Aseos públicos en Zaragoza y otros baños que se pueden usar libremente... incluso en algunos bares

Ir por la calle y no poder esperar a llegar a casa para ir al baño es una situación en la que puede verse cualquiera. Recurrir a aseos de grandes superficies comerciales es una solución, aunque en muchas ocasiones el ciudadano se ve obligado a entrar en un bar, pedir un botellín de agua por hacer gasto y, después, usar el baño libremente. La normativa en Aragón y en la mayoría de Comunidades sobre la obligatoriedad de consumir para poder hacerlo no es del todo clara pero, ante la duda, en la mayoría de las ocasiones se paga este pequeño peaje para que a uno no le saquen los colores.

Para evitar este tipo de situaciones un tanto incómodas, hace unos años, el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a un acuerdo con la Asociación de Cafés y Bares para que los baños de los establecimientos que se quisieran sumar se consideraran aseos públicos gratuitos. Actualmente, una veintena de bares y restaurantes de la ciudad forman parte de esta red y se pueden identificar con una pegatina de color azul en la puerta. En la zona de plaza San Francisco están el bar Dan O'Hara, El Laurel Espiritual o el Louxiana de Luxe. En la Casco Viejo, La Republicana o La Bodeguita también forman parte de la red. A este listado hay que sumar una decena de quioscos y bares en el Parque del Agua y las riberas del Ebro (Bocados, Las Playas o Luna Morena). Por su parte, también se puede hacer uso libre de los baños de 53 centros municipales, como piscinas, bibliotecas, el propio Consistorio, juntas municipales o centros cívicos. El listado completo de la red de aseos públicos gratuitos se puede consultar en la web del Ayuntamiento.

Cabinas en desuso

Aunque su principal utilidad es casi la de servir como soporte publicitario, en las calles de Zaragoza sigue habiendo cabinas de baño públicas. Los datos de usos concretos no se han podido facilitar desde el Ayuntamiento, aunque desde la concejalía de Servicios Públicos hablan de que son “absolutamente ínfimos”. Entre otras ubicaciones, se pueden encontrar en la Glorieta Sasera (en los famosos cañones de El Cortes Inglés), en el paso de la Independencia o en Constitución, que en tiempos fue el más usado, y hay dos en el Parque Grande. En el caso concreto de este último lugar, se han recibido algunas quejas sobre la escasez de aseos públicos, especialmente demandados entre las personas de mayor edad, que escogen espacio verde para pasear y encuentran dificultades para hacer sus necesidades.

Por este motivo, dentro del proyecto de renovación del Parque Grande José Antonio Labordeta que está llevando a cabo el Ayuntamiento se ha incluido que, en los nuevos quioscos, los baños sean de uso público. Esta es, de hecho, unas de las condiciones de la licitación. Así, los seis nuevos bares que ya están licitados y en construcción en el parque ya lo contemplan. Esta filosofía se hace extensiva al resto de la ciudad, donde se están renovando los quioscos antiguos, como El Chiringuito (en el paseo de la Constitución), el de la plaza de los Sitios o el del paseo de Sagasta. “Todos los nuevos quioscos municipales que se han renovado en la ciudad, así como los ya existentes, tienen entre sus obligaciones contractuales que los baños sean accesibles en todo su sentido: al público en general y a las personas con problemas de movilidad”, explican fuentes municipales.

Hasta la fecha, se han adjudicado más de 30 quioscos repartidos por toda la ciudad, tanto en calles como en parques, y el Ayuntamiento estudia otros nuevos. En todos estos espacios el ciudadano puede hacer uso libre del baño, sin tener que consumir ni justificarlo de ninguna forma.