De compras con perros en Zaragoza: de El Corte Inglés o GranCasa a Mango y Zara

Da igual si son pequeños, medianos o grandes. Son uno más de la familia. De ahí que sus dueños no quieran ir sin sus peludos a ningún sitio. Es un hecho que cada vez hay más perros –cerca de 30.000 perros se sumaron en 2021 al censo canino en Aragón-. Esto, por ende, se traduce en que hay más personas que desean incluir a sus mascotas en su rutina diaria, lo que también incluye sus planes de ocio. Para dar respuesta a esta demanda social, un buen número de tiendas de moda, comercios y centros comerciales como GranCasa de Zaragoza, abren sus políticas de admisión a perros.

En los últimos años, muchos establecimientos como El Corte Inglés, Mediamark, Zara o H&M se han ido sumando a la tendencia ‘Pet Friendly’, que se usa como un reclamo más de marketing para una parte de los consumidores. Las marcas han comprendido que los dueños de las mascotas ya no solo quieren ir de paseo con ellas, si no también incorporarlas en su día a día sin tener que preocuparse por dónde dejarlas.

Hasta hace no mucho, la normativa en España no era especialmente amigable con los perros, dado que se entendía que su acceso a ciertos lugares era innecesario, por temor a que se dieran situaciones desagradables de disputa entre mascotas, suciedad o el enfado de ciertas personas. Sin embargo, al calor de la nueva Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor en 2023, las marcas han tomado la delantera abriendo sus puertas a las mascotas.

Qué tiendas del pequeño comercio permiten ir de compras con perros en Zaragoza

Salir a tomar un café con su perro, comprar diversos productos – desde ropa hasta muebles, pasando por electrodomésticos-, arreglar un móvil... Son muchas las actividades que se pueden realizar sin renunciar a llevar a su cane consigo.

La empresa ‘Tu perro es bienvenido’ ha creado una red de establecimientos que admiten la entrada de estas mascotas. A ella se han unido cerca de 200 comercios, casi todos en Aragón: gran parte de ellos se ubican en la zona del casco histórico de Zaragoza y en barrios como San José, Delicias o Universidad.

Algunas de esas tiendas del pequeño comercio son la Ferretería Rex, Black Monkey Zgz, La Factoría de los perfumes, La Casa del móvil, Lencería Dori, Luz de Luna Estilistas, Papelería Cuellarm, Joyería Reina, Academia Fábrica de Bombillas o Son Arte Musical.

Dónde se puede ir de compras con perros en Zaragoza: de Zara a Mango

Las marcas del grupo Inditex –Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius y Bershka- permiten que los clientes vayan de compras con sus perros, con la única condición de que lleven correa y permanezcan sujetos por sus dueños en todo momento.

Esta política de acceso la comparten Mango, H&M y Sephora. Pero, en cambio, Women´secret, Calzedonia y C&A dejan que sea el encargado o el responsable de seguridad el que decida si se permite o no su paso a la tienda.

Por su parte, los canes pueden acceder a Mediamarkt, pero solo si sus dueños los llevan en brazos, por lo que han de ser de pequeño tamaño.

Qué normas debes cumplir para ir de compras con perros a El Corte Inglés

En los últimos años, El Corte Inglés ha cambiado en varias ocasiones su normativa con respecto a los perros: pasó de no admitirlos, a permitirlos siempre y cuando fueran en brazos, por lo que solo podían acceder los canes de pequeño tamaño.

En 2019, abrieron su norma y autorizaron la entrada de perros de menos de 10 kg –pueden pasear por las instalaciones- por lo que ya no es necesario que vayan en brazos. Pero sí que deben ir atados con un máximo de un metro de correa. No obstante, esto no se aplica en la zona de restauración, ni en el supermercado.

Qué normas debes cumplir para ir de compras con perros a GranCasa

El centro comercial GranCasa permite que los clientes circulen por su interior con su mascota, pero se les prohíbe el paso a aseos, salas de lactancia, zonas infantiles, de restauración y tiendas de alimentación –a estas últimas solo pueden entrar los perros guía-. De igual forma, no podrán acceder a los establecimientos que tengan un adhesivo en su fachada informando de esta prohibición.

Los dueños de los canes deben cumplir una serie de normas, ya que solo se permite el acceso de una mascota por persona al centro comercial. Este ha de ir con correa en todo momento, que no podrá ser extensible ni mayor a un metro de largo, de manera que se mantenga siempre a su lado y no se suba al mobiliario. A su vez, por motivos de seguridad, se recomienda evitar usar las escaleras o rampas mecánicas, y utilizar el ascensor. Y los perros calificados como potencialmente peligrosos, tienen que llevar correctamente colocado su bozal y correa.

Si no se cumple con la normativa o sucede algún incidente entre perros que genere molestias al resto de visitantes, el personal de seguridad puede solicitar al propietario de una mascota que abandone GranCasa.