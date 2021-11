CHA apuesta por una nueva Romareda en el mismo sitio y por implicar al Estado

CHA defiende la construcción de un nuevo estadio de la Romareda en la ubicación que ocupa en actual como la opción más cómoda, rápida y barata, la más sostenible y también favorable por la movilidad de acuerdo a lo defendido por la formación "desde hace más de 20 años" y para la que ha reclamado "consenso" político y también ciudadano y la implicación del Estado.

El presidente de CHA Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha expresado este jueves en rueda de prensa su "preocupación" por que ningún grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza haya descartado la opción de cambiar de sitio el estadio, una de las "líneas rojas" del partido junto a la de que el campo debe ser de titularidad municipal, así como por el "folio en blanco" que se puso sobre la mesa en el debate del estado de la ciudad para abordar este asunto, porque tiene "una tinta invisible peligrosa".

"La mejor opción para la ciudad por tiempo y dinero es construir un nuevo estadio municipal en el sitio actual", según Bernal, para quien con esta propuesta se evita "la especulación urbanística".

CHA, cuyo presidente en Zaragoza ha ensalzado el "icono" que representa la Romareda para la ciudad, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en 'change.org' bajo el hastag #laromaredanosemueve con la idea de trasladarlas después al Ayuntamiento, al que también reclaman que se haga "una consulta ciudadana" sobre la ubicación del estadio de la misma forma que se preguntó a los vecinos sobre el color de la pintura del Puente de Hierro.

Bernal ha insistido en que CHA ha "consolidado" a lo largo de 20 años su postura sobre la Romareda en la misma ubicación, mientras otros partidos "han ido y venido" hasta en tres opciones.

Una postura que se apoya en cuatro ejes, entre ellos, la comodidad, porque está "muy bien ubicado", con bares, restaurantes y cerca del tercer cinturón, y la movilidad, con posibilidad de ir a pie, en el tranvía, en muchas líneas de autobús y con muchas plazas de aparcamiento cercanas.

Las otras dos serían la sostenibilidad, ya que construir un nuevo estadio en el lugar del actual favorecería no solo la descorbanización, sino también el cumplimiento de los ODS, y que construirlo nuevo en el mismo lugar sería "bastante más rápido y barato" para las arcas públicas porque se ahorrarían los costes de urbanización de un nuevo emplazamiento.

Estos ejes "no se darían en la construcción de un estadio a las afueras de la ciudad", según Bernal, quien considera, en cuando a la financiación, que el Ayuntamiento "debe tirar del carro" y contar no sólo con la implicación de la Diputación Provincial y del Gobierno de Aragón, sino también del Gobierno de España porque para 2030 existe la posibilidad de albergar junto a Portugal el Mundial de fútbol y "Zaragoza no puede descolgarse" si la candidatura prospera, y del Real Zaragoza.

Bernal ha recordado que el proyecto Lamela apostaba por ubicar una nueva Romareda en el mismo espacio, pero no existía el tranvía ni se hablaba de sostenibilidad, por lo que si es "un condicionante negativo, sería mejor redactar un nuevo proyecto" y ha acusado al grupo municipal de Podemos de actuar con funambulismo político" e intentar "quedar bien con todo el mundo" con su propuesta de construir un nuevo estadio en Valdespatera, el parking norte de la Expo o Arcosur.