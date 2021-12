El primer 'marketplace' del mundo para aprender idiomas en el extranjero lleva sello aragonés

Si una persona interesa en aprender un idioma fuera de su país quiere contratar ella misma la escuela y el alojamiento, sin agencias intermediarias, ya tiene un portal donde encontrar toda la información de manera sencilla, cómoda y segura.. Se trata de Ynsitu, el primer 'marketplace' del mundo dedicado a los cursos de idiomas en el extranjero. Un proyecto con sello aragonés ya que está liderado por el empresario oscense Chema Pascual, con casi 25 años de experiencia en este sector de la enseñanza.

El portal oferta ya 8.000 cursos de 11 idiomas distintos en más del 90% de las escuelas acreditadas del mundo y 2.000 alojamientos en 34 países. Nació en 2019 pero la pandemia paralizó el proyecto y ahora se acaba de relanzar de nuevo buscando inversores para llevar adelante un ambicioso plan de negocio: pasar de 3 millones de euros facturados en 2022 a 72 millones en 2026 y superar para entonces los 200 empleos (ahora tienen 15) de perfiles especializados en desarrollo de tecnología, marketing, calidad y servicio postventa, además de administración.

De momento ya tienen cubierto el 75% de los 200.000 euros de ampliación de capital que necesita para viajar a EE. UU. en busca de un fondo de inversión. "Al ser los primeros en todo el mundo, hay una oportunidad de negocio muy grande ahora pero si vamos a la velocidad de desarrollo que podemos tener con nuestros recursos, vamos a avanzar despacio y por tanto, más posibilidades habrá de que surja alguien con la misma idea. Y en estos negocios tecnológicos ser el primero es muy importante. Por ello, queremos una fuerte inyección de dinero para posicionarnos rápidamente", explica.

Chema Pascial es fundador y propietario de Newlink, una conocida academia de idiomas de Huesca que se ha convertido en la tercera agencia promotora de cursos en el extranjero de España por volumen de facturación. Su larga experiencia le ha permitido observar que el 70% de las personas interesadas en estudiar idiomas en otro países son jóvenes de entre 18 y 35 años "con unos hábitos de consumo diferentes porque ya no van a una agencia para reservar un viaje sino que en su mayoría lo hacen solos por internet". Una práctica que quieren trasladar ahora a estos cursos en el extranjero, "porque igual que tenemos a Airbnb si queremos contratar un alojamiento particular o Booking si buscamos un hotel, en este mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año y 2,5 millones de estudiantes no había ningún 'marketplace' dedicado a esto".

Además de los cursos y alojamientos, también ofrecen seguros médicos y de asistencia en viaje y de cara al próximo año esperan ampliarlo, en el primer semestre, a traslados en los aeropuertos y actividades de ocio, y en el segundo, a los vuelos.

El portal está diseñado en 18 idiomas y ha recibido ya visitas de 171 países. Su estrategia de internacionalización se centra principalmente en Europa y Latinoamérica con cursos para todos los bolsillos ya que los precios pueden ir desde los 800 euros por dos semanas. "Hace unos años era un servicio muy exclusivo pero se ha democratizado mucho y están al alcance de cualquier economía de clase media", recalca.