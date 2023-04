Relevo en Interpeñas: Noelia Ruiz, de El Jaleo, única candidata para sustituir a Eva Cerdán

Noelia Ruiz, de la peña El Jaleo, se convertirá, salvo sorpresa, en la próxima presidenta de Interpeñas en sustitución de Eva Cerdán, que dimitió tras anunciar que irá de número cinco en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza. La suya ha sido la única candidatura que se ha presentado en estas dos semanas, por lo que el próximo jueves, una vez que finalice el plazo de impugnaciones, se oficializará su nombramiento.

Será una junta continuista, ya que repetirán la mayor parte de los que integraban la de Cerdán, reelegidos por unanimidad en abril de 2021, aunque con distintos cargos. Pese a no estar en la anterior, la por ahora candidata solía ayudar a la ya expresidenta de Interpeñas y a su junta, quienes la han animado a dar el paso. "Pertenecemos al mismo grupo de amigos y creo en el proyecto que tenían planificado. Me dijeron que me veían capacitada y me he liado la manta a la cabeza", contaba ayer al explicar por qué ha dado el paso.

Ruiz trabaja como auxiliar en una clínica dental, tiene 37 años y lleva en la peña desde los 10, "casi toda mi vida". "He vivido el espíritu peñista desde pequeña", agregaba. Su intención es retomar el proyecto iniciado por Cerdán, también de la peña El Jaleo, marcado en su última etapa por la irrupción de la covid-19. "Las peñas son fundamentales para la ciudad. Sin ellas no se entienden las Fiestas del Pilar", declaró.

Ya en la asamblea del pasado 30 de marzo, en la que Cerdán hizo oficial su dimisión, los peñistas acordaron que si solo se presentaba una candidatura y no había impugnaciones, el día 20 se convocaría una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: el nombramiento de la nueva junta directiva.

El periodo de presentación de candidaturas, explicaba ayer el presidente de la junta gestora, Sergio Gómez, terminó el pasado jueves a las 20.00. Una vez se comprobó que solo había una, "se revisó y aceptó" al corroborar que "todo estaba en regla" y se informó a todas las peñas. "Hasta el día 20 estamos a la espera, aunque no parece que vaya a haber ningún problema. Ya se preveía que no hubiera ninguna otra candidatura. El deseo de las peñas era ese", comentó.