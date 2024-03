La afición del Real Zaragoza, ante los derribos de La Romareda: “Deberían hacer sorteo o primar la antigüedad”

La afición zaragocista se mantiene “expectante” ante el derribo del gol sur -que restará entre 7.000 y 9.000 localidades a La Romareda la próxima temporada-, y el efecto que tendrá en la campaña de abonados. El club sigue buscando fórmulas para evitar trastornos a la masa social, una solución que, según las peñas consultadas, “debería anunciarse pronto”, ya que “junio está a la vuelta de la esquina”.

El presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, Pablo Palomar, asegura que como colectivo aún no tienen una postura clara. “Mi opinión personal es que tendría que decidirse por sorteo. Sería lo más salomónico, ya que todos terminaríamos pasando por el aro. Si no, debería hacerse por antigüedad y garantizar las ‘reagrupaciones’ familiares. Tras todos estos años en segunda división, aquellos que han estado más tiempo como abonados deberían tener prioridad”, dice.

Reconoce, no obstante, que cualquier fórmula que se adopte será polémica. “Siempre va a haber gente a la que no le vendrá bien. En función de cómo acabe la temporada y con el gancho del nuevo entrenador, Víctor Fernández, casi todos vamos a querer renovar. El problema va a estar ahí”, agrega.

Otra opción para facilitar la reubicación, opina Palomar, podría ser “mirar el uso que se le ha dado al abono en el último año”. Sí tiene claro que, en cualquier caso, “debería mantenerse la antigüedad”. También cree que durante los cuatro años que duren las obras “el club debería congelar los precios” para contrarrestar las incomodidades y las afecciones que se van a generar. “Entiendo que de cara a esta próxima temporada tampoco habrá nuevas altas, pero por ahora todo son elucubraciones. El club no debería tardar mucho en decir algo. Tendría que dejar todo claro antes de que acabe la temporada”, señala.

También lo cree así Alberto Rodrigo, de la peña de Pinseque, que suele acompañar al equipo en todos sus desplazamientos. “Siete mil son muchas personas. No vamos a caber todos en el estadio. Desconozco si optarán por sorteos o tirarán de antigüedad, pero cualquier cosa va a ser perjudicial para unos y beneficiosa para otros. A mí, por ejemplo, me interesaría más que fuese por antigüedad, pero entiendo que la gente que paga su abono igual que yo está también en su derecho”, razona.

Este es un tema sobre el que ha pensado en varias ocasiones. “De momento no sabemos nada más, y el inicio de la próxima campaña está cada vez más cerca. El año pasado comenzó a finales de junio”, recuerda.

Ismael Tornos, presidente de la peña de La Almozara, también apuesta por un sorteo o una rotación “por tramos” como solución “más justa para todos”. “La situación es peliaguda. No estaría mal que se preguntase quién estaría dispuesto a no renovar conservando su asiento en años posteriores. Así ya te quitarías a unos pocos. También se podría sondear, antes de cada partido, cuántas personas no tienen pensado asistir. Podría hacerse a través de una aplicación”, sostiene.

Las obras, cuyos pliegos saldrán este próximo lunes a licitación, van a exigir un extra de paciencia a la afición. Especialmente durante el segundo año, cuando se tirará la grada este, la más cercana al Hospital Miguel Servet. “Todo lo va a marcar el equipo. Si seguimos en segunda, los números se mantendrán, pero si subimos por fin a primera… Ya me contarás”, afirma.

Los más forofos llevan décadas esperando el nuevo estadio. “Concretamente, desde que hace 25 años colocaron las vallas y paralizaron las obras a última hora. Cuando lo veamos, igual ni nos lo creemos. Vamos tarde, pero hay mucha ilusión, es una demanda histórica de la ciudad. Al final, todo será para bien”, agrega.