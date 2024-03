La sociedad de la Nueva Romareda aprobará este viernes el proyecto de demolición del estadio

La sociedad de la Nueva Romareda, formada por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, aprobará este viernes el proyecto de demolición del estadio. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha confirmado este jueves que mañana se celebrará un nuevo consejo de administración -el segundo desde que se constituyó La Nueva Romareda SL-, para dar luz verde a los pliegos y seguir avanzando en el proyecto.

La regidora ha reconocido que la construcción del nuevo estadio, principal baza de Zaragoza para convertirse en una de las sedes del Mundial de Fútbol que organizarán España, Portugal y Marruecos en 2030, va “muy justa en plazos”. Especialmente si se quieren cumplir todos los requisitos impuestos por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), de ahí la importancia de los pasos que se darán en estas próximas horas.

Las primeras demoliciones se centrarán en la antigua gerencia de Urbanismo, el Cubo y el gol sur, que será la primera grada que pasará a la historia. La primera fase de los trabajos tiene un coste estimado de unos 19 millones de euros, IVA y dirección de obra incluida, y contempla las excavaciones y la construcción de los nuevos sótanos.

Chueca ha asegurado que se está trabajando al máximo para cumplir los plazos y sacar a tiempo la licitación, y que la previsión sigue siendo que las obras comiencen tras el concierto que dará Enrique Bunbury el próximo 6 de julio.

Las siguientes semanas serán vitales para la candidatura zaragozana, ya que en abril se espera la visita de los técnicos de la FIFA. Como ya hiciera la Federación Española de Fútbol (RFEF), la Federación Internacional pasará revista a las instalaciones de la capital para determinar si cumplen o no los exigentes requisitos que se piden a las aspirantes. “Por el momento no tenemos una fecha exacta. Dijeron que sería en abril, pero no hemos tenido más noticias”, ha apuntado.