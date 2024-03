¿Cuándo empieza la demolición de La Romareda y hasta qué año durarán las obras?

Los aficionados zaragocistas acarician, por fin, la nueva Romareda tras años de proyectos fallidos y desencuentros políticos. El calendario aprieta, ya que si Zaragoza quiere ser una de las sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos tendrá que tener listo el estadio siguiendo los exigentes plazos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Esto hace que no haya tiempo que perder y que el paso que se dará este próximo lunes, cuando saldrán a licitación los pliegos de demolición del gol sur, el Cubo y la antigua gerencia de Urbanismo, cobre una especial importancia.

A partir de este 18 de marzo, las empresas interesadas en ejecutar el derribo, valorado en 4,1 millones de euros, tendrán un plazo de 30 días para enviar sus ofertas. El 18 de abril se conocerán cuántas se han presentado, estando condicionados los siguientes pasos por el número de proyectos que haya que analizar. La alcaldesa de Zaragoza y presidenta del consejo de administración de La Nueva Romareda SL, Natalia Chueca, avanzó este viernes que la adjudicación podría cerrarse a finales de mayo, dejando a la empresa elegida alrededor de un mes para preparar los trabajos.

La propia regidora reconoce que los plazos van “muy ajustados”, motivo por el que se han tenido que elaborar unos pliegos “exprés” para cumplir los compromisos suscritos con la FIFA. Las próximas semanas serán claves, pero si hay una fecha marcada en rojo en el calendario es el 6 de julio. Ese día será el concierto de Enrique Bunbury y la última ocasión de ver la actual Romareda. A partir de entonces, las máquinas comenzarán a trabajar en la zona de la calle de Jerusalén. Además de demoler, será necesario desviar los servicios afectados y excavar y construir los sótanos del campo.

Estos trabajos tendrán una duración aproximada de 24 semanas; seis meses que podrían acortarse en función de la oferta ganadora. Antes, el 30 de junio, se conocerá el proyecto definitivo diseñado por el equipo de César Azcárate, de Idom, que estas semanas ultima el estadio “modelado por el cierzo” que presentó en mayo de 2023.

La construcción del nuevo gol sur comenzaría entre finales de este año y principios de 2025, y se alargaría hasta finales de 2025. El modelo elegido obligará a los aficionados a tener un extra de paciencia y condicionará los siguientes pasos, ya que la idea sigue siendo que el Real Zaragoza no tenga que jugar partidos fuera o que, si se tiene que llegar a este extremo por motivos técnicos o de seguridad, sea únicamente en momentos puntuales. El objetivo es que las obras no paren. No obstante, los momentos clave serán los veranos, cuando se aprovechará el parón de la competición para acelerar las obras.

El cronograma, al detalle

Tras el gol sur llegará el turno de la grada este, la que da al Hospital Miguel Servet. Las demolición, para la que será necesario sacar otro concurso público, comenzará en el verano de 2025. Abarcará una superficie mucho mayor a la del gol sur, estando previsto que el graderío se complete a finales de 2026. Ese verano, las tareas se centrarán en el derribo de la zona de palcos y la tribuna preferente, que deberá estar acabada en 2027. Para el final quedará el gol norte, el más próximo al Auditorio, que se derribará en el verano de 2027 y estará terminado a finales de 2028, a tiempo para la cita mundialista.

El calendario es mucho más ajustado de lo que parece, dado que, aunque el Mundial no se disputará hasta el verano de 2030, la FIFA debe poder disponer del estadio un año antes.