 que España espera acoger junto a Portugal.

La visita del presidente de la RFEF se enmarca en la preparación de los actos del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) que tendrá lugar el próximo año y en el que se espera que como acto más importante el estadio de La Romareda pueda acoger un encuentro del combinado nacional.

Rubiales ha visitado en primer lugar el Ayuntamiento, donde el alcalde le ha transmitido que Zaragoza es una "ciudad amiga del fútbol y a la que le apasiona el fútbol".

Azcón ha recordado que desde 2003 la selección no juega en Zaragoza y que desde el Ayuntamiento van a trabajar para que se pueda convertir en realidad en 2022.

"Ha sido una reunión para trabajar y valorar las posibilidad de que La Romareda sea sede de un partido de la selección y cuáles tendrían que ser las mejoras que habría que realizar para acogerlo", ha explicado.

Con respecto a la construcción del nuevo estadio, ha destacado que sería "inconcebible" que la quinta ciudad de España se quedara fuera y no pudiera ser sede de alguna se las eliminatorias o fases del Mundial y ha añadido que para evitarlo tienen que trabajar "ya".

"Tenemos un reto pendiente y ha llegado la hora de hacerlo realidad. Necesitamos un nuevo campo para que el Mundial no deje fuera a Zaragoza. Si no hacemos un campo de fútbol Zaragoza se quedaría fuera y no nos lo podemos permitir por la proyección que significaría para la ciudad y los beneficios económicos para diferentes sectores. La ambición que tenemos es legítima y justa y vamos a trabajar de la mano de la Federación", ha resaltado.

Por su parte, Luis Rubiales ha explicado que desde la Federación Aragonesa y el Real Zaragoza se va a cursar una petición para acoger el mencionado partido absoluto el próximo año, y alguno más de otra categoría, en el marco del centenario de la FAF y que el primero podría ser de la Liga de Naciones.

"Hay que realizar mejoras en estadio para llegar a tiempo. La selección no puede dejar de acudir a Zaragoza porque no se puedan llevar a cabo pequeños detalles", ha valorado.

A este respecto ha añadido que Aragón "merece" que la selección la visite "con más regularidad" y que el Ayuntamiento debe decidir si compensa que la selección juegue en Zaragoza realizando previamente una inversión económica que ha explicado que sería "un gasto eficiente mínimo con la máximas mejoras posibles".

Tras su visita al Consistorio, Rubiales se ha reunido con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha calificado el encuentro de "cordial, provechoso y fructífero" y ha apuntado que sería "un fracaso" que no se construyera un nuevo estadio de fútbol y que Zaragoza no fuera una de las sedes del Mundial en caso de que lo acojan España y Portugal.

"Hay que hacer un esfuerzo muy importante. Zaragoza necesita un estadio en condiciones en el que nos tenemos que involucrar las instituciones públicas con la iniciativa privada y si no se construye uno nuevo no será posible", ha asegurado.

Igualmente ha subrayado que cualquier fórmula que se busque para la financiación del nuevo estadio debe tener una "transparencia absoluta".