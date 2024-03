Las primeras demoliciones de La Romareda costarán más de cuatro millones de euros

Demoler la antigua gerencia de Urbanismo, el Cubo y el gol sur de La Romareda costará 4,1 millones de euros, cantidad a la que faltaría por sumar el IVA. Serán las obras que pondrán en marcha el contador para que Zaragoza tenga, al fin, un estadio de primera categoría con el que aspirar a ser sede del Mundial de Fútbol que organizarán en 2030 España, Portugal y Marruecos.

El proyecto se aprobará hoy en el consejo de administración de La Nueva Romareda SL, el segundo desde que se constituyó la sociedad, formada por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, reconoció ayer que los plazos van “muy ajustados”. Especialmente si se quieren cumplir todos los requisitos impuestos por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), de ahí la importancia de los pasos que se van a dar en estas próximas horas.

La idea, confirmó la regidora, sigue siendo que las máquinas entren una vez pasado el concierto de Enrique Bunbury del próximo 6 de julio, que servirá para despedir a la actual Romareda, motivo por el que se está trabajando al máximo para cumplir los plazos y sacar a tiempo la licitación.

La previsión es que la sesión de hoy se centre en las demoliciones, sin entrar aún en el proyecto constructivo liderado por el arquitecto César Azcárate, de Idom. El coste de los derribos será sufragado con las aportaciones en metálico que hicieron los socios en 2023. Entonces, el Ejecutivo de Jorge Azcón puso 20 millones de euros, el club otros seis y el Consistorio, poseedor del 33,34% de las participaciones, aportó el derecho de superficie del suelo, valorado en 24,5 millones.

En total, el campo podría costar más de 140 millones, una cifra que se concretará en el proyecto definitivo. La que sale ahora a licitación será una de las fases más delicadas, ya que, además de echar abajo la antigua gerencia y el Cubo, se tendrán que excavar dos plantas bajo rasante junto a la calle de Jerusalén y construir los nuevos sótanos. Según se dijo en su día, las labores durarán unos seis meses, permitiendo que las obras para levantar el nuevo estadio comiencen este mismo año, según trasladaron los socios en el acto de constitución de La Nueva Romareda SL.

En esta zona se situará también el acceso de autobuses del futuro estadio. La demolición del gol sur obligará al Real Zaragoza a tomar decisiones para reubicar a sus aficionados de cara a la temporada 2024-2025. En la actual, el club ha superado los 28.400 abonados, circunstancia que podría forzar a limitar las nuevas altas.

Estas próximas semanas serán vitales para la candidatura zaragozana, ya que en abril se espera la visita de los técnicos de la FIFA. Como ya hiciera la Federación Española de Fútbol (RFEF), que visitó en enero la ciudad deportiva, El Alcoraz y los hoteles de máxima categoría de la capital, la Federación Internacional pasará revista a las instalaciones de la ciudad para determinar si cumplen o no los exigentes requisitos que se piden a las aspirantes, entre los que destacan el plan de movilidad, las comunicaciones o las ‘fan zone’. “Por el momento no tenemos una fecha exacta. Dijeron que sería en abril, pero no hemos tenido más noticias”, puntualizó Chueca.

La construcción del nuevo graderío del gol sur se prolongará, previsiblemente, hasta finales de 2025. Superada esta etapa, los trabajos se trasladarán a la grada este, sin parar el desarrollo de la obra en ningún momento. Posteriormente será el turno de la tribuna de preferencia y finalmente se demolerá el gol norte. Avanzar de esta forma dilatará los plazos, pero permitirá, en principio, que el equipo pueda seguir jugando el grueso de los partidos en casa, sin descartarse que algún encuentro tenga que disputarse fuera de forma puntual por motivos de seguridad.

Según el cronograma presentado por Idom durante el anteproyecto, las obras terminarán hacia finales de 2028, cumpliendo el plazo marcado por la FIFA, que exige a las sedes poder disponer de los estadios un año antes del Mundial.