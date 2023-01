Un aragonés impulsa un método para aprender un idioma en 20 días

¿Se puede aprender un idioma en 20 días? El aragonés Ismael Longás no solo estaba seguro de que era viable sino que además, tras realizar una prueba piloto, ha demostrado que es posible. Su método se llama 'PlanBrain' y está inspirado en el libro 'Aprende un idioma en siete días' o 'Desarrolla una mente prodigiosa' de Ramón Campayo, y en Jim Kwik, un 'entrenador mental' norteamericano.

Conchi García-Reol consiguió un B1 tras hacer el curso de 40 horas (dos al día) con Ismael. "Me apunté porque me contó mi hija que un amigo suyo había ideado un método para aprender un idioma en un mes (cuatro días a las semana durante un mes). Me comentaron que sin saber nada antes podría aprender un idioma, comunicarme, viajar, leer y poder hacer muchas cosas que a veces el idioma te limita. Yo estaba muy motivada", reconoce la mujer de 55 años.

Conchi García-Reol consiguió un B1 tras hacer el curso de 40 horas (dos al día) con Ismael I. L

"El grupo lo formábamos gente que no había estudiado el idioma o que lo había dejado hace mucho tiempo. Aprendimos mucho vocabulario, con un método muy dinámico y muy exigente. Eran dos horas al día muy intensas", reconoce.

"Estuvimos tres semanas memorizando verbos, sustantivos, adverbios,... Descubriemos que hay muchas palabras que ya habíamos oído y conocido porque las tenemos en nuestro día a día. La última semana aprendimos gramática, verbos, construcciones (pasado, presente y futuro) e incluso phrasal verbs", especifica García-Reol.

El último día de curso, continúa, "vinieron personas nativas que conocían bien el idioma". "Mantuvieron conversaciones con nosotros. También hicimos escritura y se sorprendieron del avance en tan solo un mes", apunta.

Finalmente, Longás les pidió que se presentasen al examen de Cambridge para comprobar el idioma. "Lo más normal hubiese sido no sacar nada porque llevamos muy poco tiempo. Sin duda, el método funciona porque obtuvimos entre un A2 y un B1", asegura.

El curso era un piloto. Ismael Longás todavía no ha puesto precio a su oferta.

"La gente me pregunta que si tantas cosas hemos visto en tan poco tiempo y yo les digo que sí. Estamos todos super satisfechos porque hemos evolucionado mucho", concluye.

¿En qué consiste exactamente este método?

Todo tiene su historia. "Estuve toda la infancia estudiando inglés en el colegio para terminar en Bachiller con un nivel bajo, sin ser capaz de desenvolverme bien. Siempre pensé que los idiomas se me daban mal, pero unas Navidades conseguí desenvolverme en francés tras aprender a aprender", reconoce Ismael Longás.

"Hay que cambiar la creencia que tenemos sobre aprender. Como no sabía cómo poner un negocio en marcha me formé en Zaragoza Activa y luego puse en marcha un proyecto piloto", defiende.

Los veinte días se separan en cuatro partes. Las primeras horas sirven de predisposición al aprendizaje, después, entre siete y diez días se utilizan para memorizar 900 palabras de vocabulario. Más tarde, entre cuatro y cinco días para estudiar la gramática y el último día de conversación con nativos. "Tras el proyecto piloto, los alumnos han conseguido entre un A2 y un B1 de nivel sin tener apenas conocimiento previo", defiende Longás.

En marzo, lanzará dos cursos en Zaragoza.

Desde el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza muestran escepticismo a este método. "A priori, sin conocer esta fórmula, consideramos que aprender inglés va más allá. Es entender, responder, escribir y leer. La mejor manera es exponerse al idioma. La duda está en qué pasa después de los 20 días. Si no usas el inglés, se oxida", argumentan