La vida en tiempos de pandemia: Dos meses y miles de muertos después

Me llamo…. Soy médico de urgencias en uno de los hospitales de la capital española más golpeados por la pandemia con más de 500 muertos. El 12 de febrero tuvimos un ingreso de un varón de 35 años con síntomas de coronavirus. Había visitado dos países del sudeste asiático afectados por la pandemia.

Pedimos hacer un test urgente, pero Salud Publica de la Comunidad de Madrid lo denegó al no venir de Wuhan o la provincia china de Hubei. Hasta el 25 de febrero este protocolo estanco e inamovible no se cambió ni se amplió a pasajeros de otros destinos. Desde los despachos se bloqueó cualquier iniciativa tomada por los médicos.

El primer caso positivo con prueba de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa que detecta el coronavirus con alta especificidad y sensibilidad en las primeras fases de la infección respiratoria) lo hicimos el 2 de marzo y dos días después, el 4 de marzo, todo estalló en mi hospital.

En 24 horas hubo un número inusitado de ingresos con muchos pacientes provenientes de residencias de ancianos. Me fui a mi casa con 15 positivos y, en las siguientes horas, el número se multiplicó por cuatro hasta los sesenta pacientes infectados. A partir de ese día los burócratas de Salud Pública dejaron trabajar y decidir a los médicos. Empezamos a hacer pruebas de PCR a todos los sospechosos y, aunque saliesen negativas, manteníamos los protocolos establecidos para contrarrestar el virus.

Pero no podíamos poner en los certificados de defunción que la causa del fallecimiento era el coronavirus aunque hubiese claras sospechas. El baile de cifras en relación al número de muertos, que es muy superior al que se anuncia cada día oficialmente, tiene que ver con el recuento de los fallecidos en el Instituto Nacional de Estadística y estos certificados de defunción deficientes. La suspensión de las necropsias es otro de los impedimentos para conocer las causas de muchas muertes. La estrategia del Gobierno central se ha fundamentado en maquillar los datos de fallecidos por coronavirus desde el primer día.

Necesitamos contar con verdaderos expertos que dejen a un lado la politiquería de una vez e impongan una desescalada por municipios

El error más grande que se cometió en esta primera fase fue no contar con la experiencia de los profesionales rasos al pie del cañón. Teníamos el espejo de Italia y miraron hacia otro lado. Ni siquiera hicieron acopio de material sanitario para enfrentarse a la emergencia. También nos sorprende que haya habido tan pocos fallecidos entre los sanitarios cuando la letalidad del virus es de un 11%. ¿Se han infectado más de 48.000 personas y apenas hay 76 fallecidos? No cuadran con los datos generales.

Desde que empezó la pandemia he tenido que multiplicar las guardias de 24 horas y he realizado jornadas laborales entre 8 y 17 horas que siempre se alargaban. Han sido más de dos meses agotadores y de gran impacto psicológico. Por suerte, el director del hospital y los jefes de departamento tomaron la decisión de cuidarnos desde el primer minuto y formaron gabinetes psicológicos en todos los turnos.

Una doctora y un enfermero atienden a un anciano con coronavirus Gervasio Sánchez

Muchos trabajadores tenían miedo de contagiar a sus familiares y han sufrido insomnio y ansiedad. Conozco casos de sanitarios que llevan dos meses sin ver a sus hijos. Estuvimos trabajando 15 días con mascarillas inservibles y hemos sentido muchas veces que no estábamos suficientemente protegidos. Acabas poniendo por delante la vida de los pacientes antes que tu salud o la de tu familia.

En mi caso particular he sentido que me he deshumanizado durante la pandemia. Me convencí de que tenía que hacer mi trabajo y me aislé del resto de los problemas para evitar bloquearme. No pude acompañar en la muerte a muchos pacientes que me tocaron tratar al tener que centrarme en muchos en estado crítico. También he tenido sentimientos de culpa al no poder salvar sus vidas o dudas sobre si he actuado de la mejor manera como profesional.

Hemos sufrido bajas de compañeros por ansiedad, depresión o miedo a trabajar en circunstancias extremas. Hemos tenido que suplir a las familias durante la agonía de los pacientes. Algunos compañeros psiquiatras ya hablan de estrés postraumático por el elevado desgaste emocional.

Ahora toca estar de luto. Debería haber crespones negros en todas las ventanas. Por respeto a los fallecidos

La población ha estado sometida a un toque de queda durante dos meses mientras a ti, como personal sanitario, te tocaba salvar vidas. Es una sensación extraña y dura. De hecho, en los últimos días me siento vaga y bloqueada al sentir que he pasado de trabajar a 2.000 por hora a un ritmo más lógico y normal.

Ahora toca estar de luto. Debería haber crespones negros en todas las ventanas. Por respeto a los fallecidos. La desescalada no puede ser un acto de celebración o de diversión. ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que estamos ante un virus muy peligroso que ha provocado mucho dolor? Pensé que a partir de nuestra desgracia colectiva se abriría paso una nueva sensibilidad social pero… tengo muchas dudas.

No sé de qué nueva normalidad se habla después de decenas de miles de muertos, los 27.000 oficiales a los que habría que sumar otros miles no contabilizados. Alucino cuando escucho que hay condicionantes empresariales y económicos a la hora de decidir cuándo se tiene que hacer el cambio de fase. Si hay que esperar 15 días o un mes más no queda más remedio que aceptarlo porque las vidas humanas están por delante de todo lo demás.

Necesitamos contar con verdaderos expertos que dejen a un lado la politiquería de una vez (ninguno de nuestros dirigentes ha estado a la altura) e impongan una rigurosa desescalada por municipios más que por comunidades autónomas. Hay que proteger a los colectivos más vulnerables. Las personas tienen el mismo valor tanto si viven en una chabola como en una mansión. Me da igual de donde saquen el dinero. Que lo busquen.

Una doctora se desinfecta después de atender a pacientes infectados de coronavirus Gervasio Sánchez

Habría que plantearse testar a toda la población. Tendría que ser obligatorio cuando existen decenas de miles de fallecidos sobre la espalda de este país. Es verdad que no tenemos mucha información sobre la inmunidad de la enfermedad, pero necesitamos conocer quién está enfermo y quién no, quién puede contagiar y quién no, y aislar a las poblaciones de riesgo porque el virus sigue presente y sigue matando.

Si no se encuentra algún tipo de medicación que sirva para controlar la propagación del virus, en septiembre y octubre los pacientes de coronavirus van a coincidir con las enfermedades respiratorias propias del otoño e invierno como gripes, neumonías, infecciones pulmonares. Entonces, será imposible distinguir unos casos de otros.

¿Qué haremos con los sospechosos? ¿No sacarlos de sus casas? ¿Dejaremos a los ancianos encerrados en sus residencias hasta que mueran?

En otoño el 75% de las personas que vemos en los servicios de urgencia de los hospitales tienen patologías respiratorias. Un paciente positivo podrá infectar a varias personas y empezará de nuevo el círculo. ¿Qué haremos con los sospechosos? ¿No sacarlos de sus casas? ¿Dejaremos a los ancianos encerrados en sus residencias hasta que se mueran?

Necesitaríamos tener dos circuitos de ingresos claramente diferenciados para separar los pacientes limpios de los sospechosos. ¿Se necesitaría un hospital de campaña permanente como el de IFEMA en Madrid? La contestación es un sí rotundo.