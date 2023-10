El Ayuntamiento de Zaragoza valora ampliar el Espacio Zity para dar cabida a las peñas

El Ayuntamiento valora ampliar el macrorrecinto de Valdespartera de cara a las próximas Fiestas del Pilar para dar cabida a las peñas, que llevan años sin pabellón propio. En 2024 saldrán a concurso público los nuevos pliegos, en los que se determinará el modelo a seguir. La concejala de Cultura, Sara Fernández, se decanta por un único espacio, ya que apostar por dos obligaría a "multiplicar los servicios", desde la seguridad hasta el transporte.

La decisión de integrar o no a las peñas dependerá de los informes técnicos, económicos y jurídicos. "Aquí hubo una sentencia muy clara que condiciona lo que se puede sacar a concurso y lo que no", recordó en referencia a lo sucedido con Interpeñas y el Parking Norte. Lo que parece claro es que el macrorrecinto seguirá en Valdespartera, ya que es la única zona "preparada y acondicionada" para acoger tanto las carpas, por las que este 2023 han pasado 210.000 personas, como el ferial.

Pese a que las peñas siguen divididas en dos federaciones –Interpeñas y la Unión Peñista de Zaragoza– la idea es que compartan espacio. "Siempre tratamos a las dos por igual. Para nosotros lo que existe es un colectivo peñista", remarcó. El objetivo es empezar a trabajar ya este año en los nuevos pliegos, dado que quien gane necesitará meses para conformar el cartel de artistas para las fiestas de 2024.

El recinto podría llegar incluso a cambiar de nombre, ya que ‘Espacio Zity’ está registrado por su actual promotor, Michel Pérez. Para él, el balance de todos estos años en Valdespartera es "muy positivo". "Se ha dado un salto de calidad innegable respecto a lo que se montaba anteriormente, tanto a nivel de carpas como de seguridad o de baños. Me presente o no, la ciudad no puede ir a menos. El Ayuntamiento debe exigir estas calidades", aseveró.

Su decisión dependerá de si el concurso "es o no interesante". "Este año ha supuesto un reto importante, pero todo ha salido muy bien en todos los aspectos: desde las infraestructuras al público a los artistas. Ningún día se ha bajado de los 20.000 asistentes", dijo.

Para Sergio Gómez, portavoz de Interpeñas, tener un espacio para todas las peñas sería "lo ideal". El colectivo confía en que el Ayuntamiento siga un modelo similar al de la Diputación Provincial de Zaragoza con la plaza de toros, que incluye a las peñas dentro del pliego con una cláusula que les garantiza una reserva de unas 1.500 entradas diarias para las vaquillas. "Sería una forma de olvidarnos de problemas y saber que siempre vamos a tener un espacio", comentó.

Lo que tienen claro es que no puede repetirse el fiasco de este año, que ha obligado a devolver los cerca de 400 abonos vendidos para el llamado Interpeñas Ribera Music, el festival que iba a celebrarse en el Parque Deportivo Ebro y que terminó cancelándose a última hora tras la polémica entre la promotora y la fundación que gestiona el recinto.

En esta línea, el presidente de la Unión Peñista, Jorge Gracia, confía en que todo quede resuelto "antes de que se saque el concurso". "No buscamos un modelo de negocio, sino el beneficio de nuestros socios; que se puedan seguir reuniendo en un espacio cinco estrellas como ha sido el Espacio Zity. No queremos otra cosa que disfrutar del Pilar", afirmó.

Como Gómez, no tendría ningún inconveniente en compartir espacio. "Ahora bien. No buscar un modelo de negocio no significa que vayamos a permitir que se conceda a otra federación algo que nosotros no tengamos. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", advirtió.

Los años del concurso, por definir

El Ayuntamiento tiene también que decidir por cuántos años saldrá a concurso el macorrecinto de Valdespartera. Este aspecto vendrá también determinado por los informes de viabilidad que se redactarán en los próximos meses. La decisión, en todo caso, no se centrará únicamente en el Espacio Zity, ya que este año también caducan la concesión del recinto ferial, las carpas de las casas regionales y las ‘food trucks’. "Tendremos que coger todo, evaluar el modelo de fiestas que hemos tenido hasta ahora y decidir, si queremos hacer cambios, dónde y cómo impulsarlos", explicó Sara Fernández.

Los vecinos de Valdespartera piden una consulta

Los vecinos de Valdespartera piden al Ayuntamiento una consulta pública sobre el futuro del Espacio Zity. El presidente de la asociación de vecinos ‘Los Montes’, Adolfo Lahoz, tiene claro que "no se debería renovar". "Pedimos que se vuelva a la idea original. Allí estaba proyectado el parque del Libro de la Selva", manifestó.

El colectivo confía en que el Ayuntamiento tenga en cuenta su opinión y no vuelva a tomar la decisión "unilateralmente". "Hay otros emplazamientos que podrían servir perfectamente. Sobre todo si se quiere apostar por una descentralización real de las Fiestas del Pilar", expuso.

Este año aseguran haber vivido "más problemas de ruido y movilidad que ningún otro". "Ha sido impresionante, ha habido gente que no ha podido dormir. Tampoco han sido suficientes los refuerzos del bus y el tranvía", apuntó. Pese a que aún quedan meses para conocer el modelo de las próximas fiestas, Lahoz promete que los vecinos "darán la batalla" para evitar que las situaciones vividas estos últimos años se repitan.