Zaragoza pide al Gobierno central apoyo económico para la nueva Romareda y la Ciudad del Deporte

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que el Gobierno central aporte fondos para la construcción de la nueva Romareda y para el impulso de la futura Ciudad Inteligente del Deporte prometida en campaña por el PP. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha solicitado por carta una reunión con la ministra del ramo, Pilar Alegría, para explicarle los proyectos deportivos que encara la capital los próximos años y recabar «acuerdos de cooperación» entre ambas instituciones.

Estos dos ambicioso proyectos, junto con la designación como Capital Europea del Deporte en 2027, son tres ejes estratégicos que el Ayuntamiento quiere potenciar esta legislatura. La actuación estrella es la construcción de la nueva Romareda, que esta semana dio un paso de gigante con la constitución de la sociedad que impulsará el campo, formada por el Gobierno de Aragón, el Real Zaragoza y el propio Consistorio.

Dicha sociedad nace con un capital social de 50,5 millones de euros, de los 140 millones que se prevé que cueste el nuevo estadio. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, advirtió no obstante que «sería un milagro» que esa factura no se incremente con el paso del tiempo. Por ello, los actores de la operación mantienen las puertas abiertas a cualquier aportación, pública o privada, que ayude económicamente.

En este sentido, el Ayuntamiento ha mantenido contactos con Ibercaja, que estudia la operación y no descarta sumarse de una u otra forma: aportación directa, patrocinios, financiación... Pero no es la única puerta que ha tocado el gobierno municipal. La alcaldesa quiere que la ministra de Deportes, también zaragozana, se involucre en el proyecto, después de que no haya sido posible el entendimiento con el PSOE-Aragón ni con el provincial.

En la plaza del Pilar están dispuestos a estudiar cualquier tipo de fórmula de «colaboración», y recuerdan que otras ciudades han logrado recientemente financiación directa para proyectos cuya trascendencia supera el ámbito local. Así ha ocurrido con Barcelona, que ha recibido este año 20 millones de euros del Gobierno central para iniciativas vinculadas a la capitalidad cultural de la Ciudad Condal.

Precisamente, Chueca quiere trasladar a Alegría que la nueva Romareda será un estadio de primer nivel, a la altura de la quinta ciudad de España y con serias aspiraciones de convertirse en una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030. Pero también que el resto de proyectos aportarán un beneficio social para el conjunto de los aragoneses y de los españoles. De momento, la ministra ha contestado a la misiva en tono cordial a la espera de concretar una fecha para el encuentro.

Fondos europeos

La otra gran apuesta deportiva de la capital aragonesa es la construcción de la denominada Ciudad Inteligente del Deporte. El proyecto, prometido por Chueca en la pasada campaña electoral, prevé la construcción de un gran recinto que ocuparía 20 hectáreas, previsiblemente en el Parking Norte de la Expo. Contaría con un centro deportivo acuático, una pista de atletismo cubierta, un mini estadio de fútbol, un pabellón polideportivo para 7.000 espectadores y una villa residencial, además de un centro social del deporte.

Su coste rondaría los 50 millones de euros, y ese es su principal escollo. La renuncia del Real Zaragoza a la licitación inicial para la construcción de la nueva Romareda, ante la incertidumbre que generó en los inversores la denuncia de Podemos en el Tribunal de Contratos, obligó a cambiar el modelo de construcción del campo. En consecuencia, el Ayuntamiento se ha visto obligado a aportar unos fondos que se habían previsto para la Ciudad del Deporte. De momento, en los próximos presupuestos municipales aparecerá una pequeña partida económica para impulsar los primeros estudios.

En cualquier caso, Chueca siempre planteó que sería necesaria la ayuda autonómica y estatal, y quizá también de los fondos europeos. Una aportación del Gobierno central ayudaría a impulsar un proyecto que, dada su envergadura, se podría ejecutar por fases y conforme se cuente con partidas. Lo que ya parece complicado es que esta instalación esté lista para el Mundial de 2030, como centro de entrenamiento de apoyo.

Mientras, la bilateral DGA-Ayuntamiento ha creado un grupo de trabajo sobre coordinación de suelos de la capital, y ahí se estudiará la cesión del Parking Norte, propiedad del Gobierno de Aragón. Dada la actual sintonía entre ambas instituciones, ese no será el problema.

Finalmente, el Consistorio destaca la importancia de la designación como Capital Europea del Deporte en 2027, una «oportunidad única» para Zaragoza. En este caso, el gobierno municipal quiere contar con el mayor apoyo político posible del Consejo Superior de Deportes (CSD), con el fin de aglutinar competiciones de alto nivel en la ciudad.