Técnicos de la RFEF visitarán La Romareda para estudiar la viabilidad de un partido de la selección

Técnicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) visitarán La Romareda “en los próximos días” para evaluar qué obras serían necesarias para que el estadio municipal pudiese albergar un partido de la selección en 2022, en el marco del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF).

Así lo ha anunciado este jueves Luis Rubiales, presidente del máximo estamento futbolístico nacional, tras la reunión que ha mantenido con Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y Óscar Fle, su homólogo en la FAF.

Rubiales ha subrayado que la RFEF pondrá “todo el empeño” en que España juegue en la capital aragonesa un partido oficial, que “podría ser de la UEFA Nations League”, y ha recordado que para la ciudad esta es una “necesidad” en la que debe trabajar a “corto plazo”.

“La selección no puede dejar de venir a Zaragoza. En los próximos días, una vez que se curse la petición oficial por parte de la Federación Aragonesa y del Ayuntamiento, vendrán técnicos de la RFEF para ver si compensa jugar aquí en 2022”, ha señalado Rubiales, en la misma línea de las valoraciones del alcalde Jorge Azcón.

“Todavía nos tienen que confirmar qué reformas harían falta, pero podemos garantizar que vamos a trabajar con todas nuestras ganas para que la selección vuelva a Zaragoza”, ha remarcado Azcón, adelantando que, si es posible cumplir con las exigencias, la ciudad recibirá “con los brazos abiertos” al combinado nacional.

Más información El Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a hacer obras en La Romareda para el partido de la selección

“El 2022 es un año importante para la Federación Aragonesa de Fútbol y el Ayuntamiento colaborará en lo que pueda”, ha añadido Azcón, a la espera del informe de los técnicos de la RFEF que revelará qué obras serían necesarias en el campo y si compensaría acometerlas, teniendo en cuenta la intención, a más largo plazo, de construir una nueva instalación o efectuar una reforma integral.

También a más largo plazo está previsto que confirme si Zaragoza sería sede de un hipotético Mundial 2030, en la candidatura que España presentará de forma conjunta con Portugal. En ese sentido, tanto el presidente de la RFEF como el alcalde de la capital aragonesa han adelantado la “predisposición” que de ambas partes, aunque recordando que todavía falta mucho tiempo para sentar las bases del proyecto.

“La candidatura se decidirá en 2024 y esperamos presentar un proyecto ganador en el que Zaragoza esté presente. Es la quinta ciudad de España y se respira atmósfera de fútbol. Todavía no le puedo pedir al alcalde las condiciones, pero me llevo una impresión muy positiva de la reunión. Sé que esta ciudad no va de farol”, ha indicado Rubiales.

“Sería inconcebible que se celebrase un Mundial en España y Zaragoza quedase fuera. Hay que trabajar desde ya porque, si no hacemos un campo nuevo, no será posible y dejaremos de atraer decenas de millones de euros a la ciudad”, ha completado Azcón. Y es que, para que La Romareda pueda ser sede de un Campeonato del Mundo necesita, entre otros muchos requisitos, un aforo de 40.000 butacas que ahora no tiene.