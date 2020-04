Las pautas en el deporte de Aragón durante las cuatro fases de la desescalada se dividen en dos segmentos -deporte profesional y federado y deporte no profesional- y seguirán las mismas instrucciones y regulaciones que en el resto de ámbitos de actividad: la unidad de aplicación será la provincia y las decisiones y fechas concretas de cada fase se determinarán en función de la evolución de la situación general y de los marcadores epidemiológicos. De este modo, la desescalada y el camino hacia la ‘nueva normalidad’ en el deporte podría seguir velocidades distintas en Huesca, Teruel y Zaragoza.

De momento, el plan de transición propuesto por el Gobierno permite un acercamiento gradual a la práctica deportiva y al acceso a las distintas instalaciones.

¿Cuándo podré salir a correr, patinar, montar en bicicleta o hacer mi deporte favorito?

Desde el próximo sábado día 2, se podrá hacer deporte al aire libre (montañismo, ciclismo, running, patinaje...), pero únicamente de forma individual y con la protección adecuada (distancia de dos metros, mascarilla...) cuando sea posible. El Gobierno definirá este jueves las indicaciones concretas. Los ciclistas, cuando proceda, no podrán salirse de su límite provincial. En la fase 1, desde el 11 de mayo, también podrán jugarse deportes de pista y sin contacto, como el tenis o el pádel, en instalaciones deportivas públicas o privadas, pero solamente al aire libre y sin uso de vestuarios.

¿Cuándo abrirán los pabellones y polideportivos de Aragón?

La reapertura de polideportivos, pabellones, centros deportivos o piscinas cubiertas, ya sean privados o municipales, irá por provincias y no se producirá hasta la fase 2, en el mejor de los casos, el 25 de mayo. Solo podrán abrir antes para uso individual de un deportista profesional o federado o para uso de un equipo profesional, como es el caso del Príncipe Felipe de Zaragoza. “El personal ya está preparándolo todo para cuando el Casademont nos notifique su vuelta a los entrenamientos”, indican en Zaragoza Deporte Municipal. Los polideportivos y pabellones podrán abrir desde el 25 de mayo al público general, pero solo para practicar disciplinas en las que no exista contacto y el riesgo de contagio sea bajo. Sería ya en la fase 3, desde el 8 de junio en el escenario más rápido, cuando podrán celebrarse ya competiciones o actividades deportivas en estos espacios cerrados (solo deportes en los que no exista contacto, como en el patinaje), aunque con un público limitado a una persona por cada 20 metros cuadrados y con un máximo de un tercio del aforo en los partidos.

¿Cuando podré ir al gimnasio?

Los gimnasios y otros centros deportivos podrán abrir desde el 11 de mayo, pero únicamente con cita previa, sin contacto físico y sin uso de los vestuarios. El aforo estará muy restringido en función de las instalaciones. Desde la fase 3, los gimnasios podrán abrir con un máximo de un tercio de su capacidad y sin uso del vestuario.

¿Cuándo podré entrenar o entrar en las instalaciones de mi club deportivo?

Dependerá del tipo de deporte e instalaciones de ese club o entidad sociodeportiva, muy numerosas por ejemplo en Zaragoza (Helios, Stadium Casablanca, Olivar, Stadium Venecia…). La DGA ya ha señalado que, a falta de “concreción del calendario por parte del Gobierno”, para el 11 de mayo, se “abrirán las instalaciones de los ayuntamientos y clubes polideportivos al aire libre, sin público, en deportes sin contacto”. Es decir, se podrán ir a los clubes, pero solo a las zonas y equipamientos al aire libre para disciplinas con distancia social como el tenis, el pádel, el atletismo… No para deportes colectivos. Ya en la siguiente fase, prevista para el 25 de mayo, se podrán utilizar las instalaciones cerradas o cubiertas, pero igualmente “solo para deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo”. Tampoco se podrán aún deportes colectivos.

¿Cuándo volverá el fútbol o el baloncesto profesional?

Los aficionados del Real Zaragoza, el Huesca o el Casademont Zaragoza podrían disfrutar de sus equipos en torno al 7 o el 14 de junio, aunque siempre desde la televisión. Las competiciones profesionales que aún no han sido suspendidas (el Club Voleibol Teruel ya no regresará tras cancelarse la temporada) tendrán, en el mejor de los casos, ocho semanas de puesta a punto previas a la reanudación, un reinicio que será a puerta cerrada y sin público. Estos equipos podrán entrenarse ya en sus instalaciones de forma individual desde el 4 de mayo. Después, en función de la situación epidemiológica y la provincia, entrarían el 11 de mayo en la fase 1: será el regreso efectivo a la dinámica normal de entrenamiento, con actividad colectiva. Ya podrían reabrirse los campeonatos (Segunda División, Liga ACB, LNFS…) con partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo.

¿Cuando volverá el fútbol regional?

El regreso de las competiciones de fútbol regional (desde Segunda División B y Tercera hacia abajo) está en manos de las instrucciones de la RFEF, aunque los futbolistas de esos equipos podrán ejercitarse en un “entrenamiento básico”, comenzando con entrenamiento individualizados, a partir del 25 mayo. Dos semanas después, ya en la fase 3 de la desescalada, se permitirán los entrenamientos colectivos. Respecto a los partidos, será ya en esa última etapa, cuando puedan celebrarse con “con un máximo de un tercio del aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores”.

¿Cuándo podrá retomarse el deporte de base y federado?

En lo deportes de ligas federadas, no se podrá regresar al “entrenamiento básico” antes del 25 de mayo (fase 2) y al “entrenamiento medio” antes del 8 de junio (fase 3). Por otro lado, sería ya en la fase 3, no antes del 8 de junio, cuando podrán celebrarse “partidos con un máximo de un tercio del aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores y actividades deportivas al aire libre”.