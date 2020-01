Más allá del gimnasio y aprender inglés: otros propósitos de Año Nuevo son posibles

El año 2019 se cerró con los exiguos acuerdos de la chileno-madrileña Cumbre del Clima y con la evidencia de que, si los gobiernos no actúan, tendrán que ser los ciudadanos los que arrimen el hombro en la lucha contra el cambio climático. Una de las acciones que está en nuestra mano es huir del abuso de los plásticos. Poco a poco va emergiendo una tendencia muy beneficiosa para el planeta como es ir a la compra con el ‘tupper’ y dejar que el dependiente lo rellene. Conviene rechazar esos productos que están empaquetados individualmente con plásticos innecesarios y los vasos de un solo uso. También se agradecen las bolsas de tela o de rafia a la hora de ir al súper. ¡Ah! Y, si en lugar de coger el coche y hacer mala sangre ante la falta de aparcamiento, se puede ir al mercado en transporte público (por muchos que suban las tarifas), miel sobre hojuelas.

Que los ‘likes’ no rijan nuestra vida

Está muy bien tener Netflix y Movistar+. Tienen series que realmente son la bomba, pero ¿hace cuánto que no va al teatro y disfruta de la dramaturgia en directo? Lo mismo sucede con la música y los conciertos. Estos días comienzan a desvelarse los cabezas de cartel de muchos festivales de verano y puede ser un buen momento para comprar un par de entradas a buen precio. Algunos jóvenes inquietos se retan entre sí por ver quién va a más conciertos al cabo del año -son eclécticos y no les importa rascarse el bolsillo- y los amantes de la música suelen superar el centenar. Apunten porque por Aragón va a pasar este año desde Michael Kiwanuka a Alejandro Sanz (y todo ello sin contar el festilva Vive Latino).

Desdramatizar cuando la ocasión lo merece es un don. Un don al alcance de todos con un pequeño cambio de mentalidad. El no darse excesiva importancia y relativizar las cosas que no están a nuestro alcance siempre ofrece un pequeño alivio. Hay que tener más presente que vivimos (casi de casualidad) en una mota del universo perdida en una galaxia entre otras miles de galaxias… Suframos solo por los dramas reales y aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Una buena prueba de fuego puede ser la comida de Reyes, sentándonos al lado del cuñado, y sacar el siempre entretenido tema de la política. Es el único día en el que aceptamos que la vajilla sea de plástico...

5

Abandonar la comida basura

Sabido es que las dietas milagro no funcionan y que cambiar un hábito lleva su tiempo y no puede hacerse de la noche a la mañana. No apostaremos pues por alcachofas ni aguacates a gogó sino por ir haciendo pequeñas concesiones a nuestra salud abandonando poco a poco el azúcar o las bebidas carbonatadas. La ONU aconseja hacer más ejercicio (bastaría con pasear o subir las escaleras andando) y adelgazar “con cabeza” porque las pérdidas de peso rápidas y espectaculares se pueden volver en contra con la misma celeridad. Dejar de fumar requiere asimismo de fuerza de voluntad, sí, pero de un tratamiento médico prescrito por un profesional sanitario también.