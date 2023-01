Arturo Aliaga: "Si alguien destruye o mata al PAR, tendrá que rendir cuentas"

¿Va a dimitir como presidente del PAR?Soy el presidente auténtico desde el XIV Congreso. Tengo toda la legitimidad porque fui elegido por el 80% el 7 de junio de 2015.

¿Acabará la legislatura como vicepresidente de Aragón?Yo firmo y cumplo. Firmé un acuerdo respaldado por unanimidad en la ejecutiva, con 70 medidas en el pacto de gobernabilidad, y no hay ningún motivo político para que se quiebre y termine una legislatura que para el PAR ha sido una de las más fructíferas. No tengo ninguna razón para dejarlo.



La ejecutiva que avaló que el PAR entrara en el cuatripartito fue la antigua, con díscolos, críticos y oficialistas.

Lógicamente. Ahí están las actas. Todo fue sobre ruedas hasta que llegó el congreso y aparecieron 22 votos de más a mi favor. Los que tenían esperanza en ganar me ofrecieron irme al Senado y abandonar la presidencia.

¿Los del sector crítico?Efectivamente. Pero a mí me quitará del puesto mi salud, mi familia o los aragoneses que me pusieron, los que me votaron. Los datos dicen que el PAR sigue estando ahí para aportar estabilidad y gobernabilidad. A lo mejor eso no conviene. En casa me dicen: ¿pero qué enemigos tienes tú, por qué estorbas? Eso ya lo valorará quién sea. Llevo en esta legislatura dos enfermedades muy duras, y dos mociones de censura muy duras también. El comportamiento de los socios de la coalición está siendo exquisito. En la oposición unos consideran que no deben entrar en los asuntos internos del PAR; otros se tiran a devorar y del árbol caído hacen leña. Pero el árbol no ha caído aún.

¿Quién intenta hacer leña del árbol caídoBusque las declaraciones del señor Jorge Azcón. Ahí están, bien claras. ¿Qué trampas hago yo? Que pregunte a sus colegas del PP. Yo no he entrado en valoraciones cuando ha habido grandes casos de corrupción. Eso se llama respeto.

¿Le compensa continuar?Solo me compensa que he hecho un compromiso con los aragoneses. Llevo trabajando en la DGA desde el 9 de marzo de 1987, en todas las áreas, soy funcionario de carrera de oposición, y voy a cumplir con mi deber que es, por el sueldo que me pagan, resolver problemas. Tengo vocación de servicio público por encima de todo, y defiendo el interés general y la legalidad. He jurado cinco veces como consejero y cuatro como diputado. Acepto un compromiso que va más allá.

¿Ha retirado a Alberto Izquierdo como vicepresidente de la Diputación de Teruel por venganza?En absoluto. Es un esperpento que el presidente del PAR presente un escrito al juez el 16 de diciembre pidiendo la aclaración de la sentencia para cumplirla y que otro solicite la impugnación para demorar los plazos y llevar al partido a las elecciones pendiente de una sentencia que podría salir en mayo o en junio.

Dice Izquierdo que el PAR puede irse por el sumidero. ¿Lo ve asíEn absoluto. Todo lo contrario. Yo negocié su puesto con Javier Lambán y he perdido la confianza en él.

¿Pidió el PAR que se retirara a José Ángel Biel de la presidencia de la Fundación Santa María de Albarracín?La DGA nombra a una persona de su confianza y hay determinadas actitudes que van contra sus intereses. Aquí no hay nadie que tenga cargos vitalicios. Sea quien sea.

¿Ha vuelto algún díscolo al sector oficial en los últimos días?Yo quiero que la gente reflexione y dé su opinión. Hay gente trabajando en las listas electorales y se ha generado incertidumbre. Algunos dicen que con un partido judicializado no van.

¿Corren riesgo los pactos en las comarcas?No voy a dar ninguna instrucción.

El tiempo pasa y, a cuatro meses del 28-M, no tienen candidato.Perfecto. ¿Y quién lo ha provocado? Yo no voy a asumir esa responsabilidad: me estoy dejando la piel para llevar al PAR al Gobierno, para trabajar en el territorio.

¿Mantiene su intención de optar al congreso y a las primarias?No sé qué pasará jurídicamente. Si llegamos a mayo, ¿a qué primarias me voy a presentar? Siempre hay tiempo, salvo que no haya tiempo. Cada uno va a tener que explicar qué parte tiene de responsabilidad.

¿Corre riesgo el PAR de desaparecer? ¿A quién beneficiaría?Voy a luchar hasta el final para que el PAR no desaparezca. ¿A quién beneficiaría? No lo sé. Muertos no estamos.

¿Es más fácil captar votos cuando se gobierna que cuando se está en la oposición?Creo que sí. Hay raíces históricas en el territorio. Recibo cientos de mensajes en los que me dicen: aguanta, aguanta. Es necesario tender puentes. Estoy trabajando en la DGA con cierta comodidad. El Gobierno ha dado estabilidad, credibilidad, seguridad, moderación, transversalidad…

Entre los díscolos están sus tres directores generales. ¿Les va a cesar?Tomo las decisiones bajo largos procesos de reflexión. Estoy afectado. Yo he sido director general y nunca se me pasaría por la cabeza traicionar a quien me nombró.

Si cesó a Izquierdo por pérdida de confianza, la mantiene en Eva Fortea, Luis Estaún y Gloria Pérez.Hoy no me pronuncio.

¿Y en el senador autonómico Clemente Sánchez Garnica?Hoy no me pronuncio. Hay comportamientos que van a depender de las decisiones de la ejecutiva y del congreso.

Es la segunda vez que le traiciona su personal de confianza. Ya lo hizo Elena Allué.Lo de la exdirectora de Turismo era para echarme…

Y los díscolos, con el recurso, ¿no lo buscan también?Puede ser. Pregúntele al portavoz qué objetivo tienen.

¿Esquiva el cese de los directores generales para evitar una crisis de Gobierno?Yo no provoco ninguna crisis. Cuando cesé a Allué y a Callizo no pasó nada. El Gobierno se soporta en los tres diputados de las Cortes. Y eso está asegurado con cemento armado.

Sí genera inestabilidad un Gobierno en el que le cuestionan como presidente del PAR.¿Quién me cuestiona?

Los que recurrieron una sentencia sin contar con usted.Pues ahora pregunte y sume los votos que tienen estos señores.

De los 28 miembros de la Ejecutiva, ¿cuántos están con usted?No lo sé. Quiero que la gente actúe libremente. Yo he hecho algunas llamadas apelando a la responsabilidad. El que dispara el botón nuclear no es Arturo Aliaga.

¿Influyen los tiempos judiciales en la situación del PAR?Hemos funcionado desde el congreso hasta el día de la sentencia sin ningún problema. Esto es un puzle de ambiciones.

¿Hasta qué punto depende el color del próximo Gobierno de Aragón de quién salga vivo en la crisis del PAR?No lo he valorado. Eso sucede cuando ves el tablero de la noche electoral.

Al presentar el presupuesto de 2023, se vio al cuatripartito dispuesto a repetir. ¿Ha podido influir en que el PAR esté ahora así?Esas preguntas también me las hago yo. No acierto a entender por qué hay tanto interés en que el PAR vaya débil, judicializado y sin respiración a las elecciones. Esa es la pregunta del millón.

¿A quién beneficia que el centro se desinfle?Cuando se vean los resultados se sabrá.

Si le plantean una moción de censura y la pierde, ¿dejará la vicepresidencia de la DGA?No barajo esa opción. Vamos a ver si la presentan. Yo me puedo defender de otra manera. No se puede quitar a uno como un muñeco y tirarlo. Hay que ver jurídicamente cómo se organiza, cómo se presenta, cómo se vota... Cuidado. Son palabras mayores. Si se presenta una moción voy a pedir los informes jurídicos correspondientes.

No se plantea en ningún caso dejar la política ni su acta.Pero es que el acta es mía. ¿Quién puso la cara? Cuántos votos sacó la señora crítica y cuántos sacó Aliaga en Zaragoza. Mírenlo. No voy a ser responsable de que se quiebre la posibilidad de que el PAR siga colaborando en la gobernabilidad de Aragón. El que lo haga tendrá que dar cuentas. Si después, pase lo pase, el PAR es irrelevante, habrá que exigir responsabilidades a los que han judicializado el proceso. ¿Qué pretenden? Obstaculizar el funcionamiento de un partido.

¿Siguen haciendo listas en el territorio?Seguimos haciendo listas. Porque hay gente que no se va a ir y que confía en que esto se arregle.

¿Tiene el sector oficial del PAR el poder territorial?Si hay un congreso, lo verá.