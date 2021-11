El Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a hacer obras en La Romareda para el partido de la selección

El Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a hacer las obras necesarias en el campo de La Romareda para que el próximo mes de junio pueda celebrarse el partido de la selección española absoluta con el que se quiere conmemorar el centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol. Así lo dijo este miércoles el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que señaló que la celebración de este acontecimiento deportivo es "prioritario" para el gobierno municipal. Eso sí, el encuentro está supeditado a que se hagan obras, todavía por determinar.

Hay que tener en cuenta que desde el 27 de junio de 2003, en un partido contra Grecia, España no juega en la capital aragonesa. Serrano explicó que está a la espera de conocer las necesidades de la Real Federación Español a de Fútbol (RFEF). "Tendremos que estudiar qué obras se requieren. Pero nuestro objetivo es que haya partido. Si las obras son razonables, no son nada disparatado en cuanto a presupuesto y son necesarias, se harán", declaró el responsable municipal, que no descartó incluso la participación de la propia Federación en la ejecución de los trabajos necesarios.

NOTICIAS RELACIONADAS España jugará en Zaragoza en 2022 en el centenario de la Federación Aragonesa

Este asunto será uno de los que se abordarán el próximo 25 de noviembre durante la visita que hará el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Zaragoza. El responsable federativo mantendrá sendos encuentros con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

En estas reuniones se hablará tanto de este partido como de la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol. Tanto el Consistorio como el Gobierno autonómico están interesados en que Zaragoza pueda ser una de las sedes en ese acontecimiento internacional. De hecho, el Mundial puede ser el acicate definitivo que permita relanzar el viejo proyecto de construcción de un campo de fútbol, dado que incluso podría acceder a financiación para las obras por esa vía.

Serrano desvinculó los trabajos que haya que hacer ahora en el estadio de La Romareda del proyecto del futuro estadio, que encara una larga y compleja negociación política a varias bandas. "El partido va a llegar antes", indicó el concejal de Urbanismo, que se dio un año y medio para alcanzar un pacto que satisfaga a todos y que permita impulsar el nuevo estadio en la próxima corporación. "Pero no podemos abandonar La Romareda", afirmó Víctor Serrano.